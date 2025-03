Cine blochează candidatura lui Ilie Bolojan la Cotroceni. Calculele care opresc un scenariu cu șanse de reușită. „PSD are variante de joc deschise, iar PNL este anesteziat”

Cu mai puțin de două săptămâni până la termenul limită de depunere a candidaturilor pentru alegerile prezidențiale din luna mai, Ilie Bolojan pare să fi devenit favoritul multor voci pro-occidentale din societatea civilă. În plus, pe surse, ar exista multe voci și în cadrul PNL care susțin candidatura lui Bolojan și în contextul unor sondaje dezamăgitoare pentru Crin Antonescu. Chiar dacă nu este văzută încă ca imposibilă, analiștii politici subliniază că totuși o serie de calcule politice în coaliție blochează scenariul unei candidaturi surpriză a lui Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan, candidatul mai bun al alianței PNL-PSD

Ultimele zile, în care evenimentele internaționale au adus atenția publicului asupra președintelui interimar, Ilie Bolojan, vizitele acestuia la Paris și Londra, , au dus la apariția unui cor de voci care cer candidatura acestuia la alegerile prezidențiale. „Îmi pare rău pentru Crin Antonescu, dar nu putem să ratăm o miză națională capitală din jenă față de cineva, un om inteligent. El trebuie invitat, cu tact, să se retragă. Timpul trece, au rămas mai puțin de două săptămâni pentru depunerea candidaturilor. Ilie Bolojan e ce trebuie, într-un timp atât de scurt de interimat la Cotroceni, România își revine din prăbușirea în care o angajase sinistru experimentul rusesc Călin Georgescu”, sau „Păcat că Iohannis a ținut să rămână la Cotroceni după 21 decembrie. Dacă fostul șef al statului pleca la vreme, Bolojan ar fi fost candidat la prezidențiale”, sunt doar două exemple de astfel de mesaje, venite din partea unor voci pro-occidentale.

În comparație, în aceeași zonă a electoratului, Crin Antonescu a fost unanim criticat pentru declarație făcută în contextul disputei Trump – Zelenski, când a susținut că România este un aliat al Ucrainei „conjunctural”, și nu în contextul dreptului internațional sau al valorilor democratice, de exemplu.

Lucrurile par să fie însă mult mai serioase. Pe surse, informația care a circulat în presă este că actualul candidat al coaliției, Crin Antonescu, nu doar că ar sta slab în sondaje – în sondajele publice este depășit și de Nicușor Dan, dar nici nu dă semne că poate recupera decalajul. În aceste condiții, chiar . Luni, 3 martie, președintele interimar al PNL, Cătălin Prodoiu, a fost întrebat direct despre discuțiile cu privire la o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan, negând că ar fi existat o astfel de propunere în partid. „Nu discutăm de așa ceva, din moment ce nu există acest subiect”, a spus Predoiu.

Practic, avem scenariul în care Crin Antonescu nu se simte foarte bine în sondaje, iar cu care s-a consacrat pe scena politică. „E credibil. Omul serios, eficient, pe care mulți îl doresc la Cotroceni”, a notat consultantul politic Adrian Zăbavă.

Pentru fostul consilier prezidențial Cristian Hrituc, Ilie Bolojan este pur și simplu un candidat mai bun decât Crin Antonescu, dar și cu șanse mai bune de victorie. „Din punctul meu de vedere, Ilie Bolojan, candidat al coaliției, ar avea șanse foarte mari să câștige. Are mult mai multe avantaje decât Crin Antonescu. Este văzut ca un lider de forță, nu îl trage în jos trecutul, spre deosebire de Crin, dă aspectul unui lider serios și ar putea voturi inclusiv din zona electoratului USR. Cred că Bolojan poate lua voturi din zone mult mai mari decât poate lua Crin Antonescu”, a declarat, pentru FANATIK, politologul Cristian Hrituc.

Scenariu riscant, fără susținerea completă a partidelor

Dacă Ilie Bolojan, și nu Crin Antonescu, pare în acest moment candidatul prezidențiabil poate fi însă doar o impresie susținută de circumstanțele actuale, în care Crin Antonescu trebuie să-și calculeze declarațiile pentru a nu-și supăra partenerii de coaliție, iar Ilie Bolojan stă la masă alături de liderii Europei, este de părere politologul George Jiglău. În opinia acestuia, ne putem trezi cu diferențe în președintele interimar Ilie Bolojan și candidatul la prezidențiale Ilie Bolojan.

„Gândindu-ne la profilul lui Ilie Bolojan, trebuie avut în vedere că una este cum asociem un politician cu funcția de președinte – dacă e bun, dacă ar ști ce să facă, etc., iar în acest moment Ilie Bolojan își face un serviciu pentru că e acolo la masă cu toată lumea, etc., dar alta e postura de candidat. Și cred că s-a văzut din plin ceea ce s-a întâmplat în toamnă cu unii candidați, spre exemplu Mircea Geoană.

Profilul de candidat e diferit de profilul asociat cu o anume funcție. Alegerile și campania electorală sunt un fel de concurs de frumusețe, trebuie să vedem cum se îmbracă, cum vorbesc, cum stau la masă, ce rude au și, în același timp, să producă emoție, lumea vrea să te facă să simți. Alegătorii vor un pic de show, o componentă inevitabilă, și nu știu în ce măsură Bolojan este candidatul care să emane această emoție”, a declarat, pentru FANATIK, George Jiglău, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității Babeș-Bolyai.

Scenariul unei candidaturi a lui Ilie Bolojan nu merită luat în calcul decât dacă acesta pleacă cu șanse mai bune de victorie. Iar pentru politologul George Jiglău acest lucru înseamnă neapărat susținerea deplină a celor trei partide din cadrul coaliției, adică să nu mai vedem migrația voturilor spre Călin Georgescu dinspre electoratele PSD sau PNL.

„Categoric are nevoie și de PSD ca să intre în turul II. Două candidaturi separate nu cred că vor duce la altceva decât ce am văzut în toamnă. Dacă va fi Crin Antonescu sau altcineva, trebuie să tragă ambele partide. Oricum, chiar și în situația asta, trebuie să avem în vedere că una este susținerea formală și alta este ce se întâmplă efectiv în partide. Și la PSD și la PNL există destule simpatii pentru tabăra suveranistă, cum am văzut și la alegerile trecute când o parte din activele acestor partide au tras în altă direcție. Orice candidat unic are nevoie de ambele partide.

Orice candidat care, în momentul ăsta, nu merge cu PSD, PNL și UDMR întregi nu are foarte multe șanse să câștige. Să ne aducem aminte de sondajele dintre cele două tururi în toamnă, când jumătate din electoratul maghiar era dispus să voteze cu Georgescu, asta deși Kelemen dăduse de mult timp semnalul pentru Lasconi. Ce facem cu chestiunea asta, pentru că oamenii nu-și schimbă părerea pentru că spune un președinte de partid”, a mai declarat George Jiglău, pentru FANATIK.

PSD are și alternativa suveranistă

Politologul Cristian Hrituc este de părere că social-democrații nu vor fi de acord cu schimbarea candidatului alianței, în condițiile în care pentru ei, victoria unui candidat suveranist (altul decât Georgescu, aparent) sau a lui Nicușor Dan nu este un capăt de drum, oferindu-le alternative mai bune decât victoria liberalului Bolojan.

„În acest moment putem spune că în acest moment PSD-ului îi convine foarte mult candidatura lui Antonescu pentru că are și o candidatură de rezervă, anume varianta de rezervă ca în turul II să susțină un lider suveranist. Asta pentru că electoratul lor e mult mai deschis la o astfel de candidatură. Dacă nu este domnul Georgescu, o candidatură a lui Simion în turul II pentru PSD ar fi mult mai ușor de susținut. Din punctul meu de vedere, Ciolacu nu are niciun interes să-l schimbe pe Antonescu cu Bolojan”, a declarat analistul politic, care a subliniat că în acest moment, principalele partide din coaliție nu au demonstrat o implicare activă în campania lui Crin Antonescu.

Și consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că PSD un poate accepta candidatura lui Bolojan prin prisma calculelor politice, după ce ultimii douăzeci de ani au arătat, prin președinții Băsescu și Iohannis, puterea de a face guverne și coaliții de guvernare a Cotroceniului.

„PSD nu este în situația să poată susține o candidatură a lui Ilie Bolojan, și cu atât mai puțin Marcel Ciolacu care a reușit in extremis să-și păstreze funcția după ultimele alegeri. Doar compromisul cu Crin Antonescu îl face pe Marcel Ciolacu să rămână în fruntea partidului. În mod evident, partidul nu-l va lăsa să-l susțină pe Bolojan pentru că există calculul politic cu privire la ce statut va avea partidul în următorii cinci sau chiar zece ani. Chiar și în cazul unei înțelegeri, experiența din 2004 și 2014 le-a arătat altceva”, a declarat acesta, pentru FANATIK, adăugând că Bolojan nu este pe aceeași lungime de undă cu mulți din PSD, și din perspectiva valorilor și convingerilor ideologice.

„Plus, PSD nutrește impresia că se va trăi bine și cu un președinte suveranist”, a mai adăugat consultantul politic.

Bolojan nu are majoritatea nici în PNL

Pe lângă faptul că Ilie Bolojan nu este iubit nici în UDMR (din cauza unor conflicte mai vechi la Bihor), problema principală pentru actualul președinte interimar stă în faptul că nici măcar în partid nu are majoritatea care să-i propulseze candidatura. Politologul Cristian Hrituc este de părere că, în timp ce PSD-ul mizează pe alternativele Ponta sau Simion, liberalii par din nou paralizați. În aceste condiții, candidatura lui Bolojan ar fi posibilă doar prin ruperea coaliției de guvernare.

„Liderii PNL sunt încremeniți în proiect. PNL-ul nu are nicio altă opțiune, și din cauza luptelor interne nici nu se produce o masă critică care să susțină schimbarea lui Crin Antonescu. În plus, Bolojan a spus foarte clar că nu-și încalcă cuvântul, adică va candida dacă s-ar ajunge la o rupere în coaliție sau dacă partidele vor decide schimbarea lui Crin, ceea ce nu cred că se va întâmpla, pentru că PSD are variante de joc deschise, variate, toate profitabile pentru ei, iar PNL este anesteziat”, a mai declarat, pentru FANATIK, Cristian Hrituc.

Acesta susține că, și fără sprijinul PSD, Bolojan ar avea șanse reale să ajungă în turul II alături de un candidat suveranist. „la ce văd eu empiric, fără sondaje, la ce se poate vedea ca puls, din cum se raportează formatori de opinie cred că Bolojan ar putea ajunge în turul II și fără sprijinul PSD. „La ce văd eu empiric, fără sondaje, la ce se poate vedea ca puls, din cum se raportează formatori de opinie cred că Bolojan ar putea ajunge în turul II și fără sprijinul PSD”, a precizat fostul consilier prezidențial.

Consultantul politic Adrian Zăbavă este de părere că Ilie Bolojan ar avea șanse să prindă turul doi chiar și în lipsa susținerii din partea PSD, subliniind că alegerile prezidențiale din mai vor fi definite mai puțin de susținerea expresă a partidelor cât de imaginea candidaților în rândul anumitor electorate. Însă lipsa susținerii depline din partea PNL pentru Bolojan cântărește ca o ipoteză în defavoarea unei candidaturi.

„Există scenarii care pot încuraja o candidatură a lui Bolojan, cum ar fi o mișcare din partea USR-ului, care nu se simte bine cu candidatura lui Nicușor Dan, însă Ilie Bolojan nu e nici măcar susținut de întregul său partid. Să nu uităm că Antonescu a fost propus de oamenii care nu-l vor pe Ilie Bolojan”, a mai declarat consultantul politic Adrian Zăbavă.