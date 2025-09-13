Cine conduce mașina electrică primită de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac. Vicecampioana Olimpică are 22 de ani, dar nu deține permis de conducere

Ion Țiriac le-a oferit tuturor medaliaţilor de la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 autoturisme electrice. Iată cine conduce, de fapt, de la celebrul om de afaceri. Sportiva are 22 de ani, dar nu deține permis de conducere

Cine conduce mașina electrică primită de Mihaela Cambei de la Ion Țiriac

Mihaela Cambei se numără printre sportivii care au fost răsplătiți de Ion Țiriac pentru premiile obținute în urmă cu un an. Halterofila a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris care s-au desfășurat în anul 2024.

La momentul respectiv a primit o mașină electrică, în valoare de 50.000 de euro. Sportiva a ținut Hyundai-ul Ioniq 5 în parcare o perioadă, menționând că nu are permis de conducere. Cu toate acestea, a anunțat că vrea să se înscrie la școala de șoferi.

Deși a trecut un an de la anunțul făcut de tânăra de 22 de ani, aceasta nu circulă cu vehiculul pe străzile din România. Acesta a ajuns la o persoană foarte apropiată. Mașina este condusă acum chiar de tatăl sportivei, Florin Cambei.

Bărbatul care lucrează ca paznic la o firmă din Onești o folosește pentru a merge la locul de muncă. Tatăl Mihaelei Cambei a dezvăluit că este mândru de fiica sa, dar și de fiul său, Lucian, care începe să aibă succes în haltere.

„Până rezolvă carnetul de șofer, fac eu rodajul cu mașina pe care a primit-o Mihaela după Olimpiadă. Mihaela nu se va opri până nu va cuceri titlul olimpic”, a spus tatăl Mihaelei Cambei, pentru .

Cum a reacționat Mihaela Cambei când a primit mașina

Mihaela Cambei a rămas surprinsă când a aflat că va fi recompensată cu o mașină electrică. Nu se aștepta ca Ion Țiriac să le ofere tuturor sportivilor o limuzină de lux, precizând că nu știa sigur dacă va concura la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Momentan este în parcare (n.r. mașina primitp de la Fundația Țiriac). M-am dus doar să înregistrez numerele de la mașină și încep să dau și eu de permis. Trebuie să dau anul ăsta.

Nu mă așteptam, chiar a fost o surpriză. Am fost anunțată chiar înainte cu vreo două zile să concurez. Știam că o să primească doar David Popovici după aur, dar după aceea ne-au spus că o să primească toată lumea care ia medalie.

Am fost ușor surprinsă și plăcut. Mai ales pentru că ne ajută foarte mult, că suntem susținuți și de români, practic”, a declarat Mihaela Cambei, în emisiunea Prietenii lui Ovidiu, scrie .

Cine este Mihaela Cambei

Mihaela Valentina Cambei este sportiva medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris în anul 2024. S-a născut în anul 2002, în localitatea Doftana din județul Bacău. Face parte dintr-o familie modestă care muncește din greu.

Puțini știu cum a descoperit tânăra de 22 de ani pasiunea pentru haltere. La numai 9 ani a vrut să facă gimnastică, dar drumul a dus-o în altă direcție. Deși susține că avea mobilitatea necesară pentru a face exerciții de gimnastică a ajuns la haltere.

„Cum îmi place mie să spun, nu eu am ales halterele, ele m-au ales pe mine. Am fost selectată de la şcoală, aveam 9 ani. Halterele mi-au plăcut din prima, dar abia după un an, pentru că în primul an nu am intrat în sala de haltere.

De fapt, nici nu am ştiut că fac haltere. Eu la început credeam că fac gimnastică, făceam exerciţii generale de forţă, aveam şi mobilitate. Antrenorii ne puneau la pregătire fizică şi atunci alergam cu gimnastele.

Ne puneau să facem tot felul de chestii şi eu mă simţeam una dintre ele. Abia după un an ne-au băgat în sala de haltere şi mi-a plăcut”, a dezvăluit în urmă cu ceva vreme Mihaela Cambei.

Mihaela Cambei, medalită cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris

Mihaela Cambei a muncit enorm pentru a ajunge unde este în momentul de față. A participat pentru prima dată la competiţiile naționale în anul 2014. Ulterior, a fost selecţionată la lotul de juniori al României.

În această perioadă s-a pregătit sub îndrumarea antrenoarei Liliana Mihaela Niculiță. În 2016, la Campionatele Europene rezervate sportivilor sub 15 ani (U15) din Polonia, a luat titlul continental în limitele categoriei 44 kg, la total, cu 137 kg.

Un an mai târziu, Mihaela Cambei a participat la Campionatele Europene de haltere rezervate sportivilor cu vârste până în 17 ani (U17). Au avut loc în Prishtina (Kosovo), unde a concurat în limitele categoriei 48 kg.

Atunci a cucerit medalia de aur la total, cu 158 kg. La un moment dat, a fost legitimată la CSM Onesti, antrenoarea sa fiind Cristina Maftei.

Tânăra a fost medaliată cu argint la Jocurile Olimpice de la Paris. La momentul respectiv a cucerit medalia de argint la stilul smuls, în limitele categoriei olimpice 49 kg. Concret, a reușit să ”smulgă” 90 kg.

Mai apoi, halterofila a luat medalia de aur la toate cele 4 probe de la Campionatele Europene. În prezent, Mihaela Cambei se antrenează în fiecare zi, câte 4 ore. Atunci când nu este în sala de antrenament vicecampioana olimpică face exerciții de tehnică în fața oglinzii.