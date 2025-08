Cine au fost părinții lui Ion Iliescu? Lucruri neștiute despre mama adoptivă a fostului președinte: „A murit la vârsta de 44 de ani”

Care este povestea părinților lui Ion Iliescu? Descoperă detalii mai puțin cunoscute despre familia fostului președinte al României, al cărei destin a fost marcat de dificultăți și tragedii, inclusiv moartea prematură a tatălui său, care a decedat la doar 44 de ani. Cine a fost mama adoptivă a fostului șef de stat.

ADVERTISEMENT

Ce dificultăți au întâmpinat părinții lui Ion Iliescu în mișcarea comunistă?

În cartea sa „Fragmente de viață și de istorie trăită”, Ion Iliescu evocă începuturile grele ale familiei sale și implicarea intensă a părinților în mișcarea comunistă. El povestește că ambii au fost membri activi ai Partidului Comunist încă din perioada în care acesta era ilegal.

Fostul președinte subliniază că aceștia au avut de înfruntat obstacole atât din partea regimului anterior celui de-al Doilea Război Mondial, cât și, într-un mod neașteptat, din partea unor colegi de partid.

ADVERTISEMENT

„Membri activi ai Partidului Comunist încă din anii ilegalităţii, părinţii mei au avut de suferit atât din partea regimului autoritar al României de dinainte de război, cât şi, mai surprinzător, chiar din partea tovarăşilor de luptă cu care erau solidari”, se arată în rândurile scrise de Ion Iliescu.

Ce rol a jucat meseria în destinul celui care i-a dat viață lui Ion Iliescu?

Tatăl său a fost primul din familie care a reușit să urmeze studii după școala primară, absolvind un gimnaziu de arte și meserii, iar ulterior a lucrat ca mecanic de locomotivă la atelierele CFR din București.

ADVERTISEMENT

Toate aceste detalii provin din mărturiile directe ale lui Ion Iliescu: „Tatăl meu a fost primul din familia noastră care a putut continua şcoala după terminarea claselor primare, urmând cursurile gimnaziului de arte şi meserii din oraşul său natal. A fost, apoi, mecanic de locomotivă şi a lucrat o vreme la atelierele CFR din Bucureşti”, se arată în cartea Fragmente de viață și de istorie trăită.

ADVERTISEMENT

Cum a ajuns tatăl lui Ion Iliescu în conflict cu Gheorghiu-Dej?

Iliescu povestește în continuare despre implicarea tatălui său în mișcarea comunistă și greutățile prin care a trecut. Pentru activitatea sa politică, a fost arestat în 1939 și internat în 1940 în lagărele de la Caracal și apoi Târgu Jiu. Acolo l-a întâlnit pe Gheorghiu-Dej, care avea să devină ulterior liderul puternic al României.

ADVERTISEMENT

În timpul disputelor interne din partid, acesta alături de alți militanți din conducerea grupului deținuților din Târgu Jiu, a fost exclus de gruparea condusă de Gheorghiu-Dej, așa cum punctează fostul președinte.

„Angajându-se în lupta sindicală, el a aderat, ca şi alţii, la Partidul Comunist, ce se afla atunci în ilegalitate. Arestat în 1939 pentru activitatea sa politică, a fost internat, în 1940, în lagărul de la Caracal şi apoi în cel de la Târgu Jiu, unde l-a întâlnit pe Gheorghiu-Dej, cel care avea să devină, câţiva ani mai târziu, omul forte în România.

În contextul disputelor interne din partid, el, ca şi alţi militanţi din conducerea grupului de deţinuţi din Târgu Jiu, s-a trezit exclus din partid de grupul condus de Gheorghiu-Dej”, mai menționează fostul Președinte al României.

Cum a marcat moartea tatălui său familia lui Ion Iliescu?

În cartea mai sus menționată se regăsesc și informații cu privire la poziția critică a tatălui său în cadrul Partidului Comunist Român încă din anii ’30. La Congresul al V-lea al PCR, din 1931, unde a fost delegat, părintele său și-a exprimat dezacordul față de rezoluția privind problema națională, considerând-o greșită și dăunătoare intereselor țării.

Această abordare i-a atras numeroase critici, fiind încarcerat. Astfel, tatăl lui Ion Iliescu a murit la doar 44 de ani, la scurt timp după eliberarea sa, în august 1945.

„Am aflat că şi în 1931, la Congresul al V-lea al PCR, unde era delegat, el reproşase conducerii de atunci a partidului faptul că acorda insuficientă atenţie revendicărilor concrete ale muncitorilor şi îşi exprimase dezacordul faţă de rezoluţia privind problema naţională, rezoluţie care i se părea profund greşită şi dăunătoare faţă de interesele naţionale ale României.

Această atitudine i-a atras multe dezaprobări. A murit la vârsta de 44 de ani, la puţin timp după eliberarea sa, în august 1945”, a mai rememorat Iliescu despre cel care i-a dat viață.

Cine a fost mama adoptivă a lui Ion Iliescu

Viața de familie a lui Ion Iliescu a cunoscut și o serie de episoade mai puțin cunoscute opiniei publice. Tatăl său avea să se recăsătorească în anii 40 cu o femeie venită din Maramureș. Fostul președinte povestește, într-un interviu acordat în 2011 lui Octavian Silivestru, în , cât de mult s-a atașat de această femeie.

”Peste o vreme s-a recăsătorit (n.r. tatăl său) cu o femeie venită din Maramureş, coincidență, tot Maria o chema, şi care mi-a devenit mama adoptivă şi de care m-am ataşat efectiv. Era o femeie extraordinară! Fiică de maramureşeni, de pe Valea Izei, cu o viaţă dificilă, grea, pe care au cunoscut-o maramureşenii în general.

Ea o vreme a apucat să facă gimnaziul de la Sighet, şi o vreme a lucrat ca învăţătoare – suplinitoare în câteva sate din zona respectivă. N-a rezistat mult şi a venit spre Bucureşti să-şi caute o viaţă mai bună. Ea era născută în 1912. Până la urmă a găsit un loc de lenjereasă la Spitalul Filantropia. Aşa a cunoscut-o tatăl meu şi s-au căsătorit spre finele anului ’37. În ‘ 38 s-a născut….”, povestea Iliescu.

Cum a fost afectată mama lui Ion Iliescu de tensiunile din partid?

amintește și despre soarta mamei sale, care, la rândul său, a fost supusă unor măsuri similare cu cele ale tatălui. Ea a fost exclusă din partid în toamna anului 1944, deoarece a refuzat să se despartă de soțul său, recent eliberat din lagăr.

De asemenea, fostul președinte subliniază că Gheorghiu-Dej și-a păstrat ostilitatea față de tatăl său mult timp după moartea acestuia. Mai mult, în 1957, într-o discuție privată, ar fi încercat să-și justifice această atitudine.

„Şi mamei mele i s-a aplicat un tratament similar, fiind îndepărtată din partid, în toamna lui 1944, pentru că a refuzat să se despartă de tatăl meu, abia eliberat din lagăr.

Gheorghiu-Dej nu şi-a putut reprima sentimentele de ostilitate faţă de tatăl meu nici la mulţi ani după decesul acestuia. În 1957, într-o discuţie în doi, a încercat să-şi motiveze faţă de mine atitudinea sa”, a mai scris fostul politician în cartea mai sus menționată.

Ce învățăminte a tras Ion Iliescu din copilărie și tinerețe?

Printre altele, Iliescu reflectă și asupra propriilor experiențe din copilărie și tinerețe, marcate de dificultățile prin care a trecut familia sa. În ciuda problemelor avute de părinții săi, el a crescut cu convingerea că societatea comunistă va aduce o viață mai bună pentru oamenii simpli.

Crescut într-o familie modestă, în condiții precare, Ion Iliescu subliniază că reușita sa școlară și accesul la învățământul superior au fost pentru el semne clare că drumul ales era cel corect.

„În ciuda acestor „accidente” trăite de părinţii mei, în copilărie şi în tinereţe am fost hrănit cu ideea că societatea comunistă va aduce fericirea pentru cei umili, că-i va ajuta să-şi regăsească demnitatea de oameni.

Crescut într-o familie fără resurse materiale şi petrecându-mi copilăria într-o casă cu pământ pe jos, faptul că am putut termina liceul, că am putut să mă înscriu la Institutul Politehnic şi că am ajuns, cu timpul, să locuiesc în condiţii mai puţin mizerabile mi se părea suficient pentru a crede că suntem pe drumul cel bun”, sunt alte informații care se regăsesc în rândurile cărții lui Ion Iliescu.

Care a fost evoluția stării de sănătate a lui Ion Iliescu în ultimele luni de viață?

Ion Iliescu a decedat la vârsta de 95 de ani, după o perioadă dificilă marcată de probleme grave de sănătate. În ultimele luni, starea s-a deteriorat semnificativ, fiind internat la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” încă din luna iunie 2025, după ce a acuzat probleme respiratorii.

Medicii au diagnosticat cancer pulmonar, o boală severă care i-a afectat în mod major starea generală. Deși a avut momente în care condiția i s-a stabilizat și a răspuns pozitiv la tratament, în ultimele zile s-a aflat în stare critică, cu disfuncții multiple de organe și afectare respiratorie severă. Fostul președinte a fost internat la terapie intensivă, sub supravegherea permanentă a unei echipe medicale multidisciplinare.

Ion Iliescu a fost o figură marcantă a politicii românești, primul președinte al României după căderea regimului comunist. În 2010, s-a retras oficial din funcțiile deținute în PSD, lăsând în urmă o carieră politică complexă.