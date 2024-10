Cine câștigă alegerile prezidențiale din acest an. Previziunile lui Dan Diaconescu: ”Va conta ce se va întâmpla în SUA”

Fondatorul OTV i-a mărturisit lui Horia Ivanovici că, pentru prima oară, România are parte de o luptă echilibrată între candidații din primul eșalon la alegerile prezidențiale.

Previziunile lui Dan Diaconescu despre prezidențiale

dintre cei 14 candidați intrați în cursă au șanse doar cinci sau șase. Dar și că, de fapt, în primul tur, bătălia va fi pe cine intră cu Marcel Ciolacu în finală.

”Nu știu. Chiar nu știu. Cred că e prima oară când lupta e foarte egală. Sunt cinci candidați sau șase în total cu șanse. E clar că lupta se dă pentru finală, cine intră în finală.

Nu știu cine intră în finală. Ciolacu e sigur în finală. Cine intră de pe locul doi în finală. Tot timpul candidatul PSD-ului a intrat în finală. Cred că de 30 de ani”, a declarat Dan Diaconescu în direct la FANATIK.RO.

”Va conta ce se va întâmpla în SUA”

Fostul lider PP-DD îi cotează cu cele mai mari șanse să acceadă în turul doi al prezidențialelor pe și pe candidata USR Elena Lasconi. Diferența o va face, a mai spus invitatul lui Horia Ivanovici, rezultatul alegerilor prezidențiale din Statele Unite al Americii.

”Cele mai mari șanse să intre cu Ciolacu în finală le au ‘finul meu’, cum zice lumea, George Simion, are prima șansă, Elena Lasconi are șansa a doua, Ciucă are șansa a treia și Geoană are șansa a patra.

Sunt patru oameni care se bat pe un loc. Eu așa cred (că lupta pentru al doilea loc în finala prezidențială va fi între Simion și Lasconi n.r.).

Adică, dacă ar fi mâine alegeri, de fapt dacă ar fi începând cu 5 noiembrie alegeri. Contează foarte mult, în opinia mea, ce se va întâmpla în America.

Dacă în America iese doamna Kamala Harris, eu cred că și Elena Lasconi va crește în România un procent, două-trei, x procente…”, a mai afirmat fondatorul OTV la Sport și Politică.

