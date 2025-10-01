Cine câștigă titlul în SuperLiga. Pronosticul dat de Denis Drăguș, atacantul golgheter al naționalei României

După ce a explicat și care este situația sa cu două săptămâni înaintea meciului crucial cu Austria, Denis Drăguș a dat un pronostic și în bătălia la titlu din SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Pronosticul lui Denis Drăguș pentru lupta la titlu din SuperLiga

Intrat prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, atacantul Denis Drăguș a admis faptul că Universitatea Craiova are prima șansă la câștigarea titlului după startul fulminant de sezon, însă a atras atenția că FCSB nu trebuie scoasă din calcule.

”Mi-e greu să spun acum, dar clar Craiova are o șansă importantă anul ăsta după cum a început și după felul în care joacă. Steaua (n.r. – FCSB) a mai avut perioade când a început greu, dar cred că va fi acolo sus.

ADVERTISEMENT

Pare că sunt departe, dar nu pot să spun că e jucat. Au început mai greu, lumea nu îi ia în calcul, dar o să fie interesant. Craiova are clar un avantaj, dar FCSB are experiența asta de cursă lungă”, a declarat Drăguș, la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova, două jocuri la rând fără victorie

După disputarea a 11 etape din întrecerea internă, Universitatea Craiova este lider cu 24 de puncte, urmată de Rapid și FC Argeș, ambele cu câte 22 de puncte. FCSB este abia pe locul 11, cu 10 puncte, în timp ce CFR Cluj este pe 13, cu 8 puncte, dar și cu două meciuri mai puțin disputate.

ADVERTISEMENT

În ultima rundă, oltenii au remizat pe teren propriu cu Dinamo, scor 2-2, ”roș-albaștrii” au învins la limită Oțelul Galați pe Arena Națională, scor 1-0, Rapid s-a impus în deplasare cu Petrolul Ploiești, scor 1-0, în timp ce CFR Cluj urmează să joace derby-ul local cu Universitatea.

ADVERTISEMENT