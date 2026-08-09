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Cine arbitrează returul U. Craiova – KuPS! A condus cel mai tare meci al FCSB-ului în Europa League

UEFA a anunțat brigada pentru Universitatea Craiova - KuPS. La centru va fi un arbitru care în sezonul trecut a condus unul dintre cele mai tari meciuri europene ale FCSB.
Alex Bodnariu
09.08.2026 | 18:18
Cine arbitreaza returul U Craiova KuPS A condus cel mai tare meci al FCSBului in Europa League
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Cine arbitrează Universitatea Craiova - KuPS! A fost la centru la un meci de foc al FCSB. Foto: SportPictures
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Universitatea Craiova va primi vizita celor de la KuPS în manșa secundă a dublei din turul trei preliminar al Europa League. UEFA a delegat un arbitru din Serbia care, în sezonul precedent, a fost la centru la unul dintre cele mai tari meciuri jucate de FCSB în cupele europene.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – KuPS! A fost la centru la un meci de foc al FCSB

Nenad Minaković va fi la centru la duelul de pe „Ion Oblemenco” din turul trei preliminar al UEFA Europa League. Sârbul va fi ajutat de cei doi tușieri Nikola Borović și Boško Božović. Arbitrul de rezervă va fi Milan Mitić, iar la VAR se vor afla Momčilo Marković și Jelena Cvetković.

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Nenad Minaković a fost delegat la sfârșitul lunii ianuarie a acestui an la meciul jucat de FCSB în Europa League, acasă, împotriva turcilor de la Fenerbahce. Atunci, partida de pe Arena Națională s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Oltenii, cu gândul la play-off-ul Europa League

Universitatea Craiova este obligată să câștige meciul cu cei de la KuPS pentru a se califica în play-off-ul Europa League. În prima manșă, oltenii au remizat în Finlanda, 1-1. Echipa lui Filipe Coelho putea câștiga, însă jocul formației din Bănie a lăsat de dorit în repriza secundă.

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Partida se va juca pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, joi seara, de la ora 20:00. Atmosfera se anunță din nou una de senzație. Fanii olteni au umplut deja arena în acest sezon la duelul cu Levski Sofia și plănuiesc să facă același lucru și la partida cu finlandezii de la KuPS.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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