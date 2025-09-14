Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams. Unul dintre ei a părăsit-o pe sportivă pentru o româncă ce concurează astăzi la Asia Express

Serena Williams este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume, însă cine au fost bărbații din viața ei? Deși pe plan profesional a excelat, iată că pe plan amoros, sportiva nu a avut atât de mare noroc cu ani în urmă.

ADVERTISEMENT

Serena Williams, părăsită pentru o actuală concurentă de la Asia Express

Pe când sportiva avea 23 de ani, aceasta a avut o relație cu Brett Ratner, un cunoscut producător de filme de la Hollywood. Au fost împreună doar doi ani, iar ulterior, bărbatul s-a refugiat în brațele unei românce.

Este vorba despre fotomodelul În trecut, aceasta a pozat și pentru Playboy. De altfel Brett Ratner avea o reputație de ”cuceritor” la acea vreme. Și se pare că zvonurile s-au adeverit într-u final.

ADVERTISEMENT

Printre bărbații din viața legendarei Serena Williams s-a numărat și Lonnie Rashid Lynn Jr, un cântăreţ de hip hop din Chicago. Cei doi au fost împreună în anul 2007, dar pentru o scurtă de perioadă de timp.

Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams

Ulterior, tot din 2007 și până în 2008, sportiva a format un cuplu cu actorul și muzicianul Jackie Long. Nu este clar de ce s-au despărțit cei doi. Pe de altă parte, la scurt timp, Serena Williams forma un cuplu cu Hosea Sanchez.

ADVERTISEMENT

Actorul este cunoscut în primul rând pentru rolul din The Game, un celebru serial american. Din păcate însă, relația lui cu Serena nu a durat decât o lună în anul 2008. Doi ani mai târziu, sportiva părea că și-a găsit iar fericirea.

ADVERTISEMENT

Printre bărbații din viața faimoasei Serena Williams s-a numărat și baschetbalistul Amar’e Stoudemire. Cei doi au fost împreună două luni, în 2010, pe când acesta evolua la New York Knicks.

Cine este soțul Serenei Williams

A urmat apoi o relație mediatizată și intens discutată între 2011 și 2015 și anume cea dintre cântărețul Drake și Serena. Cei doi ar fi bifat mai multe pauze, iar ulterior, sportiva a decis să se retragă.

ADVERTISEMENT

Zvonurile spuneau că la un moment dat, sportiva ar fi avut o relație și cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Chiar și așa, nimic nu a fost confirmat vreodată și niciunul dintre ei nu a făcut declarații în acest sens.

Începând cu anul 2017, . Cei doi au împreună doi copii și par împliniți din toate punctele de vedere. Iar în timp ce ea rămâne în continuare un nume sonor în lumea tenisului, el este un om de afaceri american extrem de apreciat.