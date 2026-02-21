Cine arbitrează Unirea Slobozia – U Craiova. A fost delegat arbitrul care a scăpat de suspendare în scandalul provocat de Radu Petrescu

Radu Petrescu a provocat un scandal monstru, etapa trecută, la Petrolul – FC Argeș 2-1, motiv pentru care s-a ales cu o suspendare de 12 etape. În schimb, unul din colegii săi a fost delegat la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova.
Iulian Dima, arbitrul VAR de la Petrolul – FC Argeș, a primit o nouă delegare din partea CCA, deși nu a trecut decât o etapă de la scandalul provocat de Radu Petrescu. Dima va face parte din brigada lui George Cătălin Roman, cel care va „fluiera” disputa Unirea Slobozia – Universitatea Craiova.
La fel ca la partida de pe „Ilie Oană”, Iulian Dima a fost distribuit în rolul de arbitru VAR, în timp ce AVAR va fi Stelian Slabu. Brigada „centralului” Roman va fi completată de arbitrii asistenți Alexandru Filip și Raul Ghiciulescu și de „rezerva” Robert Avram.
Dupa scandalul de la Ploiești, Dani Coman a mers la Federația Română de Fotbal și s-a întâlnit cu oficialii Comisiei Centrale a Arbitrilor. Președintelui de la FC Argeș i-au fost prezentate înregistrările audio cu discuțiile dintre arbitri la fazele controversate din partidele cu Petrolul, scor 1-2, și UTA, scor 0-1.
La confruntarea de pe „Ilie Oană”, unde Iulian Dima a fost arbitru VAR, Radu Petrescu și-a întrebat colegul dacă fotbalistul lui FC Argeș a dat cu piciorul în pământ, atunci când piteștenii au primit o lovitură liberă laterală. Lui Petrescu i s-a răspuns simplu: „Da!”.
Totuși, Radu Petrescu și-a dat seama că a dictat o lovitură liberă care nu a fost și, pentru a își repara gafa, a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă după lovitura de cap a lui Sierra, dictând un fault inexistent în careu.
Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat. Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault” – comunicat CCA