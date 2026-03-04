Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano. A fost delegat „centralul” criticat de Sorin Cârțu

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova – CFR Cluj este capul de afiș din sferturile Cupei României Betano. Cum meciul are o rivalitate aparte, CCA a delegat unul dintre cei mai în formă arbitrii.

Cine arbitrează Universitatea Craiova – CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano

Universitatea Craiova – CFR Cluj va avea loc miercuri, 4 martie, de la ora 20:30. Cum partida este extrem de importantă, Kyros Vassaras a hotărât să delege unul dintre cei mai importanți arbitrii. Totodată, având în vedere miza duelului, .

Comisia Centrală a Arbitrilor a decis delegarea lui Marian Barbu la partida dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, din sferturile Cupei României Betano.

„Centralul” din Făgăraș va fi ajutat de la tușe de către Mircea Mihail Grigoriu, din București, și Ioan Alexandru Corb, din Satu Mare. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa și Adrian Ghinguleac.

Sorin Cârțu l-a criticat pe Marian Barbu

După un meci disputat în 9 martie 2025, încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea FCSB-ului contra Universității Craiova, Sorin Cârțu l-a criticat dur pe arbitrul Marian Barbu, delegat de CCA pentru acel joc. La acel moment, președintele formației oltene a susținut că „Barbu este un simpatizant FCSB”.

„Concluzia pe care am tras-o pentru tot restul fotbalului este că, pentru mine, Barbu ăsta, de la Brașov, este un simpatizant al FCSB. Pentru că nu întâmplător apari la anumite partide”, a declarat Sorin Cârțu.

În ciuda celor spuse, . Arbitrul din Făgăraș a fost delegat la Universitatea Craiova – FCSB, din etapa a 27-a din SuperLiga, iar oficialul oltenilor a spus la acel moment că nu îl interesează cine va conduce partida, ci doar ca deciziile din teren să nu creeze polemici.

„Nu mă interesează că e Barbu (n.r. Marian Barbu). Dacă e Barbu, să nu creeze polemici”, a transmis Sorin Cârțu, în direct la FANATIK SUPERLIGA.