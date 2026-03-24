Cine comentează, de fapt, Turcia – România. Decizia luată de conducerea postului Prima TV

ADVERTISEMENT

Turcia – România, semifinala barajului de calificare la CM 2026, este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00. Postul a anunțat care vor fi cei doi comentatori.

Emil Grădinescu și Costi Mocanu comentează Turcia – România

Comentatorii meciului Turcia – România vor fi Costi Mocanu (56 de ani) și Emil Grădinescu (66 de ani). De altfel, cei doi au comentat și celelalte meciuri care au fost transmise de Prima TV în preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Un alt detaliu inedit: partida Turcia – România, semifinala play-off-ului de calificare la FIFA World Cup 2026, va fi comentată direct de pe stadion. Cele două selecționate se vor întâlni .

ADVERTISEMENT

Născut pe 8 octombrie 1959, la Focșani, Emil Grădinescu este unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști români. În prezent la Prima Sport, el a câștigat de cinci ori premiul TV Mania acordat celui mai bun comentator sportiv (2001, 2002, 2003, 2009 și 2010). În 2016, Grădinescu a comentat meciurile României la Campionatul European din Franța, turneu final transmis de PRO TV și Dolce Sport (n.r. – actualul Prima Sport).

Din portofoliul lui Emil Grădinescu mai fac parte și alte evenimente importante, precum Campionatele Mondiale din 1994, 1998, 2002 și 2006, Europenele din 1992, 1996, 2004, 2012 și 2016, dar și Jocurile Olimpice din 1992, 1996, 2004 și 2012. Din anul 2022, cel care îi va fi partener la Turcia – România. Născut pe 24 aprilie 1969, Mocanu s-a consacrat în special în perioada PRO TV, acolo unde a fost reporter, comentator, prezentator de știri, dar a ocupat și funcții de conducere, inclusiv director general între 2007 și 2012.

ADVERTISEMENT

România pornește cu șansa a doua în fața Turciei

România pornește cu șansa a doua în meciul cu Turcia. Adversarii noștri au un lot cotat la 453,20 milioane de euro. Comparativ, lotul naționalei României este cotat la 96,05 milioane de euro. Radu Drăgușin are cea mai mare valoare de piață, 20 de milioane de euro. Arda Guler, cel mai valoros de la otomani, este cotat la 90 de milioane de euro de site-ul transfermarkt.co

ADVERTISEMENT

Turcia și România s-au mai întâlnit de 5 ori de-a lungul timpului. De două ori s-au impus fotbaliștii din reprezentativa „Semilunei” și de trei ori „tricolorii”. În ultimul meci, pe 9 noiembrie 2017, România s-a impus într-un meci amical cu scorul de 2-0. Partida a fost decisă de „dubla” lui Gicu Grozav, care a înscris în minutele 42 și 69.