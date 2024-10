Cine deține, de fapt, farmacia Bebe Tei, una dintre cele mai căutate din țară. E mereu coadă în magazin și lumea se înghesuie datorită prețurilor bune. Frații Pavăl, oamenii din spatele imperiului Dedeman, au și ei acțiuni.

Cine deține, de fapt, farmacia Bebe Tei, una dintre cele mai căutate din țară. E mereu coadă în magazin și lumea se înghesuie datorită prețurilor bune. , oamenii din spatele imperiului Dedeman, au și ei acțiuni.

Cine e, în realitate, patronul farmaciei Bebe Tei. Frații Pavăl, printre acționarii afacerii care strânge oamenii la coadă

Cine e, în realitate, Bebe Tei. Frații Pavăl, printre acționarii afacerii care strânge oamenii la coadă, lucru care are loc mulțumită prețurilor foarte mici la toate produsele pe care le comercializează.

O femeie se găsește în spatele acestui business imens, care e unul dintre cele mai căutate de clienți. Roxana Maftei este antreprenoarea care a dezvoltat totul în parteneriat cu o altă doamnă influentă pe nume Irina Ciubotaru.

Cele două au dat viață unei afaceri dinamice în peisajul farma românesc, care se bucură de foarte mare apreciere în rândul cumpărătorilor. Prima farmacie s-a deschis în zona Bulevardul Lacul Tei, însă ulterior lanțul s-a extins și în țară.

Magazinele Bebe Tei sunt situate strategic în mall-urile din România, printre care se numără București, Constanța, Craiova și Brașov. Conceptul i-a făcut și pe alți afaceriști români să își dorească să investească.

Dragoş şi Adrian Pavăl, cunoscuți drept fondatorii retailerului de bricolaj Dedeman, au cumpărat un pachet minoritar de 30% din acţiuni în cadrul grupului format din Farmacia Tei şi Bebe Tei. Contractul a fost semnat în anul 2022.

Frații Pavăl, acționari la farmacia Bebe Tei

„Investiţia fraţilor Pavăl în grupul Tei ne va ajuta să putem oferi serviciile noastre unui număr mult mai mare de clienţi din România, prin modelul propriu de business.

Dincolo de capacitatea financiară de care dispune, Pavăl Holding va contribui cu experienţa sa în dezvoltarea unei reţele de magazine fizice, precum şi expertiza în materie de gestiune financiară performantă.

Prin acest parteneriat grupul Tei îşi propune să treacă la următoarea etapă din evoluţia sa, beneficiind cât mai mult de know-how-ul, capacitatea de scalare, dar şi de soliditatea financiară pe care Pavăl Holding le aduce”, a declarat Roxana Maftei după ce a vândut acțiunile către frații Pavăl, conform .

Pe de altă parte, Karina, fiica lui Dragoș Pavăl, a mărturisit că parteneriatul are la bază o viziune comună de afaceri. În plus, colaborarea are loc pe un set de valori și principii fundamentale pe care le împărtășesc cu toții.

Antreprenoarea este convinsă că experiența de scalare a unui business de retail, împreună cu expertiza şi cunoaşterea aprofundată a pieţei farma, de puericultură şi produse de îngrijire personală de către Roxana Maftei și Irina Ciubotaru vor duce povestea Grupului Tei la următorul nivel.