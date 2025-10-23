Cine câştigă Primăria Capitalei? Rezultatele ultimului sondaj şi profeţia lui nea Mitică

ADVERTISEMENT

La o zi după publicarea rezultatelor sondajului CURS cu privire la intenţiile de vot pentru Primăria Capitalei, coaliţia de guvernare a decis ca alegerile pentru funcţia de primar general să aibă loc pe 7 decembrie. Despre posibilul succesor al lui Nicuşor Dan a vorbit şi Dumitru Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Cine câştigă primăria Capitalei, conform ultimului sondaj

Tabloul candidaţilor pentru Primăria Capitalei nu este încă foarte clar, numele vehiculate fiind deocamdată la nivel de intenţie. Daniel Băluţă şi Gabriela Firea sunt persoanele luate în discuţie la PSD, la PNL se vorbeşte despre Ciprian Ciucu şi Stelian Bujduveanu, iar candidatul USR ar putea fi Cătălin Drulă. Pe lângă aceştia şi-au ,ai exprimat intenţia de a intra în cursă Ana Ciceală, din partea SENS, Liviu Negoiţă de la PUSL, dar şi independenta Anca Alexandrescu.

Rezultatele ultimului sondaj îl dau pe Daniel Băluţă pe primul loc, cu 25% din voturi, urmat de Cătălin Drulă şi Ciprian Ciucu, cu câte 18%. „Daniel Băluţă este un intelectual de seamă, care a făcut o bijuterie din sectorul lui. Ăsta ar trebui votat cu două mâini. Și ăsta care este acum prima interimar, Bujduveanu, este tare de tot și el. Nici Ciucu nu este băiat rău”, a comentat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir: „Primăria Capitalei ar trebui să fie câştigată de unul dintre primarii de sector”

În continuare, fostul politician şi om de fotbal a povestit cum . „Ce-au încercat să-i facă! L-au trimis pe Marian Ceauşescu, ăla care-i aleargă pe ăştia pe stradă. Nu ştiu cum a ajuns la el şi i-a zis: ‘Haideţi să vă fac un test de canabis!’. Ca să-l distrugă, nemernicii. Iar nemernicul ăla, pentru aşa ceva trebuia să fie arestat pe loc. Şi dă publicităţii rezultatul testului, că a ieşit pozitiv la marijuana. Am crezut că e glumă. Doctorul zice: ‘Domnule, eşti nebun? Cum se poate aşa ceva?’. A fugit repede la IML și a zis: ‘Faceţi-mi repede test, că a venit un nebun şi a dat publicităţii că eu fumez marijuana, că mă droghez’. I-au făcut testul pe loc, nici vorbă de aşa ceva. Ce-o fi primit nemernicul ăla şi de la cine? Cine l-a îndemnat să facă treaba asta, ca să-l compromită pe doctorul Băluţă? Eu am ştiut că e făcătură”, a povestit Dragomir, la „Profeţiile lui Mitică”.

Acesta consideră că din 7 decembrie. „Poate să ajungă primarul general al Capitalei. Intră în sectorul 4 să vezi! Sectoarele 4 şi 3, acum şi 5-ul.Dar şi la 1 a venit un primar care a făcut într-un an cât a făcut Clotilda în toţi anii în care a fost aici. Intră în sectorul 1 şi vezi cât de curat este acum şi ce jaf era pe timpul Clotildei! Unii îl înjurau pe ăsta de la 5, pe băiatul lui Piedone. Băi fraţilor, uitaţi-vă numai la faptul că nu a plecat din faţa blocului care a sărit în aer până nu a rezolvat toate problemele! Unul dintre primarii de sector ar trebui să fie primar general”, este concluzia lui Dumitru Dragomir.

