Sport

Cine arbitrează Rapid – Dinamo. Victor Angelescu și Andrei Nicolescu, contre aprinse

S-a aflat cine arbitrează meciul Rapid - Dinamo! Este vorba despre un „central” care a avut unele probleme până acum în acest sezon. Ce au spus Angelescu și Nicolescu despre arbitrajul din SuperLiga
Gabriel-Alexandru Ioniță
12.08.2026 | 18:11
Cine arbitreaza Rapid Dinamo Victor Angelescu si Andrei Nicolescu contre aprinse
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Cine arbitrează Rapid - Dinamo. Victor Angelescu și Andrei Nicolescu, contre aprinse. Foto: Sport Pictures
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S-a aflat cine arbitrează meciul Rapid – Dinamo. Partida a fost programată să se dispute sâmbătă, 15 august, în Giulești cu începere de la ora 21:30, în cadrul etapei cu numărul 5 din SuperLiga. Așa cum de altfel era și firesc să se întâmple, având în vedere că este vorba despre un derby al fotbalului românesc, Kyros Vassaras, președintele CCA, a decis să delege un arbitru FIFA la acest meci.

S-a aflat cine arbitrează meciul Rapid – Dinamo

Potrivit gsp.ro, este vorba despre Horațiu Feșnic (36 de ani), cel care până acum în acest sezon a condus de la centru trei partide din preliminariile cupelor europene, două în Europa League și una în Conference League, MSK Zilina – Hajduk Split 2-1, Hradec Kralove – Beșiktaș 0-1, respectiv Drita – Floriana 2-1.

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Horațiu Feșnic Rapid Dinamo
Horațiu Feșnic, delegat de CCA la Rapid – Dinamo. Foto: Sport Pictures

 

De asemenea, Feșnic a arbitrat până în prezent în actuala stagiune și două meciuri în SuperLiga. Și a întâmpinat anumite probleme de fiecare dată. În etapa a doua, la FC Argeș – Petrolul 1-0, a avut nevoie de intervenția VAR pentru a-l elimina pe Ricardo Matos, cel care îl lovise în mod clar cu cotul pe Paul Papp.

Ulterior, în etapa a treia, Feșnic a fost delegat la partida Corvinul – Sepsi 1-1, iar în prelungirile primei reprize a validat în primă fază golul marcat de Mohammad Abualnadi, pentru ca apoi reușita să fie anulată după intervenția VAR, pe motiv de offside. Aici, bineînțeles, a fost vorba mai degrabă despre o eroare a tușierului de pe partea respectivă.

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Contre aprinse între Victor Angelescu și Andrei Nicolescu din cauza arbitrajului

Rămâne acum bineînțeles de urmărit cum se vor poziționa cei de la Rapid și Dinamo vizavi de această delegare. Asta pentru că recent cele două cluburi s-au contrat în spațiul public referitor la acest subiect reprezentat de arbitrajul din SuperLiga. Inițial, Victor Angelescu (41 de ani), nemulțumit de arbitrajul de care a avut parte echipa lui în deplasarea cu UTA Arad, a lansat o „înțepătură” din această perspectivă față de rivalii de la Dinamo și FCSB. În replică, Andrei Nicolescu (50 de ani) a ținut să le amintească giuleștenilor de arbitrajul de la meciul direct dintre cele două echipe, tot din Giulești, din play-off-ul ediției trecute de SuperLiga.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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