Cine câștigă Survivor România 2023. Nume-surpriză la PRO TV după eliminarea Ștefaniei Stănilă

Cine câștigă Survivor România 2023? Potrivit caselor de pariuri, doi din cei cinci rămași în Republica Dominicană au cele mai mari șanse să ia trofeul în marea finală! Este vorba despre o fată și un băiat!

Cine câștigă Survivor România: Schimbări uriașe la casele de pariuri

Sunt schimbări destul de mari în topul preferințelor telespectatorilor care pariază pe câștigătorul acestui sezon. Dacă în urmă cu o lună Andrei Krișan era dat drept marele învingător al concursului difuzat de , acum lucrurile stau complet diferit. Războinicul a coborât pe locul al treilea în opțiunile pariorilor!

ADVERTISEMENT

Cei care se află pe primul loc, cu o cotă de 4,00 la pariuri sunt, în clipa de față, Dan Ursa și Carmen Grebenișan! Cei doi se află la egalitate, așa că surpriza va fi una uriașă în momentul în care Daniel Pavel va anunța numele marelui câștigător!

Pe locul al doilea, după Carmen și Dan Ursa urmează Andrei Krișan (cota 5,00). Cele mai slabe șanse le au celelalte două războinice: Alexandra Porkolab (10,00) și Alexandra Ciomag (12,00).

ADVERTISEMENT

Interesant este că Ștefania Stănilă era mai sus decât Alexandra Ciomag, la pariuri, înainte să fie scoasă din joc. Fosta gimnastă avea cota 6,00 pentru câștigarea Survivor România 2023.

Carmen Grebenișan și Dan Ursa, pe primul loc

Se reflectă preferințele telespectatorilor și în clasamentul sportiv? Surprizele la capitolul eficiență sunt și mai mari! Carmen Grebenișan, preferata pariorilor de câteva săptămâni încoace, este pe ultimul loc la performanță pe trasee!

ADVERTISEMENT

Influencerița are un procent al eficacității de 43,0%, în urma individualelor care au avut loc miercuri, 17 mai 2023. Carmen a câștigat, până acum, 52 de meciuri din 121 jucate. Pe locul patru urmează Alexandra Ciomag (48,5%), care a obținut 65 de victorii din 134 posibile.

Cine câștigă Survivor România din punct de vedere sportiv: Dan Ursa e peste toți

Pe podium, pe locul trei, urcă , cu o eficiență de 53,6% (67 de puncte strânse din 125), pe doi Andrei Krișan (60,1% – 89 de victorii din 148). Primul, în continuare, este Dan Ursa, acesta clasându-se drept favorit și la cotele de pariuri. Ursa a luat 98 de puncte din 156 posibile (eficiență de 62,8%). Singurul care ar fi putut să îl întreacă era Alin Chirilă, eliminat însă acum câteva săptămâni.

ADVERTISEMENT

Cea mai recentă eliminarea a avut loc miercuri, 17 mai. , deși favorită, a adunat mai puține voturi decât Krișan și Ciomag. Excluderea ei din joc i-a luat pe toți prin surprindere, iar vedeta nu și-a putut stăpâni lacrimile când a auzit că ea e cea care trebuie să renunțe la visul de a câștiga acest concurs.

ADVERTISEMENT

Ștefania Stănilă, eliminare-șoc!

„Nu-mi vine să cred că visul meu se termină aici. Deși am avut astăzi o mică accidentare, după am fost la reward, am vorbit cu mama mea și m-a încărcat atât de tare, încât puteam trece peste orice obstacol.

Chiar mă întristează faptul că durerea din sufletul ei este mult mai mare decât durerea propriu-zisă pe care o am la genunchi. Mă doare. Mă doare foarte tare pentru că simțeam că pot mai mult de atât.

Nu-mi pare rău de absolut nimic. Nu-mi pare rău de nimic din ce-am făcut aici. Sigur așa trebuie să fie și ceva mai bun mă așteaptă acasă”, a declarat Ștefania Stănilă, plângând în hohote, în ediția Survivor România din 17 mai.

„E greu, chiar e greu. Mi-aș fi dorit să ajung în ultima săptămână din marea finală și țin minte, domnul Dan, prima oară când am fost la casting și v-am întâlnit pe dumneavoastră. Am fost foarte onorată că v-am văzut. Flacăra de campion e încă în mine”, a adăugat sportiva.