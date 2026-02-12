Cine arbitrează U Craiova – FCSB în Cupa României Betano! I-a scos din minți pe jucători, iar Gigi Becali a vrut să se retragă din cauza lui

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 3 din grupele Cupei României Betano. Derby-ul este decisiv, însă CCA a făcut o delegarea surprinzătoare pentru acest duel.

Horațiu Feșnic, delegat la U Craiova – FCSB

Partida programată joi, 12 februarie, este prima dintr-o serie de două meciuri în patru zile între Universitatea Craiova și FCSB. Miza din acest duel este una ridicată, elevii lui Elias Charalambous fiind obligați să învingă pentru a putea continua în Cupa României.

Comisia Centrală a Arbitrilor a făcut o delegare surprinzătoare pentru duelul de pe „Ion Oblemenco”. Horațiu Feșnic, cel care a fost criticat în dese rânduri de Gigi Becali, este cel care va conduce partida. Acesta va fi ajutat la cele două linii de Alexandru Cerei și Alexandru Ioan Corb.

Totodată, Horațiu Feșnic se bazează pe prezența lui Cătălin Popa și Mircea Orbuleț în camera VAR. Cel de-al patrulea oficial pentru meciul din Cupa României Betano este Andrei Moroiță.

Horațiu Feșnic, criticat dur de Florin Tănase după Dinamo – FCSB 4-3

Horațiu Feșnic a fost la centru într-un singur meci disputat de campioana en-titre, în Dinamo – FCSB 4-3. La finalul partidei, , asta mai ales pentru .

„Atmosfera n-are cum să fie bună. Am pierdut din nou. Cred că facem prea multe greșeli ca să putem câștiga, plus multe greșeli din partea arbitrilor contra noastră. Cazi, penalty dictat. Nu-i mai înțelegi, săracii de ei. Te doare capul!

Ăla e penalty, ținere reciprocă? Să ne explice și nouă! Nici n-a căzut, nici n-a cerut penalty. După, Baba deposedează corect, am văzut de la 30 de metri, iar el fluieră. E clar că fluieră cu intenție! Ce să vorbești cu ei, că îți iei galben, n-ai ce să vorbești cu ei”, a declarat Florin Tănase despre Horațiu Feșnic.

Gigi Becali a vrut să se lase de fotbal după un meci arbitrat de Feșnic

Interesant este faptul că tot Horațiu Feșnic a fost protagonist într-un episod controversat dintr-un meci al FCSB. „Centralul” a primit vorbe dure din partea lui Gigi Becali în aprilie 2023, după un Rapid – FCSB 1-0.

Gigi Becali a organizat la acel moment o conferință de presă și a anunțat că se retrage din fotbal: „Nu mai pot! Ce a făcut Feșnic a pus capac. Ar trebui să fie numit «Întuneric». Eu ies din fotbal. Din cauza lui ies. Așa ceva nu se poate!”, spunea patronul campioanei.