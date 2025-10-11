Cine cântă imnul la România – Austria. Anunțul făcut de FRF

România se pregătește de o partidă decisivă în visul de calificare la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, contra Austriei, iar orice rezultat în afară de victorie o să reducă drastic șansele la ocuparea unuia dintre primele două locuri.

Teodor Ilincăi cântă imnul României la meciul cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale 2026

Fanii tricolorilor , pentru a-i ajuta pe elevii lui Mircea Lucescu în demersul lor de a obține toate cele 3 puncte. FRF a obișnuit cu modul în care organizează partidele, cu fan-zone și alte surprize pentru cei prezenți pe stadion. Un alt element cu care federalii au obișnuit deja este prezența unui artist care să cânte imnul înainte de fluierul de start. Acum, la meciul cu Austria, cel ales este Teodor Ilincăi.

„Tonul imnului de stat al României va fi dat de tenorul Teodor Ilincăi unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați tenori ai generației sale. Posesor a numeroase premii și distincții, a colaborat cu prestigioase teatre de operă din toată lumea: Monte Carlo, Londra, Hamburg, Viena, Sevilia, Genova, Budapesta, Hanovra, Berlin, Dresda, München, Düsseldorf, Bilbao, Moscova, Toulouse, Tbilisi, Riga, Varșovia, Tokyo, Strasbourg, Barcelona, Cardiff, Bruxelles, Madrid, Sydney, Paris, San Diego, Marsilia, Lausanne, Santiago de Chile, Frankfurt, Geneva, Zürich.

Artiștii care interpretează imnul la meciurile organizate de FRF acceptă cu onoare invitația de a cânta pentru echipa națională și pentru public și nu sunt plătiți pentru asta”, au scris cei de la FRF pe rețelele sociale.

Critici pentru FRF după alegerea artiștilor care să cânte imnul României

Fanii României nu au fost neapărat încântați de alegerea anumitor artiști pentru a interpreta imnul și în mediul online au apărut tot felul de păreri, care mai de care mai critice, iar celor de la FRF li s-a cerut chiar să renunțe la acest obicei și „Deșteaptă-te, române” să fie pus doar la boxe. Astfel, corul celor de pe stadion ar putea să facă atmosfera să fie mult mai plăcută, au motivat o parte din cei nemulțumiți cu deciziile luate de federali.

Totuși, după câte se pare, tradiția continuă și probabil va fi repetată și la ultima partidă din grupă, contra celor din San Marino. Acest meci a fost programat pentru data de pe arena Ilie Oană. Acolo capacitatea stadionului este mai mică, însă este de așteptat ca asistența să nu fie la fel ca la confruntarea cu Austria, tocmai de aceea și această decizie a mutării locației.

Situația României în grupa de preliminarii pentru calificarea la CM 2026

România vine după un succes, 2-1, cu Republica Moldova, într-o partidă amicală jucată la București. Această confruntare a fost decisă de un gol al lui Louis Munteanu, plus o reușită a lui Ianis Hagi, în finalul primei părți. Tricolorii au primit gol după o greșeală a lui Ionuț Radu, cel care și-a introdus mingea în propria poartă și a făcut ca duelul, în repriza secundă, să fie unul mai echilibrat, din cauza rezultatului strâns.

Acum, elevii lui Mircea Lucescu sunt pregătiți de meciul cu Austria, din preliminariile CM. După 5 meciuri, România are 7 puncte și este la 6 lungimi distanță de Bosnia, care ocupă poziția secundă. Diferența față de Austria este în acest moment de 8 puncte, aceștia având 15 puncte în clasament. Tricolorii mai au de jucat cu Austria și San Marino, acasă, și cu Bosnia, în deplasare.