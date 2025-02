Cine are obligația de a deszăpezi trotuarele, de fapt. Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au căzut pe gheață

Trotuarele din mai multe orașe sunt acoperite de zăpadă, iar pietonii au încercat să le deszăpezească pe cont propriu, însă cine are, de fapt, obligația de a face acest lucru? În ultimele zile, mai multe persoane au ajuns la spital după ce au alunecat pe gheață.

Cine are obligația să deszăpezească trotuarele. Mulți pietoni sunt nevoiți să se descurce singuri

care s-a depus zilele acestea în Capitală reprezintă o adevărată provocare pentru locuitori, mai ales pentru pietonii care folosesc trotuarele.

ADVERTISEMENT

În timp ce străzile sunt deszăpezite pentru șoferi, pietonilor le este mult mai greu din cauza grămezilor de zăpadă de pe trotuare.

De multe ori, aceștia merg pe stradă, printre mașini, deoarece trotuarele nu sunt deszăpezite și nu pot fi folosite. Alte persoane încearcă să-și facă loc pe trotuare, pe care le curăță cu ajutorul măturilor și lopeților. Cu toate acestea, din cauza , și acest lucru este foarte dificil.

ADVERTISEMENT

“Eu dau de două ore la zăpadă. Ne-a prins pe nepregătite, ca de obicei”, a spus un locatar, potrivit . Din cauza zăpezii, multe persoane preferă să nu mai iasă din casă, mai ales cele mai în vârstă.

“Dar chiar i-a surprins. pe alee, printre blocuri, nu se poate merge. Mai ales, dacă ești mai în vârstă, mai bine stai acasă”, a spus altcineva.

ADVERTISEMENT

“Mi-e teamă. Ieri nu am ieşit, abia am ieșit la analize. Când m-am întors, greu… Pentru că se făcuse alunecuş și de abia am venit”, a spus o femeie în vârstă.

Autoritățile locale au obligația de a deszăpezi trotuarele, potrivit legislației, dar și proprietarii de imobile sau administratorii de clădiri.

ADVERTISEMENT

Primarul Capitalei le-a solicitat primăriilor de sector să se ocupe de deszăpezirea trotuarelor și străzilor dintre blocuri. Multe au rămas, însă, necurățate.

Locuitorii din Sectorul 3 spun că nu au văzut pe nimeni care să curețe zona, deși trotuarele sunt acoperite de un strat gros de zăpadă.

Zeci de persoane au ajuns la spital după ce au alunecat pe gheață

De asemenea, sub stratul de zăpadă se formează și unul de gheață, care este destul de periculos. După ce au alunecat pe trotuare, multe persoane au ajuns la spital cu fracturi și entorse la mâini sau la picioare.

Multe dintre cazurile pacienților care s-au prezentat la camera de gardă necesită intervenție chirurgicală, după cum spun medicii.

La Spitalul Floreasca din Capitală, 45 de persoane au ajuns la camera de gardă după ce au căzut pe gheață. Șase au avut nevoie de internare.

Nu doar locuitorii din București sunt afectați de această situație, ci și cei din Iași, acolo unde a fost record de internări la secția de ortopedie, după ce mulți pacienți au alunecat pe gheața de sub zăpadă.

“44 de cazuri în 24 de ore. Sunt pacienți cu fracturi, cu entorse şi luxații, 10 dintre ei având nevoie de internare în clinica de ortopedie pentru intervenţie chirurgicală”, a spus Diana Cimpoeșu – UPU Smurd Iași.

“80% din fracturile care se adresează serviciului nostru, de bazin sau de şold, au indicaţie chirurgicală”, a spus medicul ortoped Dan Cionca.

Aceeași situație este și la camera de gardă din Buzău. O mamă a primit mesaj de la fiica ei că și-a rupt mâna după ce a căzut pe gheață.

“Mi-a trimis mesaj că a căzut și crede că și-a rupt mânuţa. A alunecat pe gheaţă, fiind zăpada mare, sub zăpadă este gheaţă, a alunecat și a căzut”, a spus aceasta.

“A ieșit din casă, când a călcat pe treaptă, a căzut în genunchi și s-a lovit”, a spus un alt părinte după ce copilul său s-a confruntat cu aceeași situație.

În urma căzăturilor pe gheață, 30 de persoane, dintre care 21 de adulți și 9 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale., la Spitalul Județean Buzău.

Recomandările medicilor pentru a evita incidentele

În această perioadă, specialiștii le recomandă oamenilor să fie prudenți și să meargă precaut, cu pași mici, de tip pinguin, pentru ca riscul de alunecare să fie mai mic.

Persoanelor în vârstă ar trebui să aibă asupra lor un baston cu vârf metalic, pentru mai multă stabilitate. Este recomandată și încălțămintea cu talpă antiderapantă.

Trotuarele necurățate reprezintă un adevărat pericol pentru oameni, iar medicii fac apel la autorități să se ocupe de această problemă. Unii pietoni sunt nevoiți să curețe singuri trotuarele, însă alții ajung la spital în urma căzăturilor.