Cine conduce naționala României în amicalul cu Slovacia. FRF a luat decizia după ce Mircea Lucescu a fost luat cu salvarea. Exclusiv

Alex Bodnariu
29.03.2026 | 12:54
Cine va sta pe banca României la amicalul cu Slovacia. Mircea Lucescu nu face deplasarea!
Mircea Lucescu a fost internat la Spitalul Universitar din București după ce, în dimineața zilei de 29 martie, i s-a făcut rău în timpul ședinței tehnice cu jucătorii. Selecționerul nu va merge la Bratislava pentru amicalul cu Slovacia. Decizia a fost luată la recomandarea medicilor, iar FANATIK a aflat cine va sta pe banca reprezentativei de seniori.

Stresul și oboseala și-au spus cuvântul. Mircea Lucescu a trecut prin momente extrem de delicate duminică dimineața. Secundul său a fost nevoit să sune la 112 pentru a cere o ambulanță, întrucât antrenorul a acuzat stări de rău. Medicii au reușit să îl stabilizeze până la sosirea la spital, însă tehnicianul rămâne în atenția doctorilor.

Problemele de sănătate ale lui Mircea Lucescu la inimă sunt vechi. Selecționerul naționalei României face adesea controale, însă se pare că stresul acumulat în ultimele zile a fost prea mult. Antrenorul s-a consumat excesiv pentru barajul cu Turcia, pe care „tricolorii” l-au pierdut. La doar câteva zile distanță, tehnicianul a ajuns la spital.

Cine va sta pe banca României la amicalul cu Slovacia

Marți seară, România va juca un meci amical cu Slovacia, la Bratislava, iar FANATIK a aflat că nu se pune problema ca Mircea Lucescu să facă deplasarea. Selecționerul naționalei de seniori va rămâne sub atentă supraveghere a medicilor, care vor face o serie de investigații amănunțite pentru a vedea ce este în spatele acestor tulburări majore de tahicardie.

Astfel, pe banca naționalei de seniori a României, la meciul cu Slovacia, va sta Jerry Gane. Acesta îi va lua locul selecționerului la duelul de la Bratislava. Partida nu are o miză reală, întrucât ambele echipe au fost eliminate din barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de vara viitoare.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
