Câștigători Oscar 2023! Favoriții caselor de pariuri! Surprize uriașe

Premiile Oscar 2023 se vor decerna sâmbătă, 11 martie, iar FANATIK vă prezintă care sunt preferatele pentru mult râvnitul trofeu de la fiecare categorie! La casele de pariuri internaționale câștigătorii sunt destul de clari!

Cine câștigă Premiile Oscar 2023? Favoriții de la casele de pariuri

Anul acesta, titlul de cea mai bună actriță a anului i-ar putea reveni unei femei din Malaezia, Michelle Yeoh, aceasta fiind nominalizată pentru rolul din „Everything Everywhere All at Once”, însă nu este singura surpriză de pe listă!

La categoria „Cel mai bun film al anului” sunt nominalizate pelicule care au atras atenția anul trecut, cel mai răsunător nume fiind „Avatar 2”. „All Quiet ond the Western Front”, „The Banshees of Inisherin”, „Elvis”, „Top Gun: Maverick” și „Triangle of Sadness” se numără pentru cea mai importantă categorie. Potrivit caselor de pariuri din afară, „Everything Everywhere All at Once” are cele mai mari șanse să câștige marele premiu. este abia pe locul 8 în topul preferințelor, în ciuda promovării și a succesului de care filmul s-a bucurat în cinematografe.

Michelle Yeoh, Ana de Armas („Marylin”), Andrea Riseborough („To Leslie”), Cate Blanchett („Tar”) și Michelle Williams („The Fabelmans”) se luptă pentru titlul de cea mai bună actriță a anului. Michelle Yeoh, actriță originară din Malaezia, este cotată cu cele mai mari șanse la trofeu. E urmată de Cate Blanchett și Michelle Williams.

Austin Butler, preferatul pariorilor pentru „Elvis”

Actorul anului, tot potrivit predicțiilor pariorilor, ar putea fi Austin Butler pentru rolul din „Elvis”. Viața marelui stare rock and roll ar putea să îi aducă primul trofeu Oscar tânărului. Pe locul doi la pariuri se află Brenadn Fraser („The Whale”), urmat de Collin Farrell („The Banshees of Inisherin”) și Bill Nighy („Living”).

Actrița Angela Bassett este favorita de la categoria „Cea mai bună actriță în rol secundar” pentru partitura din „Black Panther: Wakanda Forever”. Vietnamezul Ke Huy Quan este favorit pentru trofeul acordat celui mai bun actor în rol secundar pentru pelicula „Everything, Everywhere All at Once”, în care face chipă cu Michelle Yeoh.

Daniel Kwan și Daniel Scheinert vor fi desemnați regizorii anului 2023, potrivit caselor de pariuri. Cei doi au lucrat împreună pentru . Steven Spielberg, al doilea pe lista regizorilor favoriți la Oscar, ar putea fi, așadar, eclipsat de aceștia. Spielberg e prezent anul ăsta la Premiile Oscar cu producția „The Fabelmans”.

Filmul lui Kwan și Scheinert, care spune povestea unei imigrante asiatice multiplicată în mai câteva Universuri paralele, este, de altfel, nominalizat la 11 categorii. Este, de departe, adevărata revelație a Oscarurilor acestui an.

Iată favoriții celorlalte categorii de la Premiile Oscar 2023:

– Cel mai bun scenariu adaptat: „Everything Everywhere All at Once”;

– Cea mai bună imagine: „All Quiet on the Western Front”;

– Cele mai bune costumații: „Elvis”;

– Cel mai bun make-up și hairstyle: „Elvis”;

– Cel mai bun design de producție: „Babylon”;

– Cel mai bun film străin: „All Quiet on the Western Front” (produs de nemți);

– Cele mai bune efecte vizuale: „Avatar 2: the way of water”;

– Cel mai bun sunet: „Top Gun: Maverick”;

– Cel mai bun documentar: „Navalny”;

– Cea mai bună animație: „Guillermo del Toro’s Pinocchio”.

FANATIK vă va prezenta în timp real câștigătorii de la Premiile Oscar 2023, reacții la cald ale actorilor și criticilor cineaști, dar și informații din culisele celui mai așteptat eveniment al acestei primăveri pe plan artistic!