Cine are prima șansă să devină președintele României după anularea alegerilor? S-au anunțat cotele: cât are Călin Georgescu

Casa de pariuri Polymarket, cunoscută și că a prezis victoria republicanului Donald Trump la Casa Albă, prezintă și cotele candidaților la alte alegeri prezidențiale, cele din România.

Călin Georgescu, peste Elena Lasconi

Casa de pariuri anunță cotele candidaților la din România, unde, vineri, decizia Curții Constituționale de anulare a primului tur al scrutinului și refacerea întregului proces electoral a bulversat scena politică a țării.

ADVERTISEMENT

Astfel, potrivit , candidatul independent Călin Georgescu este cotat cu 35%. Președinta USR, Elena Lasconi, are o cotă de 25%, liderul AUR, , are o cotă de 17%, peste președintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, cotat cu 16%. Mircea Geoană, independent, este cotat cu 2% în timp ce președintele PNL, Nicolae Ciucă, are doar 1%.

Cota candidatei USR crescuse spectaculos

Anterior, pe platforma Polymarket, Elena Lasconi era cotată cu o probabilitate de 54% de a ajunge la Cotroceni iar pentru independentul Călin Georgescu cota era de 44% din șanse să ajungă președinte.

ADVERTISEMENT

După ce Consiliul Suprem de Apărare a Țării a desecretizat documentele SRI, SIE și MAI care au fost prezentate în ședința din 28 noiembrie, cota candidatei a crescut brusc, de unde era în urma lui Călin Georgescu, dat ca favorit cu o cotă de 55% pentru turul al doilea al prezidențialelor.

După decizia CSAT de a publica documentele respective, la 4 decembrie, cota Elenei Lasconi a crescut spectaculos, ajungând la 63,7%, înregistrând a doua zi dimineața o scădere la 52,4%, apoi o creștere la 57,1% ajungând, vineri dimineață, la 54%.

ADVERTISEMENT

Anunțul șoc al CCR

Curtea Constituțională a provocat însă, vineri, un adevărat șoc politic în România. După ce a validat rezultatele alegerilor din primul tur al prezidențialelor, instanța a revenit anunțând că scrutinul este anulat și va fi refăcut întregul proces electoral.

„În temeiul art.146 lit.f) din Constituție, anulează întregul proces electoral cu privire la alegerea Președintelui României, desfășurat în baza Hotărârii Guvernului nr.756/2024 privind stabilirea datei alegerilor pentru Preşedintele României din anul 2024 și a Hotărârii Guvernului nr.1061/2024 privind aprobarea Programului calenda-ristic pentru realizarea acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui României în anul 2024.

ADVERTISEMENT

Procesul electoral pentru alegerea Președintelui României va fi reluat în integralitate, Guvernul urmând să stabilească o nouă dată pentru alegerea Preşedintelui României, precum și un nou program calendaristic pentru realizarea acţiunilor necesare”, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale.