Cine controlează companiile care vor produce primul robot militar al Armatei Română. Una din firme, implicată în acțiuni financiare dubioase

ADVERTISEMENT

România intră în rând cu statele dezvoltate și pe partea de apărare. Țara noastră se înscrie în scenariile SF cu armate controlate prin inteligență artificială. Armata Română urmează să aibă primul ei robot militar. Cu ce companii s-a ajuns la un acord, de curând, și cine controlează firmele care ne vor ajuta cu roboții?

Cine controlează companiile care vor produce roboți militari pentru Armata Română

Proiectul, prezentat la BSDA 2026 (cea mai importantă expoziție internațională de la noi în materie de apărare) este asumat de două dintre cele mai importante companii din industria mondială de apărare. În spatele proiectului se află două nume uriașe: Hanwha Aerospace, un gigant militar sud-coreean controlat de una din cele mai bogate familii din Coreea de Sud, și Milrem Robotics, o companie estoniană devenită celebră în NATO pentru roboții săi de luptă, dar care a ajuns ulterior în centrul unei mari controverse la nivel european după ce a fost cumpărată de un conglomerat militar de stat din Emiratele Arabe Unite.

ADVERTISEMENT

Hanwha Aerospace și Milrem Robotics intră în apărare

Acordul semnat între Hanwha Aerospace, Hanwha Aerospace România și Milrem Robotics în cadrul expoziției de la București, care a avut loc între 13 și 15 mai 2026, nu e un simplu parteneriat comercial, ci un semnal că România își regândește strategia de apărare, apelând la tehnologia de ultimă oră. În fața reprezentanților industriei de apărare și ai statului român au apărut împreună Lino Lim, CEO al Hanwha Aerospace România, Byungho Park, șeful diviziei de sisteme terestre fără pilot din cadrul Hanwha Aerospace, și Kuldar Vaarsi, CEO-ul Milrem Robotics.

România ar putea deveni una din primele trei țări NATO din regiune care integrează pe scară largă roboți de luptă în structura armatei. Sistemele prezentate includ platforma THeMIS a estonienilor de la Milrem, robotul multifuncțional GRUNT al sud-coreenilor, vehiculul blindat TIGON și sisteme de apărare MUM-T, unde vehiculele cu și fără echipaj lucrează împreună pe câmpul de luptă.

ADVERTISEMENT

În Ucraina, astfel de sisteme au devenit deja o componentă esențială a războiului modern. Dronele terestre sunt folosite pentru transport logistic, evacuarea răniților, recunoaștere și chiar pentru transportul armamentului în zone unde riscul pentru soldați este extrem de mare.

ADVERTISEMENT

Controversele din spatele gigantului sud-coreean

Hanwha Aerospace nu este, însă, doar o companie militară, ci parte dintr-un adevărat imperiu economic sud-coreean. Compania aparține Hanwha Group, al șaptelea cel mai mare conglomerat din Coreea de Sud și unul din cele mai puternice chaebol-uri asiatice. Termenul „chaebol” definește marile dinastii economice sud-coreene care controlează sectoare uriașe din economie prin rețele de companii și participații de familie. Astfel de exemple, dincolo de zona militară, sunt Samsung și Hyundai, extrem de cunoscute în toată lumea.

ADVERTISEMENT

Hanwha produce obuzierele K9 Thunder care au fost cumpărate deja de țara noastră, motoare pentru avioane, sisteme de rachete, tehnologie spațială și drone militare. În ultimii ani, compania a explodat financiar pe fondul războiului din Ucraina și al reînarmării Europei. Polonia, România, dar și alte state NATO au început să cumpere destul de mult tehnică militară din Coreea de Sud, componentele asiatice fiind printre cele mai fiabile.

În centrul imperiului Hanwha Group se află Kim Seung Youn, un miliardar a cărui familie controlează compania având, în același timp, conexiuni puternice cu statul. De ani buni, acest sistem chaebol este criticat în Coreea de Sud pentru că ar transforma economia într-un club închis al câtorva familii extrem de bogate. Criticii vorbesc despre o concentrare excesivă de avere, influență politică și relații privilegiate cu guvernul. Ba chiar, nu de puține ori se spune că guvernele coreene ar fi controlate de o parte din aceste companii.

ADVERTISEMENT

Operațiuni financiare suspecte la Hanwha Group

În 2025, autoritatea financiară sud-coreeană a criticat dur un plan de majorare de capital al Hanwha Aerospace în valoare de aproximativ 1,3 trilioane woni, adică aproape 2,5 miliarde de dolari. Scandalul a izbucnit după ce autoritățile au suspectat că operațiunea financiară nu urmărea doar dezvoltarea companiei, ci și pregătirea succesiunii dinastice în interiorul familiei Kim. Autoritățile au acuzat că restructurarea favoriza transferul puterii către fiii patronului și că investitorii nu au primit nicio informație despre asta, întreaga operațiune ridicând serioase

Autoritatea financiară sud-coreeană a blocat temporar planul și a cerut companiei să refacă documentația pentru investitori. Reacția pieței a fost violentă: într-o singură zi, acțiunile Hanwha Aerospace s-au prăbușit cu 13%, . A fost cea mai mare scădere din ultimii zece ani pentru dinastia Kim. În același timp, Hanwha Group a anunțat că președintele Kim Seung Youn transferă un pachet important de acțiuni către fiii săi, fapt care a alimentat și mai tare suspiciunile privind pregătirea succesiunii familiale.

Milrem Robotics, firmă din Estonia cu acționari majoritari arabi

Să trecem la următoarea companie interesată să înzestreze cu roboți Armata Română. Milrem Robotics, simbolul unei noi generații de război autonom, a fost fondată în Estonia și a devenit în ultimii ani unul dintre cei mai importanți dezvoltatori de vehicule fără pilot din Europa. Produsul vedetă este THeMIS (Tracked Hybrid Modular Infantry System), un robot pe șenile care poate transporta muniție, evacua răniți, transporta drone și susține logistic trupele. Succesul companiei a venit și din poziția strategică a Estoniei, țara baltică având graniță directă cu Rusia, trăind sub permanență presiune regională.

În 2023, compania estoniană a intrat însă într-o controversă uriașă după ce grupul EDGE din Emiratele Arabe Unite a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni. EDGE e un conglomerat militar controlat de statul din Golf, unul din cele mai agresive grupuri de apărare din Orientul Mijlociu. Tranzacția a fost prezentată drept cea mai mare investiție străină din industria de apărare a Estoniei. Milrem a devenit parte a unei structuri globale controlate indirect de șeicii din Emirate. Totuși, compania și-a păstrat sediul la Talinn, capitala Estoniei, și și-a continuat activitatea în celelalte sedii deschise deja în Finlanda, Suedia, Olanda și SUA.

Cine mai are acțiuni la compania cu sediul la Talinn

Ceilalți acționari ai Milrem Robotics sunt Krauss-Maffei Wegmann (producătorul german al tancurilor Leopard), fondatorul Kuldar Vaarsi precum și alți investitori estonieni mai puțin relevanți în lumea antreprenorială globală. Intrarea arabilor în Milrem Robotics a speriat Uniunea Europeană, compania fiind implicată în programe sensibile, unele ultra-secrete ale NATO. Practic, o companie care coordona proiecte europene de robotică militară ajungea sub controlul unui grup din afara Europei.

Temerile au fost legate de faptul că tehnologia militară europeană urmează să ajungă în mâinile Emiratelor Arabe Unite, know-how-ul NATO fiind puternic expus intereselor străine alianței nord-atlantice. a deschis o investigație amplă după preluarea pachetului majoritar de acțiuni de către arabi. Lucrurile s-au lămurit, în cele din urmă, UE permițând continuarea participării Milrem Robotics la programele europene, după ce Estonia a oferit garanții privind protecția informațiilor sensibile.