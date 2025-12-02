Cine câștigă Cupa Mondială? Verdictul Inteligenței Artificiale înaintea tragerii la sorți a grupelor

ADVERTISEMENT

Supercomputerul Opta a emis deja un verdict în ceea ce privește câștigătoarea Cupei Mondiale de la anul, desi tragerea la sorți a grupelor va fi abia pe 5 decembrie, la Washinghton. Inteligența Artificială are o echipă preferată pentru competiția mondială, din 2026, care va avea loc în Statele Unite, Canada și Mexic.

Spania este favorita Opta la câștigarea Cupei Mondiale

Aceasta este Spania. Elevii lui Luis de la Fuente sunt cei care ocupă primul loc, în topul preferințelor computerului. În spatele ei se află Franța și Anglia, care completează podiumul principalelor pretendente la titlul mondial.

Campioana en-titre, Argentina, este abia pe locul 4 în ineditul clasament, în vreme ce Brazilia, cea mai galonată națională a lumii, cu cinci trofee mondiale, este pe locul 6, după Germania, care are cinci titluri supreme.

La Cupa Mondială din 2026, patru echipe vor juca în competiție pentru prima dată în istoria lor. Acestea sunt Curaçao, Iordania, Capul Verde și Uzbekistan. Primele două sunt creditate cu 0% șanse să devină campioane. Capul Verde și Uzbekistan au 0,1%, respectiv 0,2% șanse, care țin de domeniul fantasticului.

Șase poziții participante sunt vacante

În acest moment, nu se știu toate echipele care vor juca la Cupa Mondială din 2026. Lista finală se va definitiva în martie, după barajele din zona Europei și barajul intercontinental. În acest play-off există echipe care, dacă în cele din urmă se califică în turneu, ar putea avea șansa să devină campioane mondiale.

Potrivit Opta, șansele ca oricare dintre ei să reușească acest lucru sunt de 3,7% și trebuie luat în considerare faptul că țări precum Italia, Turcia (adversara României) Danemarca sau Cehia sunt implicate în aceste play-off-uri.

Donald Trump participă la tragerea la sorți

Tragerea la sorţi a grupelor competiţiei, organizată de Statele Unite, Canada şi Mexic, va avea loc la Kennedy Center, de la ora 19.00, ora României.

El a făcut din Cupa Mondială un eveniment central al celui de-al doilea mandat al său. Însă organizarea Cupei Mondiale din 2026 a fost afectată de poziţia preşedintelui republican faţă de imigraţie. Acesta a vorbit despre posibilitatea mutării meciurilor din unele oraşe pe care le consideră insuficient de sigure.

Printre oraşele care vor găzdui meciuri se numără bastioane democratice precum Los Angeles (8 meciuri programate), San Francisco (6 meciuri) şi Seattle (6 meciuri).

Cum arată urnele de la tragerea la sorți:

Urna 1: Canada, Mexic, SUA, Spania, Argentina, Franţa, Anglia, Brazilia, Portugalia, Ţările de Jos, Belgia, Germania

Urna 2: Croaţia, Maroc, Columbia, Uruguay, Elveţia, Japonia, Senegal, Iran, Coreea de Sud, Ecuador, Austria, Australia

Urna 3: Norvegia, Panama, Egipt, Algeria, Scoţia, Paraguay, Tunisia, Coasta de Fildeş, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită, Africa de Sud

Urna 4: Iordania, Capul Verde, Ghana, Curaçao, Haiti, Noua Zeelandă, Play-off European A, B, C şi D, Play-Off FIFA 1 şi 2

Turneul final începe la 11 iunie 2026

Cupa Mondială din 2026 va inaugura un nou format, cu 48 de echipe, care vor fi repartizate în 12 grupe a câte patru formații. Din grupe vor ieși primele două clasate și cele mai bune opt locuri trei.

Ca urmare a creșterii numărului de echipe, va crește considerabil și numărul de jocuri. În vara lui 2026, se vor disputa un total de 104 meciuri, pe parcursul a 39 de zile, cu peste o săptămână mai mult decât până acum. La precedentele ediții, se disputau 64 de meciuri.

Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe din totalul de 16 stabilite pentru Mondialul din 2026: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey.

Mexico City, Guadalajara şi Monterrey vor fi locurile de desfăşurare în Mexic, în timp ce, din partea Canadei, Vancouver şi Toronto au fost oraşele alese. Turneul final începe la 11 iunie și se termină la 19 iulie.