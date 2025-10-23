News

Cine câştigă Primăria Capitalei? Rezultatele ultimului sondaj şi profeţia lui nea Mitică

Conform ultimelor sondaje de opinie, întrebarea cine câștigă Primăria Capitalei rămâne una deschisă, în timp ce Dumitru Dragomir a făcut o profeție pentru alegerile din 7 decembrie.
Daniel Spătaru
23.10.2025 | 09:47
Cine castiga Primaria Capitalei Rezultatele ultimului sondaj si profetia lui nea Mitica
EXCLUSIV FANATIK
Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

La o zi după publicarea rezultatelor sondajului CURS cu privire la intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, coaliţia de guvernare a decis ca alegerile pentru funcţia de primar general să aibă loc pe 7 decembrie. Despre posibilul succesor al lui Nicuşor Dan a vorbit şi Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Cine câştigă primăria Capitalei, conform ultimului sondaj

Tabloul candidaţilor pentru Primăria Capitalei nu este încă foarte clar, numele vehiculate fiind deocamdată la nivel de intenţie. Daniel Băluţă şi Gabriela Firea sunt persoanele luate în discuţie la PSD, la PNL se vorbeşte despre Ciprian Ciucu şi Stelian Bujduveanu, iar candidatul USR ar putea fi Cătălin Drulă. Pe lângă aceştia şi-au ,ai exprimat intenţia de a intra în cursă Ana Ciceală, din partea SENS, Liviu Negoiţă de la PUSL, dar şi independenta Anca Alexandrescu.

ADVERTISEMENT

Rezultatele ultimului sondaj îl dau pe Daniel Băluţă pe primul loc, cu 25% din voturi, urmat de Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, cu câte 18%. „Daniel Băluţă este un intelectual de seamă, care a făcut o bijuterie din sectorul lui. Ăsta ar trebui votat cu două mâini. Și ăsta care este acum prima interimar, Bujduveanu, este tare de tot și el. Nici Ciucu nu este băiat rău”, a comentat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir: „Primăria Capitalei ar trebui să fie câştigată de unul dintre primarii de sector”

În continuare, fostul politician şi om de fotbal a povestit cum s-a încercat compromiterea lui Daniel Băluţă. „Ce-au încercat să-i facă! L-au trimis pe Marian Ceauşescu, ăla care-i aleargă pe ăştia pe stradă. Nu ştiu cum a ajuns la el şi i-a zis: ‘Haideţi să vă fac un test de canabis!’. Ca să-l distrugă, nemernicii. Iar nemernicul ăla, pentru aşa ceva trebuia să fie arestat pe loc. Şi dă publicităţii rezultatul testului, că a ieşit pozitiv la marijuana. Am crezut că e glumă. Doctorul zice: ‘Domnule, eşti nebun? Cum se poate aşa ceva?’. A fugit repede la IML și a zis: ‘Faceţi-mi repede test, că a venit un nebun şi a dat publicităţii că eu fumez marijuana, că mă droghez’. I-au făcut testul pe loc, nici vorbă de aşa ceva. Ce-o fi primit nemernicul ăla şi de la cine? Cine l-a îndemnat să facă treaba asta, ca să-l compromită pe doctorul Băluţă? Eu am ştiut că e făcătură”, a povestit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

ADVERTISEMENT
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o...
Digi24.ro
Cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război: „E o obligație legală”

Acesta consideră că Daniel Băluţă are şanse mari să câştige alegerile din 7 decembrie. „Poate să ajungă primarul general al Capitalei. Intră în sectorul 4 să vezi! Sectoarele 4 şi 3, acum şi 5-ul.Dar şi la 1 a venit un primar care a făcut într-un an cât a făcut Clotilda în toţi anii în care a fost aici. Intră în sectorul 1 şi vezi cât de curat este acum şi ce jaf era pe timpul Clotildei! Unii îl înjurau pe ăsta de la 5, pe băiatul lui Piedone. Băi fraţilor, uitaţi-vă numai la faptul că nu a plecat din faţa blocului care a sărit în aer până nu a rezolvat toate problemele! Unul dintre primarii de sector ar trebui să fie primar general”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

ADVERTISEMENT
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din...
Digisport.ro
Beat la volan, fotbalistul român s-a izbit cu mașina de un stâlp din centrul orașului. Ce alcoolemie avea

Cine câştigă Primăria Capitalei? Rezultatele ultimului sondaj şi profeţia lui nea Mitică

Sorin Grindeanu la Craiova, la alegerea noului preşedinte al PSD Dolj: „Sunt aici,...
Fanatik
Sorin Grindeanu la Craiova, la alegerea noului preşedinte al PSD Dolj: „Sunt aici, la cea mai puternică organizaţie din România”
Scandal înainte de lupta din Gala RXF! Iubita lui Marian Grozavu de la...
Fanatik
Scandal înainte de lupta din Gala RXF! Iubita lui Marian Grozavu de la Insula iubirii, despre rivalul Mattias: „L-a subestimat și m-a pupat pe umăr!”
Țigările electronice, soluția eficientă pentru cei care vor să se lase de fumat....
Fanatik
Țigările electronice, soluția eficientă pentru cei care vor să se lase de fumat. Ce spun ghidurile oncologice din SUA despre ele
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
Parteneri
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o...
iamsport.ro
Gică Hagi și Gică Popescu au fost 'lucrați' de Bogdan Lobonț: 'Au pățit-o toți'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!