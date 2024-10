Cine câștigă, de fapt, președinția României. Verdictul reprezentantului Sociopol: ”Asta este finala pentru Cotroceni!”

a răspuns luni, 28 octombrie, provocării lansate de reputatul jurnalist Mihai Tatulici și a oferit un verdict în cazul alegerilor prezidențiale.

”Asta este finala pentru Cotroceni!”

În cadrul talk-show-ului politic și social TATULICI LA FANAT1K, reprezentantul Sociopol a afirmat că în prezent cele mai mari șanse să câștige cursa pentru Cotroceni

”În momentul de față, cel care are cele mai mari șanse să câștige alegerile este Marcel Ciolacu, pentru că e reprezentantul celui mai mare partid, va intra într-o finală cu George Simion. Asta este finala pentru Cotroceni”, a declarat Mirel Palada, în exclusivitate, la FANATIK.

Întrebat de ce crede că bătălia în turul doi se va da între Marcel Ciolacu și George Simion, sociologul a răspuns: ”Pentru că așa rezultă din sondaje”.

”În momentul de față, pe locul doi este Simion, pe locul trei este Ciucă, destul de aproape de Simion, dar în momentul de față, șansa cea mai mare o are în continuare Simion. Geoană este departe, este pe locul cinci”, a mai spus Mirel Palada, la TATULICI LA FANAT1K.

Potrivit reprezentantului Sociopol, ordinea în sondaje este următoarea: ”Ciolacu cu peste 25-26%, Simion 20%, Ciucă 17%, Lasconi 12% și Geoană 10% și Cristian Diaconescu 9%, Geoană în scădere, într-o scădere din ce în ce mai bine definită”.

”Geoană este într-o cădere foarte splendiferoasă”

Cu toate acestea, sociologul a menționat că în continuare extistă o doză de incertitudine în ceea ce privește candidatul care va intra în turul doi și va disputa Președinția României cu Marcel Ciolacu.

”Singurul necunoscut este cine intră în turul doi dintre Simion și Ciucă, acolo pentru că avem 20 la 17%, dar un Geoană cu 10% sau Lasconi cu 12%, foarte slabe șanse, mai ales că Geoană este într-o scădere foarte bine definită.

Vă mai aduceți aminte filmul Zorba Grecul când cade funicularul și se dărâmă și stau ei pe plajă și Zorba Grecul îi spune englezului Alan Bates: ‘Șefule, ai mai văzut o cădere așa de splendiferoasă?’ Exact așa este Geoană în momentul de față, este într-o cădere foarte splendiferoasă”, a mai spus Palada.

De asemenea, sociologul a explicat că AUR este un partid construit pe o anumită emoție, care a crescut în România odată cu partidele suveraniste și naționaliste din Europa.

”Este un partid care este construit pe o anumită emoție, pe o anumită idee bine definită. Este un partid foarte ideologic, este un partid constuit în jurul ideii de suveranism, de nativism, de naționalism, și atunci crescând în toată Europa, crește inevitabil și în România”, a transmis cunoscutul sociolog la TATULICI LA FANAT1K.

”Am fost singurul care a spus că o să intre în Parlament”

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că la alegerile parlamentare din 2020, a fost singurul sociolog care a spus că partidul lui George Simion va intra în Parlamentul României.

”Nu știu dacă știți, în 2020, eu am fost singurul care a spus că o să intre în Parlament, toată lumea la vremea respectivă m-a înjurat, au dat cu lături în mine, au zis că sunt nebun, că nu știu să fac sondaje, că țin cu ursul, că țin cu rușii. Și am zis că ia 7%, a luat chiar 9%, am fost chiar singurul.

În rest, au venit înțelepții neamului, a venit Dîncu să spună: ‘nu e adevărat mai mult de 3% nu ia’. A venit Pieleanu a supralicitat, ‘nu ia 2%’ , chestii de genul ăsta. Am fost singurul care a avut curajul, probitatea profesională, să mă uit la RMN și să spun:‘Așa mi-a ieșit RMN-ul, nu mă puneți să judec dacă e bine sau rău, dacă 7 sau 9%, e mult sau puțin, nu mă interesează, eu vă spun cum e RMN-ul’” a conchis reprezentantul Sociopol.

