Cine câștigă Românii au talent. Ea este preferata publicului în marea finală

Cine câștigă marele premiu în finala Românii au talent 2024. Publicul și-a ales deja favoriții, iar doi dintre ei au reușit să câștige și inimile juraților. Au primit Golden Buzz la preselecții și acum sunt pe cale să se îmbogățească.

Cine câștigă marele premiu Românii au talent 2024

În seara de vineri, 31 mai 2023, Românii au talent 2024 își alege câștigătorul. Iar din cei , publicul tinde deja spre trei favoriți. Dintre aceștia, doi au obținut aprobarea juraților, care în audiții le-au acordat Golden Buzz.

în top se află , urmată de Eduard Anghelescu și de Ansamblul „Hecenii”, poziționat pe locul al treilea. Cristian Ciaușu, Karlos Tănăsucă și Ana Nuță sunt și ei în primii zece.

Numai unul, însă, va pleca acasă cu premiul de 120.000 de euro la care râvnesc cu toții. Iulia Vîlceanu are 20 de ani, este din Satu Mare și studiază psihologia în limba engleză la Universitatea din Cluj.

În audiții, ea a interpretat piesa proprie, Trec peste, care i-a făcut pe Smiley și Pavel Bartoș să o trimită direct în semifinale. Publicul a iubit-o, de asemenea, propulsând-o mai departe în concursul de la Pro TV.

Cine sunt ceilalți concurenți care ar putea pleca acasă cu marele premiu

Cine câștigă Românii au talent 2024? Răspunsul la această întrebare ar putea fi, în funcție de performanțele sale de vineri seara, Eduard Anghelescu. Puștiul are 15 ani și este elev în clasa a IX-a la Liceul de Artă din Craiova.

Dar el are vise ce depășesc cu mult granițele României. De curând a obținut viza și vrea să plece în America. Va cânta, în cadrul unui concurs organizat de International School of Bucharest și International Festival of Language and Culture, în Washington, Toronto și Los Angeles, notează

Edi a moștenit talentul de la bunicul său, care a fost tenor la Opera Română și la Filarmonică. Iar la Românii au talent, adolescentul a cântat, alături de tatăl lui, piesa „Monsters” a lui James Blunt.

Cât despre Ansamblul „Hecenii”, acesta a primit Golden Buzz de la Andra. Dar grupul de dansatori din Republica Moldova nu este unul anonim. Ba chiar a fost premiat de președinta Maia Sandu, iar guvernul a decis să investească în sala în care cei mici se antrenează.