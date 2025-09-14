Sport

Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams. Unul dintre ei a părăsit-o pe sportivă pentru o româncă ce concurează astăzi la Asia Express

Poate multă lume s-a întrebat cine au fost bărbații din viața celebrei Serena Williams. Aceasta a avut mai multe relații de-a lungul timpului.
Valentina Vladoi
14.09.2025 | 06:45
Cine au fost barbatii din viata legendarei Serena Williams Unul dintre ei a parasito pe sportiva pentru o romanca ce concureaza astazi la Asia Express
SPECIAL FANATIK
Cine au fost iubiții faimoasei Serena William. Sursă foto: Instagram, Facebook/ colaj Fanatik

Serena Williams este una dintre cele mai bune jucătoare de tenis din lume, însă cine au fost bărbații din viața ei? Deși pe plan profesional a excelat, iată că pe plan amoros, sportiva nu a avut atât de mare noroc cu ani în urmă.

ADVERTISEMENT

Serena Williams, părăsită pentru o actuală concurentă de la Asia Express

Pe când sportiva avea 23 de ani, aceasta a avut o relație cu Brett Ratner, un cunoscut producător de filme de la Hollywood. Au fost împreună doar doi ani, iar ulterior, bărbatul s-a refugiat în brațele unei românce.

Este vorba despre fotomodelul Alina Pușcău, care în prezent e concurentă la Asia Express. În trecut, aceasta a pozat și pentru Playboy. De altfel Brett Ratner avea o reputație de ”cuceritor” la acea vreme. Și se pare că zvonurile s-au adeverit într-u final.

ADVERTISEMENT

Printre bărbații din viața legendarei Serena Williams s-a numărat și Lonnie Rashid Lynn Jr, un cântăreţ de hip hop din Chicago. Cei doi au fost împreună în anul 2007, dar pentru o scurtă de perioadă de timp.

Cine au fost bărbații din viața legendarei Serena Williams

Ulterior, tot din 2007 și până în 2008, sportiva a format un cuplu cu actorul și muzicianul Jackie Long. Nu este clar de ce s-au despărțit cei doi. Pe de altă parte, la scurt timp, Serena Williams forma un cuplu cu Hosea Sanchez.

ADVERTISEMENT
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Digi24.ro
Avertismentul văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”

Actorul este cunoscut în primul rând pentru rolul din The Game, un celebru serial american. Din păcate însă, relația lui cu Serena nu a durat decât o lună în anul 2008. Doi ani mai târziu, sportiva părea că și-a găsit iar fericirea.

ADVERTISEMENT
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar...
Digisport.ro
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”

Printre bărbații din viața faimoasei Serena Williams s-a numărat și baschetbalistul Amar’e Stoudemire. Cei doi au fost împreună două luni, în 2010, pe când acesta evolua la New York Knicks.

Cine este soțul Serenei Williams

A urmat apoi o relație mediatizată și intens discutată între 2011 și 2015 și anume cea dintre cântărețul Drake și Serena. Cei doi ar fi bifat mai multe pauze, iar ulterior, sportiva a decis să se retragă.

ADVERTISEMENT

Zvonurile spuneau că la un moment dat, sportiva ar fi avut o relație și cu antrenorul Patrick Mouratoglou. Chiar și așa, nimic nu a fost confirmat vreodată și niciunul dintre ei nu a făcut declarații în acest sens.

Începând cu anul 2017, Serena Williams este căsătorită cu Alexis Ohanian. Cei doi au împreună doi copii și par împliniți din toate punctele de vedere. Iar în timp ce ea rămâne în continuare un nume sonor în lumea tenisului, el este un om de afaceri american extrem de apreciat.

Fotbalistul român celebru care a divorțat cu mare scandal de soția sa. I-au...
Fanatik
Fotbalistul român celebru care a divorțat cu mare scandal de soția sa. I-au fost lansate acuzații dure la momentul separării
Ce dietă are fosta patinatoare Vera Wang la 76 de ani. Ce face...
Fanatik
Ce dietă are fosta patinatoare Vera Wang la 76 de ani. Ce face pentru a arăta ca o tânără de 30 de ani
Patrick Mouratoglou i-a spus Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis: ”Am...
Fanatik
Patrick Mouratoglou i-a spus Serenei Williams că este prea grasă pentru tenis: ”Am avut câteva certuri pe tema asta”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia...
iamsport.ro
A fost lăsat cu ”ochii în soare” la fel ca George Pușcaș! Femeia cu care BRomania visa să se însoare l-a părăsit
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!