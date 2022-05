Cine câștigă Românii au talent? Casele de pariuri au stabilit favoriții finalei

În finala Românii au talent, de vineri, 27 mai, difuzată la Pro TV, 11 concurenți se înfruntă pentru un cec de 120.000 de euro și trofeul sezonului. De asemenea, în joc este și premiul de originalitate, în valoare de 10.000 de euro, disputat de patru dintre concurenții calificați în finală. Marea finală a emisiunii Românii au talent este subiect de rămășaguri la o casă de pariuri, cotele publicate deja fiind lămuritoare.

Cine câștigă Românii au talent, sezonul 12? Ce cotă are marele favorit la casele de pariuri

Finala Românii au talent, disputată de 11 concurenți, pare să aibă, cel puțin din punctul de vedere al caselor de pariuri, un mare favorit. Astfel, concurentul de 16 ani, Emanuel Ion, este cotat ca principal favorit al concursului, cota care i-a fost acordată fiind de 1,35.

, puștiul, nevăzător, impresionând cu talentul de a cânta la instrumente muzicale ale căror clape sau coarde nu le poate vedea. ”Dumnezeu a pus în mine acest dar de a cânta, nu doar la orgă, la mai multe instrumente muzicale. Atunci când luam un instrument în mână, parcă știam deja să cânt la el.

Cânt la chitară, pian, chitară bas, acordeon, fluier, muzicuță, tobe și trompetă, toate după ureche. Eu simt clapele atunci când cânt, deși nu le văd. Cânt la pian de la vârsta de patru ani și mi s-au învățat degetele unde sunt notele”, spunea, în cadrul emisiunii Românii au talent, Emanuel Ion.

Pe locul al doilea, în , o pianistă genială de 8 ani și provenită din Republica Moldova. Conform casei de pariuri Betano, micuța care a primit un Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș are cota 5 să câștige premiul de 120.000 de euro pus în joc de Pro TV.

Cotele finaliștilor de la Românii au talent! Pe cine poți paria pentru profitul maxim

Cotele celorlalți nouă concurenți sunt mult mai mari decât cele pentru Emanuel Ion sau Pentru Martina Meola. Conform datelor publicate de bookmakerii care au deschis posibilitatea de a paria pe finaliștii de la Românii au Talent, cei care riscă o sumă mică de bani se pot îmbogăți.

Astfel, cu un pariu de 10 lei poți obține sume frumoase dacă Bianca Ciocîrlan sau X-Treme Brothers vor câștiga trofeul show-lui de la Pro TV, cota lor fiind de 75, iar câștigul, 750 de lei. Cote bune au și Ana-Maria Mircea sau Aurel Niamțu, amândoi aducând în contul pariorilor, în cazul în care câștigă finala, o sumă mai mare de 50 de ori decât cea investită.

Concurenții Alex Dowis, Zametheea și Raisa Maria Radu au cote de 30 pentru a câștiga finala Românii au Talent, Gabriela Dincă are cota 15, iar Darius Mabda 10.

Cine câștigă premiul de originalitate de la Românii au talent, conform caselor de pariuri

de originalitate de la Românii au talent. Acolo, favorit este Alex Dowis, artistul care are 42 de ani și este originar din Cehia, și care a primit un Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș.

”Când eram tânăr făceam graffiti-uri ilegale. Am pictat pe străzi, pe trenuri, pe metrouri și multe alte lucruri, dar uneori eram prins de poliție. Din acest motiv, linia principală de metrou din Praga a fost închisă pentru o oră și jumătate, iar polițiștii alergau printre tuneluri și încercau să mă prindă. Am fost la pușcărie din cauza asta, am multe povești nebune din subteranul orașului”, povestea, la Românii au Talent, Alex Dowis, cotat cu 1,25 pentru premiul de 10.000 de euro.

Pentru premiul de originalitate de la Românii au talent, DJ Hugo Arthur are cota 4, Darius Mabda a primit cota 6, iar Eva Nicolescu, singura care nu a reușit să se califice în finala show-ului, are cota 10.

Finala Românii au talent își premiază câștigătorul cu 120.000 de euro

Conform Pro TV, câștigătorul din acest sezon al show-ului Românii au talent va intra în posesia unui cec în valoare de 120.000 de euro. Premiul de originalitate pus în joc și care va fi anunțat tot pe 27 mai, în seara marii finale, este în valoare de 10.000 de euro.

Pentru ca unul dintre finaliștii de la Românii au talent să devină cel care obține trofeul și banii emisiunii de la Pro TV el trebuie să fie votat de telespectatorii postului.