Cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB. Unul dintre arbitri a făcut deja o gafă uriașă în această etapă

Kyros Vassaras a delegat un arbitru fără experiență la meciul Unirea Slobozia - FCSB din etapa a 20-a din SuperLiga. Marea controversă vine însă din camera VAR
Cristian Măciucă
14.12.2025 | 20:51
CCA dezvăluit cine arbitrează Unirea Slobozia – FCSB, ultimul meci din etapa cu numărul 20 din SuperLiga. Din brigadă fac parte un „central” fără prea mare experiență și arbitrul acuzat că îi favorizează pe roș-albaștri.

Ce arbitri a delegat Kyros Vassaras la Unirea Slobozia – FCSB

FCSB nu mai are voie să facă niciun pas greșit în cursa de a prinde un loc de play-off. Din acest motiv, campioana en-titre e condamnată să câștige împotriva celor de la Unirea Slobozia.

Meciul de la Clinceni, care trage cortina peste etapa a 20-a, are loc luni, 15 decembrie, de la ora 20:30. Pentru aceasta confruntare, CCA a delegat o brigadă de arbitri, care îl va avea la centru pe Vlad Băban (36 de ani).

Asistenții lui Băban vor fi Mihai Marius Marica, din Bistrița, și Daniel Mitruți, din Craiova. Arbitru de rezervă a fost desemnat Eduard Ioniță, din Tulcea. În camera VAR se vor afla Sorin Costreie (Voluntari) și Stelian Slabu (Brașov).

Arbitrul VAR de la Unirea Slobozia – FCSB, gafă impardonabilă la Dinamo – Metaloglobus

Pentru arbitrul VAR de la Unirea Slobozia – FCSB, Sorin Costreie, meciul de la Clinceni va fi al doilea din această rundă. El a fost delegat și la Dinamo – Metaloglobus, scor 4-0.

La partida de la Arena Națională, Costreie l-a avut coleg pe Bogdan Dumitrache. Cei doi au comis o gafă impardonabilă în prima repriză, la o fază în care Metaloglobus a solicitat penalty. Costreie și Dumitrache au încălcat protocolul VAR în momentul în care l-au chemat la monitor pe „centralul” Viorel Flueran. Fiind ofsaid în prealabil la un jucător al oaspeților, cei doi nu aveau de ce să-i arate lui Flueran faza de posibil penalty.

1,70 e cota Betano pentru „2 solist” la Unirea Slobozia - FCSB
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
