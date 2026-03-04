Sport
Betano sponsor oficial Cupa României

Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A fost delegat „centralul” criticat de Sorin Cârțu

CCA a decis cine va arbitra meciul Universitatea Craiova - CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. „Centralul” a fost criticat dur de Sorin Cârțu în trecut.
Iulian Stoica
04.03.2026 | 11:30
Cine arbitreaza Universitatea Craiova CFR Cluj din sferturile Cupei Romaniei Betano A fost delegat centralul criticat de Sorin Cartu
ULTIMA ORĂ
Cine arbitrează Universitatea Craiova - CFR Cluj, din Cupa României Betano. Foto: sportpictures
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș din sferturile Cupei României Betano. Cum meciul are o rivalitate aparte, CCA a delegat unul dintre cei mai în formă arbitrii.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano

Universitatea Craiova – CFR Cluj va avea loc miercuri, 4 martie, de la ora 20:30. Cum partida este extrem de importantă, Kyros Vassaras a hotărât să delege unul dintre cei mai importanți arbitrii. Totodată, având în vedere miza duelului, Peluza Nord a decis să renunțe la protestul la adresa FRF.

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis delegarea lui Marian Barbu la partida dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano.

ADVERTISEMENT

„Centralul” din Făgăraș va fi ajutat de la tușe de către Mircea Mihail Grigoriu, din București, și Ioan Alexandru Corb, din Satu Mare. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Adrian Ghinguleac.

ADVERTISEMENT
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară...
Digi24.ro
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături cu Garda Revoluționară Islamică și sancționat de SUA

Sorin Cârțu l-a criticat pe Marian Barbu

După un meci disputat în 9 martie 2025, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea FCSB-ului contra Universității Craiova, Sorin Cârțu l-a criticat dur pe arbitrul Marian Barbu, delegat de CCA pentru acel joc. La acel moment, președintele formației oltene a susținut că „Barbu este un simpatizant FCSB”.

ADVERTISEMENT
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune....
Digisport.ro
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar

„Concluzia pe care am tras-o pentru tot restul fotbalului este că, pentru mine, Barbu ăsta, de la Brașov, este un simpatizant al FCSB. Pentru că nu întâmplător apari la anumite partide”, a declarat Sorin Cârțu.

În ciuda celor spuse, Sorin Cârțu a revenit la sentimente mai bune legate de Marian Barbu. Arbitrul din Făgăraș a fost delegat la Universitatea Craiova – FCSB, din etapa a 27-a din SuperLiga, iar oficialul oltenilor a spus la acel moment că nu îl interesează cine va conduce partida, ci doar ca deciziile din teren să nu creeze polemici.

ADVERTISEMENT

„Nu mă interesează că e Barbu (n.r. Marian Barbu). Dacă e Barbu, să nu creeze polemici”, a transmis Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Mesajul lui Marius Șumudică în ziua în care a împlinit 55 de ani:...
Fanatik
Mesajul lui Marius Șumudică în ziua în care a împlinit 55 de ani: ”E locul unde m-am simțit cel mai bine”. Exclusiv
Donald Trump contrazice FIFA! Ce a spus despre Iran la Cupa Mondială 2026?...
Fanatik
Donald Trump contrazice FIFA! Ce a spus despre Iran la Cupa Mondială 2026? „Foarte grav!”
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de...
Fanatik
Patronul din SuperLiga, apropiat al lui Ilie Bolojan, are salarii de 11.000 de euro la echipa din play-out: „Nu există așa ceva” / „Sunteți erou!”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Tatăl legendei lui Dinamo i-a spus mareului campion român să se lase de...
iamsport.ro
Tatăl legendei lui Dinamo i-a spus mareului campion român să se lase de fotbal: 'Băiatule, tu mai bine ai merge la baschet!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!