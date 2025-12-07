Cine decide, de fapt, rezultatul alegerilor de la Primăria Capitalei București: ”Această distribuție favorizează în mod clar candidații”

ADVERTISEMENT

Mai sunt câteva ore până la încheierea alegerilor la Primăria Capitalei și întrebarea care stă pe buzele tuturor este: cine va decide câștigătorul? De la strategii politice și sondaje surprinzătoare, până la mobilizarea alegătorilor, descoperă cine are cu adevărat puterea de a schimba cursul votului în București.

Cine are cu adevărat puterea la alegerile pentru Primăria Bucureștiului?

Prezența la aceste alegeri este de doar 20%, la ora 17.00, un procent considerat scăzut de toți specialiștii în domeniu. În acest context, politologul Cristian Pîrvulescu atrage atenția, pentru FANATIK, că nivelul total al prezenței nu este cel mai relevant indicator pentru estimarea rezultatului, ci mai degrabă structura alegătorilor care s-au prezentat la urne.

Potrivit acestuia, datele preliminare indică o participare mult mai ridicată în rândul categoriilor 45–64 de ani și 65+, în timp ce tinerii cu vârste între 18 și 34 de ani sunt mult subreprezentați. Această distribuție, subliniază specialistul, este tipică pentru alegerile parțiale sau pentru zile în care mobilizarea politică nu este foarte puternică.

Prin urmare, , însă efectul său asupra rezultatului poate fi semnificativ, pentru că votul tinerilor și al grupurilor mai active politic poate influența în mod decisiv cine va conduce Capitala.

Cum influențează vârsta rezultatul final la Capitală

„Având în vedere că până în acest moment prezența totală este de aproximativ 20%, nu procentul în sine este cel relevant pentru estimarea rezultatului, ci structura prezenței pe grupe de vârstă.

În alegerile locale – și cu atât mai mult în București – prezența brută spune foarte puțin, însă compoziția electoratului prezent spune aproape totul.

Or, până la acest moment, datele arată o prezență extrem de ridicată a categoriilor 45–64 de ani și 65+, în timp ce segmentele tinere (18–34 de ani) sunt foarte slab reprezentate. Acest tip de structură a electoratului este normală pentru alegeri parțiale sau pentru zile fără mobilizare politică puternică, deci nivelul absolut al prezenței nu trebuie să surprindă”, a explicat Cristian Pîrvulescu, pentru FANATIK.

Cine votează contează mai mult decât câți votează: analiza lui Cristian Pîrvulescu

Pe fondul prezenței reduse la urne, politologul Cristian Pîrvulescu , care poate influența decisiv rezultatul alegerilor. Ceea ce iese în evidență este predominanța alegătorilor maturi și vârstnici, în special a electoratului feminin, cunoscut pentru disciplina și stabilitatea opțiunilor sale politice.

„Ceea ce este cu adevărat interesant – și relevant pentru anticiparea rezultatului – este că domină electoratul matur și vârstnic – iar în această categorie, și electoratul feminin – cel mai disciplinat și cel mai stabil în opțiuni.

Iar această distribuție pe vârste favorizează în mod clar candidații cu baze electorale consolidate în aceste segmente”, a mai completat cunoscutul politolog.

Situație inegală între sectoare: sectorul 6, cel mai mobilizat, sectorul 1, sub 20%

La ora 17:00, după 10 ore de la deschiderea secțiilor de vot, prezența la urne rămâne relativ scăzută. Potrivit datelor oficiale, doar 429.545 de bucureșteni s-au prezentat să voteze, ceea ce reprezintă un procent de 23,81% din totalul alegătorilor.

Situația diferă însă de la un sector la altul. În sectorul 1, prezența este sub 20%. Adică doar 19,91% dintre alegători, în număr de 88.552 de persoane. În schimb, sectorul 6 înregistrează cea mai ridicată participare, cu 89.270 de votanți, ceea ce corespunde unui procent de 27,19%.