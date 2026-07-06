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Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Mitică Dragomir știe cine se va impune în Portugalia – Spania

Cine va câștiga Cupa Mondială 2026 în opinia lui Dumitru Dragomir. Fostul șef al LPF a dat verdictul și în privința ”finalei” din optimi: Portugalia - Spania.
Adrian Baciu
06.07.2026 | 19:38
Cine castiga Cupa Mondiala 2026 Mitica Dragomir stie cine se va impune in Portugalia Spania
EXCLUSIV FANATIK
Cine se va impune în Portugalia - Spania și cine ia Cupa Mondială. Ce spune Dumitru Dragomir. Sursa foto: colaj Fanatik
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Cupa Mondială 2026 se apropie cu pași importanți către fazele în care vom avea numai dueluri între marile forțe. Mitică Dragomir este de părere că o echipă din Europa va pune mâna pe marele trofeu. ”Oracolul din Bălcești” a dat și pronosticul pentru super-duelul iberic dintre Portugalia și Spania, de luni seara.

Mitică Dragomir numește super naționala din Europa care va câștiga Cupa Mondială 2026

Franța, Argentina, Anglia, Spania și Portugalia sunt în acest moment echipele cotate cu cele mai mari șanse la triumful la Campionatul Mondial 2026 din SUA, Mexic și Canada. În emisiunea ”Profețiile lui Mitică” de la FANATIK, Dumitru Dragomir (80 de ani) a spus că merge pe mâna naționalei lui Didier Deschamps (57 de ani).

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În același timp, fostul conducător al fotbalului intern a mai amintit două naționale încă prezente pe tabloul fazelor eliminatorii de la Cupa Mondială care pot emite pretenții. Una este Anglia, care a eliminat Mexicul după un 3-2 spectaculos pe Estadio Azteca, iar a doua e Marocul, națională care a prins careul de ași în Qatar 2022. Acum, selecționata din nordul Africii a trecut de co-gazda Canada, în șaisprezecimile de finală.

”(n.r. Cine ia Mondialul? Rămâi pe Franța?) Rămân pe Franța. O să mai spun una, chiar două. Marocul și englezii. Și Anglia joacă bine. Mamă, ce forță au și englezii! Ține minte ce spun eu. (n.r. Ce spune Mitică după accidentarea lui Ismael Saibari, marocan transferat de Bayern) Așa fotbaliști au, că nici nu se cunoaște. Foarte bun jucător (n.r. Saibari)”, afirmă Mitică.

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Cine se va impune în super meciul Portugalia – Spania în opinia lui Dragomir

Luni, 6 iulie, de la ora 22.00 (ora României) pe Dallas Stadium are loc așa-zisa ”finală” din optimile Cupei Mondiale 2026. Deținătoarea UEFA Nations League 2025, Portugalia, dă piept cu campioana de la EURO 2025, Spania. Derby-ul iberic aduce față în față, la capitolul vedete, două generații diferite: experiența lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) împotriva tânărului și spectaculosului om din avanposturile Spaniei, Lamine Yamal (18 ani).

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La ”Profețiile lui Mitică”, Dumitru Dragomir a riscat un pronostic la acest meci. În ciuda faptului că pe hârtie elevii lui Luis de la Fuente (65 de ani) sunt favoriți, experimentatul om de fotbal din țara noastră crede că lusitanii se vor impune. ”Ce meciuri tari vom avea la Cupa Mondială. (n.r. Ce ai paria la Portugalia – Spania?) Aș merge totuși pe Portugalia. Ăia (n.r. spaniolii) prea pasează, taca-taca-tac”, punctează ”Oracolul din Bălcești”.

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Cine câștigă Cupa Mondială 2026? Mitică Dragomir știe cine se va impune în Portugalia - Spania

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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