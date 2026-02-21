Cine arbitrează Unirea Slobozia – U Craiova. A fost delegat arbitrul care a scăpat de suspendare în scandalul provocat de Radu Petrescu

ADVERTISEMENT

Radu Petrescu a provocat un scandal monstru, etapa trecută, la Petrolul – FC Argeș 2-1, . În schimb, unul din colegii săi a fost delegat la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova.

„Centralul” din brigada lui Radu Petrescu, arbitru la Unirea Slobozia – Universitatea Craiova

Iulian Dima, arbitrul VAR de la Petrolul – FC Argeș, a primit o nouă delegare din partea CCA, deși nu a trecut decât o etapă de la scandalul provocat de Radu Petrescu. Dima va face parte din brigada lui George Cătălin Roman, cel care va „fluiera” disputa Unirea Slobozia – Universitatea Craiova.

La fel ca la partida de pe „Ilie Oană”, Iulian Dima a fost distribuit în rolul de arbitru VAR, în timp ce AVAR va fi Stelian Slabu. Brigada „centralului” Roman va fi completată de arbitrii asistenți Alexandru Filip și Raul Ghiciulescu și de „rezerva” Robert Avram.

Ce i-a zis Iulian Dima în cască lui Radu Petrescu, înainte de gafa de la Ploiești

Dupa scandalul de la Ploiești, Dani Coman a mers la Federația Română de Fotbal și s-a întâlnit cu oficialii Comisiei Centrale a Arbitrilor. cu discuțiile dintre arbitri la fazele controversate din partidele cu Petrolul, scor 1-2, și UTA, scor 0-1.

La confruntarea de pe „Ilie Oană”, unde Iulian Dima a fost arbitru VAR, Radu Petrescu și-a întrebat colegul dacă fotbalistul lui FC Argeș a dat cu piciorul în pământ, atunci când piteștenii au primit o lovitură liberă laterală. Lui Petrescu i s-a răspuns simplu: „Da!”.

Totuși, Radu Petrescu și-a dat seama că a dictat o lovitură liberă care nu a fost și, pentru a își repara gafa, a fluierat înainte ca mingea să intre în poartă după lovitura de cap a lui Sierra, dictând un fault inexistent în careu.