Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Cine câștigă titlul în SuperLiga. Pronosticul dat de Denis Drăguș, atacantul golgheter al naționalei României

Denis Drăguș a analizat la FANATIK SUPERLIGA lupta la titlu din campionatul României și consideră că principalele candidate la trofeu sunt Universitatea Craiova și FCSB.
Traian Terzian
01.10.2025 | 23:58
Cine castiga titlul in SuperLiga Pronosticul dat de Denis Dragus atacantul golgheter al nationalei Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Denis Drăguș, pronostic pentru lupta la titlu din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik

După ce a explicat cu ce probleme medicale se confruntă și care este situația sa cu două săptămâni înaintea meciului crucial cu Austria, Denis Drăguș a dat un pronostic și în bătălia la titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Pronosticul lui Denis Drăguș pentru lupta la titlu din SuperLiga

Intrat prin telefon la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, atacantul Denis Drăguș a admis faptul că Universitatea Craiova are prima șansă la câștigarea titlului după startul fulminant de sezon, însă a atras atenția că FCSB nu trebuie scoasă din calcule.

”Mi-e greu să spun acum, dar clar Craiova are o șansă importantă anul ăsta după cum a început și după felul în care joacă. Steaua (n.r. – FCSB) a mai avut perioade când a început greu, dar cred că va fi acolo sus.

ADVERTISEMENT

Pare că sunt departe, dar nu pot să spun că e jucat. Au început mai greu, lumea nu îi ia în calcul, dar o să fie interesant. Craiova are clar un avantaj, dar FCSB are experiența asta de cursă lungă”, a declarat Drăguș, la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, două jocuri la rând fără victorie

După disputarea a 11 etape din întrecerea internă, Universitatea Craiova este lider cu 24 de puncte, urmată de Rapid și FC Argeș, ambele cu câte 22 de puncte. FCSB este abia pe locul 11, cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 13, cu 8 puncte, dar și cu două meciuri mai puțin disputate.

ADVERTISEMENT
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
Digi24.ro
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat

În ultima rundă, oltenii au remizat pe teren propriu cu Dinamo, scor 2-2, ”roș-albaștrii” au învins la limită Oțelul Galați pe Arena Națională, scor 1-0, Rapid s-a impus în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, în timp ce CFR Cluj urmează să joace derby-ul local cu Universitatea.

ADVERTISEMENT
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a...
Digisport.ro
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”

Drăguș, pronostic în lupta la titlu din SuperLiga

“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui...
Fanatik
“Este o telenovelă și nu mai înțeleg nimic din acest proiect!” Oficialii lui Dinamo, stupefiați după ce construcția noii arene va fi din nou amânată. Exclusiv
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele...
Fanatik
Victorie cu Rakow sau cu FCSB?! Ce aleg oficialii Universităţii Craiova: “Pentru binele fotbalului românesc!”
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young...
Fanatik
Câți bani a încasat FCSB de la UEFA și din biletele cu Young Boys Berna. Anunțul lui Gigi Becali
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
El poate fi următorul transfer de la FCSB! Finanțatorul din SuperLiga îi pune...
iamsport.ro
El poate fi următorul transfer de la FCSB! Finanțatorul din SuperLiga îi pune fotbalistul pe tavă lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!