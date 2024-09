Cine deține, de fapt, lanțul de farmacii Catena din întreaga țară. Puțini români știu că în spatele acestei mega-afaceri se află o femeie

Cine deține, de fapt, din întreaga țară. Puțini români știu că în spatele acestei mega-afaceri se află o femeie. Aceasta este una dintre cele mai bogate doamne din România, cu o avere de peste 84 de miliarde de lei.

Cine este, în realitate, patronul brandului de farmacii Catena din România. Puține persoane cunosc femeia de la conducerea businessului. Cea care se găsește în spatele lanțului din domeniul farma este o persoană foarte discretă.

Anca Vlad, cea care a pornit afacerea în anul 1998, a dezvăluit pe blogul personal câteva informații despre parcursul său. A absolvit liceul „C.A. Rosetti” din București, cu predare în limba engleză, pasiunea pentru economie fiind descoperită în clasa a XI-a.

De-a lungul liceului a luat parte la numeroase olimpiade de economie, unde a obținut premii speciale pentru originalitatea abordării practice. În anul 1976 a intrat la Academia de Studii Economice, unde a studiat Relații Economice Internaționale.

A început să-și construiască cariera încă din perioada studenției, când a lucrat ca translator specializat în chimie. Fondatoarea lanțului de farmacii Catena a tradus numeroase prospecte de medicamente și a participat la conferințe pe teme tehnice și medicale.

Ulterior, Anca Vlad a ajuns să lucreze la Camera de Comerț a României. În 1987 era numită director de țară pentru compania SmithKline Beecham Pharmaceuticals, cu sediul în Marea Britanie. În 1998 antrepre­noa­rea a cumpărat o re­ţea de 30 de farmacii din Piteşti, judeţul Argeş.

Rețeaua respectivă deţinea şi un depozit. În felul acesta a reușit să consolideze afacerea prin deschideri şi achiziţii. Anca Vlad a transformat reţeaua regională în una la nivel naţional, în prezent având peste 900 de unități în toată țara.

Avea doar 22 de ani când o pornit afacerea cu gândul să-și cumpere o locuință. Nici prin gând nu-i trecea că avea să devină una dintre cele mai bogate femei din România datorită implicării și devotamentului său.

„Terminasem studiile şi îmi doream mult un apartament al meu. Aşa încât aveam trei joburi: cel oficial, de economist, dar făceam şi traduceri şi ofeream meditaţii la limba engleză.

Alergam de la 7 dimineaţa la 9 seara, dar nu simţeam oboseala. Petrecerile se organizau sâmbăta seara pe atunci, pentru că săptămâna de lucru avea şase zile, dar erau cel mai important eveniment al săptămânii”, a povestit la un moment dat fondatoarea Catena, conform .

Anca Vlad, fondatoarea Catena, una dintre cele mai bogate femei din România

Anca Vlad, fondatoarea Catena, este una dintre cele mai bogate femei din România. Afacerista deținea în anul 2022 o avere de peste 84 de miliarde de lei, în creștere cu aproape 20 de miliarde de lei față de 2021.

Cunoscuta femeie de afaceri este extrem de discretă și apare foarte rar în spațiul public. Femeia din spatele brandului Catena este foarte elegantă și rafinată atunci când merge la evenimente, însă în rest este o persoană normală.

Are șofer personal, care o duce acolo unde are nevoie, cu un Bentley Mulsanne care valorează aproximativ 250.000 de euro. În plan personal, este mama a doi copii. Are o fată și un băiat. Anca Vlad locuiește într-o casă din zona Grivița din Capitală.