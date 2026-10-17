Cine câștigă titlul în SuperLiga? Fostul campion din Giulești dezvăluie cum poate Rapidul lui Pancu să le ia fața lui Dinamo și Craiovei

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Lupta pentru titlul de campioană în SuperLiga se anunță disputată, iar Universitatea Craiova are parte de concurență serioasă în acest sezon. Sergiu Radu, fostul atacant care a evoluat în Bundesliga, consideră că Rapid și Dinamo sunt principalele formații care le pot pune probleme oltenilor în cursa pentru trofeu. Fostul internațional a explicat și ce s-a schimbat la echipa giuleșteană odată cu venirea lui Daniel Pancu, dar a evidențiat și jocul ofensiv al dinamoviștilor.

Sergiu Radu a numit echipele care îi pot pune probleme Universității Craiova în lupta pentru titlu

Sergiu Radu consideră că , chiar dacă Universitatea Craiova rămâne una dintre formațiile cu pretenții la titlu. Fostul atacant a atras atenția că sistemul cu play-off poate schimba radical ierarhia, iar forma bună din sezonul regulat nu garantează succesul la finalul campionatului.

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„Rapid și Dinamo, nu neapărat în ordinea asta, sunt echipele care o să-i pună probleme Craiovei în acest sezon. Acum vom vedea. Este un campionat lung, având în vedere că este un sistem cu play-off, iar acolo se întâmplă mereu lucruri. Se schimbă mult clasamentul la unele echipe care au jucat bine în sezonul regular”, a declarat Sergiu Radu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Ce s-a schimbat la Rapid după venirea lui Daniel Pancu

Fostul atacant a remarcat , unde consideră că mentalitatea impusă de Daniel Pancu a contribuit la creșterea constanței echipei. Sergiu Radu a evidențiat abordarea ofensivă, disciplina și capacitatea antrenorului de a-și motiva jucătorii, dar și faptul că giuleștenii au realizat câteva transferuri reușite.

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„S-a schimbat mult mentalitatea la Rapid. Daniel a venit cu o mentalitate de învingător, abordează meciurile la victorie. Este un antrenor care, la fel ca și jucător, a câștigat trofee. Știe ce înseamnă performanța, le impune o anumită disciplină, îi motivează pe jucători și au și dispărut meciurile acelea în care exista lipsa de concentrare. A intervenit o constanță la echipă, ceea ce cred că este în mare parte «vina» lui Daniel, dar au realizat și câteva transferuri reușite. Poți să ai mentalitate, dar trebuie să o impui în vestiar. Acum se vede că Daniel își impune principiile mult mai bine”, a explicat Sergiu Radu.

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Sergiu Radu i-a transmis lui Daniel Pancu să păstreze aceeași direcție și să nu renunțe la principiile sale, indiferent de eventualele rezultate mai puțin bune. În opinia fostului atacant, unitatea dintre suporteri, jucători, antrenor și conducere poate avea un rol important într-o cursă pentru titlu care se întinde pe durata întregului sezon: „Îi transmit să rămână constant principiilor lui și să continue pe acest drum, indiferent de ce sincope ar apărea. Trebuie să rămână uniți, atât galeria, jucătorii, antrenorul și conducătorul, pentru că un campionat nu se câștigă doar prin rezultatele din startul sezonului”, a mai spus fostul atacant.

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Sergiu Radu, impresionat de jocul ofensiv al lui Dinamo

Dinamo este cealaltă formație evidențiată de Sergiu Radu în analiza luptei pentru titlu. Fostul atacant consideră că evoluțiile „câinilor” nu reprezintă o surpriză și apreciază curajul ofensiv al echipei, precum și modul în care antrenorul portughez și-a implementat principiile de joc.

„Dinamo nu a fost o surpriză. Îmi place cum arată. E o echipă ofensivă, se vede că antrenorul portughez și-a impus unele principii de jos. Dinamo înscrie mult, nu îi e frică să câștige, spre deosebire de alți ani în care își pierduse această aură de echipă mare”, a încheiat Sergiu Radu.

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