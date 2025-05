Cine arbitrează Universitatea Craiova – Rapid! Decizia CCA după controversele din etapa precedentă

Universitatea Craiova și Rapid se întâlnesc pe stadionul ”Ion Oblemenco” în etapa cu numărul șapte din play-off-ul SuperLigii României. Cele două echipe se gândesc numai la victorie, având aspirații de titlu, respectiv cupe europene.

Marian Barbu va arbitra Universitatea Craiova – Rapid

Universitatea Craiova – Rapid este duelul care va deschide etapa a șaptea a play-off-ului din SuperLiga României, iar jocul este unul important atât pentru formația antrenată de Mirel Rădoi, cât și pentru gruparea giuleșteană.

la conferința de presă premergătoare partidei.

Comisia Centrală a Arbitrilor l-a delegat la acest meci pe Marian Barbu, favoritul lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB. Acesta va fi ajutat de asistenții Mihai Marius Marica și George Florin Neacşu, iar al patrulea oficial va fi Iulian Călin.

În camera VAR vor fi Cătălin Popa și Claudiu Marcu, iar observator de arbitri a fost delegat Corneliu Fecioru. Universitatea Craiova – Rapid este programat vineri, 2 mai, de la ora 20:30.

Marius Șumudică spune că nu a primit niciun mesaj de la Gigi Becali, după Rapid – FCSB 1-2

„Unde să-i răspund, ce mesaje? Eu nu am numărul dânsului. Nu am vorbit cu Gigi Becali de 7, 8 luni. De când sunt antrenor la Rapid, nu am vorbit cu Gigi Becali, nu am niciun număr de telefon al dânsului.

Dacă dânsul îl are pe al meu… La mine nu a apărut niciun mesaj, n-am niciun mesaj, vă arăt telefonul. Dacă vreți mă duc și scot listingul, vă arăt”, a declarat Marius Șumudică, la conferința de presă premergătoare meciului Universitatea Craiova – Rapid, din etapa a 7-a a play-off-ului.