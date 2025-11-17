Cine conduce compania de arhitectură și urbanistică a Sectorului 6. Pierderile uriașe înregistrate anul trecut

ADVERTISEMENT

Dintre sectoarele Capitalei, doar primăriile de la 3 și 5 mizează în continuare pe modelul companiilor municipale (de sector), model ce a atins apogeul în timpul mandatului Gabrielei Firea la Primăria Capitalei. Ideea de a internaliza anumite servicii prin propriile companii este practicată în continuare chiar de către Primăria București, care a păstrat circa zece companii dintr-un total de 24. Administrația Firea fusese acuzată că transformase aceste companii în adevărate sinecuri pentru apropiați și oameni de partid, plătiți regește din bugetul local.

Cine conduce compania de arhitectură a Sectorului 6

În luna septembrie a acestui an Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) a Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 a aprobat Planul de selecție pentru cele trei posturi de administrator în cadrul societății deținute de Consiliul Local al Sectorului 6. Decizia vine la aproape doi ani și jumătate de la înființare, timp în care compania a fost condusă de administratori numiți provizoriu.

Pe site-ul companiei nu apar informații cu privire la actuala componență a Consiliului de Administrație. Singurele informații cu privire la actualii administratori apar prin hotărârile AGA. Spre exemplu, o hotărâre a acționarilor societății (în speță, Consiliul Local) în luna mai a anului în curs vizează numirea lui Mihai Balint în funcția de administrator provizoriu executiv al societății Centrul de Inovare şi Proiectare Urbană Sector 6 S.R.L.. Vorbim practic de o funcție echivalentă cu cea de director general.

Mihai Balint a ocupat funcția de director tehnic în cadrul companiei Primăriei Sectorului 6 încă din anul 2023, fiind promovat practic anul acesta la conducerea executivă a companiei. Acesta este absolvent al Facultății de Arhitectură „Ion Mincu”, unde are și un master finalizat în anul 2018. Specialist în dezvoltare urbană, acesta a lucrat anterior pentru cei de la Lidl, unde a fost manager pentru dezvoltarea rețelei imobiliare.

Indemnizația lunară a acestuia, aprobată în Adunarea Acționarilor, a fost de 26.228 lei, ceea ce înseamnă un salariu net lunar de circa 15.000 lei.

Ceilalți doi administratori neexecutivi ai Centrului de Inovare și Proiectare Urbană Sector 6 sunt Anghelache Felicia și Iulian Botaș. Anghelache Felicia este o veche funcționară din Primăria Sectorului 6, acolo unde în prezent ocupă funcția de director executiv. În ceea ce-l privește pe Iulian Botaș, nu există informații cu privire la persoana acestuia, iar site-ul companiei locale nici măcar nu menționează numele acestuia. (La alegerile locale din 2024, a existat un candidat pentru un post de consilier local pe listele celor de la PSD, cu același nume.)

Indemnizațiile lunare ale administratorilor neexecutivi se ridică la suma de 13.108 lei, ceea ce ar însemna puțin peste 7.500 lei, net.

Liberalul, șef la ANCOM, reprezentantul Primăriei în conducerea societății

Consiliul Local al Sectorului 6, unicul acționar al , este reprezentat în Adunarea Acționarilor de către trei consilieri locali. După alegerile locale din iunie 2024, aceștia sunt Cătălin Volintiru, consilier local ales pe listele USR, Alin Copaci și Britany Diaconu, consilieri locali PNL.

FANATIK a . Cătălin Volintiru, de la USR, a obținut al doilea mandat de consilier în iunie 2024. Specialist în imobiliare, acesta are o firmă în domeniu, care însă în ultimii ani nu i-a mai adus venituri. A mai beneficiat de un mandat de administrator în fruntea Companiei Municipale Imobiliara București.

Diaconu Britany era vicepreședinte la TNL Sector 6 când obținea primul său mandat de ales local în 2024. Înainte să fie aleasă consilier local, lucra la o firmă ce oferea servicii și componente pentru industria auto. Copaci Constantin Alin se află și el la al doilea mandat de ales local. De profesie IT-ist, acesta a declarat că și-a început cariera în domeniul privat, dar a ales să treacă în administrația publică după realizarea „proiectului său de suflet”, digitalizarea Tribunalului București.

Din anul 2011 este angajat ca expert în cadrul ANCOM, unde din 2021 ocupă postul de șef-serviciu, după ce a câștigat un concurs pentru acest post. În declarația de avere din 2024 menționa

Pierderi uriașe în primii ani de activitate, pentru firma Sectorului 6

Datele financiare de pe primii doi ani de activitate arată că Centrul de Inovare și Proiectare Urbană a avut pierderi semnificative și a acumulat datorii mari în această perioadă, lucru obișnuit în condițiile în care la început se fac achizițiile inițiale pentru funcționare.

Spre exemplu, în anul 2023, societatea înființată în luna aprilie a avut o cifră de afaceri de doar 27.000 lei, și cheltuieli de 845.000 lei, rezultând pierderi de peste 800.000 lei. De asemenea, societatea a înregistrat datorii de 10,5 milioane lei. Doar cheltuielile salariale au fost în acel an aproape jumătate de milion de lei, în timp ce bugetul pentru indemnizațiile conducerii a ajuns la peste 140.000 lei.

Anul 2024 s-a dovedit a fi și mai dificil. Compania a raportat pierderi de aproape 2,7 milioane lei, la o cifră de afaceri de 3,3 milioane. În același timp, suma datorată a rămas aceeași.

Trebuie subliniat că aceste cifre sunt în discrepanță majoră cu bugetul proiectat inițial pentru anul 2024. În bugetul inițial, compania trebuia să genereze venituri de 14,9 milioane lei, iar la finalul anului să obțină un profit net de 1,1 milioane lei. Circa 7,5 milioane lei fuseseră alocați pentru salariile celor 32 de angajați, dintre care 17 arhitecți, specialiști în urbanism sau ingineri, și aproape 900.000 lei pentru indemnizațiile conducerii.

În final, veniturile generate din domeniul de activitate au fost de doar 3,6 milioane lei, iar cheltuielile totale au fost de circa 6,5 milioane. Salariile angajaților au ajuns la suma de 3,18 milioane, beneficiind și de bonusuri de 134.000 lei. Cheltuielile cu indemnizațiile conducerii au fost de 629.000 lei.

Ce venituri speră Primăria ca va avea în 2025

Bugetul propus pe anul 2025 este și mai fantezist. Compania Sectorului 6 și-a propus să ajungă la venituri totale de 22,5 milioane lei, iar cheltuielile totale să nu depășească pragul de 22 de milioane. Cu alte cuvinte au estimat că în acest an Centrul va avea un profit brut de puțin peste jumătate de milion de lei.

În același timp, cheltuielile cu salariile angajaților erau stabilite la 5,8 milioane lei, cu bonusuri de doar 60.000 lei. În ceea ce privește indemnizațiile conducerii, suma creștea cu 30%, până la 983.000 lei.

Mai mult, pentru anul 2026, atunci când veniturile Centrului ar trebui să ajungă la 25 de milioane lei, indemnizațiile conducerii s-ar dubla, ajungând la un buget de 2 milioane lei.

Contracte pe bandă rulantă cu Primăria Sectorului 6

Potrivit platformei Termene.ro, achizițiile publice realizate de Centrul de Inovare și Proiectare Urbană, toate achiziții directe, fără licitație, s-au ridicat în anul 2024 la peste 1,16 milioane lei. Acestea au fost încheiate fie direct cu Primăria Sectorului 6, fie cu Administrația Domeniului Public din același sector. Până în luna iulie a acestui an, Centrul are alte 13 contracte cu aceleași două instituții, vorbim fie de studii de fezabilitate, servicii de proiectare tehnică sau servicii de supraveghere tehnică a lucrărilor.

În acest an, societatea a reușit să obțină și un contract cu Primăria Municipiului Ploiești, primul cu o altă instituție din afara Sectorului 6.

Pe site-ul societății sunt publicate o serie de contracte publice. Printre acestea se numără întocmirea unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea Parcului Grozăvești, valoarea contractului fiind de 324.000 lei, fără TVA, sau studiu pentru amenajarea unui loc de joacă pe Splaiul Independenței, pentru suma de 57.000 lei, fără TVA. Studiul pentru obiectivul de investiții Regenerare Urbană Calea Crângași a costat 300.000 lei.

De asemenea, Centrul a organizat și festivalul de Halloween de pe Lacul Morii, care i-a adus venituri de câteva sute de mii de lei.

Cine a condus inițial Centrul de inovare urbană

Inițial, în anul 2023, Primăria Sectorului 6 era reprezentată în Adunarea Acționarilor de către 5 consilieri locali, trei de la PNL și doi de la USR. Printre aceștia se regăsea și Cristian Gabriel Pascu, fost consilier local până în 2024. Acesta este un fost prezentator TV devenit unul dintre cei mai cunoscuți hair-stiliști din Capitală. La începutul anului 2024 acesta a fost numit vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, decizie care a stârnit un scandal public, premierul Ciolacu dându-l afară la doar două zile după numire.

Administrator executiv al companiei a fost Costin Alexandru Muraru, și el absolvent al Facultății de Arhitectură Ion Mincu, acolo unde are și un doctorat obținut în anul 2024. Pe lângă studiile de arhitectură, acesta are și un master la Universitatea Națională de Apărare, Carol I, terminat în iulie 2022.