Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din slujba lui Călin Georgescu

Noi detalii din rechizitoriul procurorilor în dosarul în care Horațiu Potra și Călin Georgescu au fost trimiși în judecată pentru tentativă de lovitură de stat. Din interceptările procurorilor reiese că Horațiu Potra avea parte de un tratament special la hotelul de lux unde stătea când ajungea în București. Mai mult, se pare că acesta plătea întotdeauna în numerar și închiria mai multe camere decât avea strict nevoie.

Hotelul de lux din Capitală unde se caza Horațiu Potra

Deși a rămas neclar motivul pentru care acesta i-a urmat mereu ordinele, chiar și după ce fusese arestat, în data de 7-8 decembrie, pentru deținere ilegală de arme și instigare și participare la acțiuni publice cu potențial violent. Rechizitoriul procurorilor arată că Potra a continuat să dedice resurse serioase financiare și să-l susțină activ pe Călin Georgescu în ciuda riscurilor la care se expunea.

Chiar și după data de 8 decembrie, când turul II al alegerilor fusese anulat, iar planul lor pentru violențe în Capitală fusese dejucat de către DIICOT și Poliție, Potra a continuat să coordoneze echipa de mercenari pe care o pusese în slujba lui Călin Georgescu. Potrivit rechizitoriului procurorilor, unul dintre locurile din Capitală unde aveau loc întâlnirile dintre aceștia era Hotelul Epoque, aflat în apropiere de Parcul Cișmigiu.

Astfel, procurorii amintesc că în data de 22 decembrie 2024, Potra a avut o întâlnire cu Marin Burcea, „discutând timp de câteva ore”. Burcea, și el un fost luptător în Legiunea Străină, ajunsese aghiotantul lui Călin Georgescu, șoferul acestuia, dar și „coordonator al dispozitivului de protecție, format din foști luptători ai Legiunii Străine Franceze”.

În ziua următoare, la același hotel, spun procurorii,

Potra era cunoscut de angajații hotelului

În rechizitoriu apare și stenograma discuțiilor dintre Horațiu Potra și angajații Hotelului Epoque din Capitală în după-amiaza zilei de 22 decembrie, atunci când liderul mercenarilor încerca să rezerve două camere pentru doi dintre oamenii săi, ce urmau să ajungă în Capitală.

Inițial Potra discută cu un prim angajat al hotelului, care spune că îl recunoaște, dar preferă ca acesta să vorbească cu un alt coleg. Totuși, acesta îi precizează că va putea rezolva la recepție totul cu acest al doilea angajat.

„POTRA HORAȚIU: Alo! Bună ziua, vă rog… POTRA HORAȚIU la telefon. Am mai fost pe la dumneavoastră pe-acol…

DOMNUL: Poftim?

POTRA HORAȚIU: Zic POTRA HORAȚIU, am mai fost pe la dumneavoastră, pe la…

DOMNUL: Aaa! Spuneți, domnul POTRA. Vă recunoaștem.

POTRA HORAȚIU: Ă, vă rog, aveți, aveți camere libere?

DOMNUL: Avem destule.

POTRA HORAȚIU: (n.l. neinteligibil) aveți? M-ar interesa două camere…

DOMNUL: Ă, stați o secundă doar la telefon, să vi-l dau pe colegu’ meu să-i.. (…) rezervați direct cu el la recepție, da? Că eu sunt de la (…)”

Cel de-al doilea angajat îl salută cu căldură și își notează faptul că Potra are nevoie de două camere normale pentru următoarele zile pentru doi dintre oamenii săi.

„POTRA HORAȚIU: Alo, bună seara! Salut!

DOMN2: Tot respectul! Tot respectul, să trăiți!

POTRA HORAȚIU: Ă… respect, mersi! Alo… ăă…

DOMN2: Vă rog.

POTRA HORAȚIU: Aș avea nevoie de o cameră până mâine”

Potra plătea întotdeauna în numerar

Fragmentul discuției ne arată că Horațiu Potra era cunoscut personalului de la recepție și pentru a stabili o rezervare a fost suficient să se prezinte. Faptul că îi spune că va rezolva la recepție ar putea fi o referire la faptul că Potra plătea de regulă în numerar.

Un alt episod, prezentat în rechizitoriu, amintește de momentul din 7 decembrie, în care Potra s-a întors de urgență în București din Republica Congo și s-a cazat la Hotelul Marriott, hotel aflat în imediata apropiere a Ministerului Apărării. Procurorii subliniază că Potra a rezervat nu mai puțin de șapte camere, pentru perioade cuprinse între două sau trei nopți și până la zece nopți.

Potra a plătit în numerar (în condițiile în care o noapte de cazare la JW Marriott Bucharest Grand Hotel este în jur de 150 euro) și nu a stat decât noapte în care a ajuns în Capitală.

„Concomitent cu materializarea hotărârii inculpatului Potra Horațiu de revenire în țară, la Hotelul Marriott din mun. Bucureşti, au fost rezervate mai multe camere, după cum urmează: pe numele inculpatului Potra Horațiu au fost rezervate camerele 546 (pentru perioada 06-08 decembrie 2024), 318 (pentru perioada 07-19 decembrie 2024) și 379, 385, 371, 373 și 383 (pentru perioada 06-09 decembrie 2024) (…)

Plata pentru camerele rezervate pe numele lui Potra Horaţiu a fost achitată, în numerar, la recepţia hotelului, fiind deschis un depozit în acest sens. De asemenea, din discuțiile purtate cu reprezentanţii hotelului a rezultat faptul că doar una dintre persoanele în cauză, Potra Horaţiu a fost cazată efectiv, în data de 06 decembrie 2024”, se arată în rechizitoriu.

Cine deține hotelul din Capitală unde stătea Potra

Hotelul Marriott ar fi urmat să fie locul de cazare pentru mercenarii ce ajungeau în Capitală pentru acțiunile violente din 07-09 decembrie. Nouă camere fusese rezervate pe numele lui Potra și a altor apropiați, chiar înainte de întâlnirea de la ferma de cai, acolo unde a fost pus la punct întreg planul.

Hotelul Epoque pare să fi folosit pentru întâlnirile ulterioare și era rezervat pentru întâlnirile cu Călin Georgescu.

Hotelul Epoque este un hotel independent, din categoria hotelurilor de lux boutique-hotel. În prezent, o noapte de cazare într-unul din apartamentele superioare (hotelul are doar apartamente) costă în jur de 250 de euro.

Afacerea este condusă de către Diana Popescu, fost manager la o bancă de top din Capitală. Aceasta, alături de soțul ei au transformat clădirea din apropierea Parcului Cișmigiu într-un hotel de lux după o investiție inițială de circa 2,5 milioane euro, potrivit estimărilor din presa de specialitate.

Ce profit scoate hotelul Epoque

Într-un interviu din anul 2017, Diana Popescu preciza că afacerea a început să intre pe profit din anul 2013 și că speră să amortizeze investiția inițială în circa 15 ani.

Firma care administrează Hotelul Epoque se numește D&M Perfect Real SA. Datele de pe platforma Termene.ro arată că firma intră pe profit odată cu anul 2014 și, cu excepția anilor 2020 și 2023, a fost în fiecare an pe profit. Anul trecut, la o cifră de afaceri de 16,2 milioane lei, firma a declarat un profit net de aproape 20.000 lei. Datoriile companiei sunt de peste 15,4 milioane lei.

Principalii acționari ai firmei sunt Diana Popescu (1,01%) și holdingul D&M Aurora Holding SRL (98,99%). Principalii acționari ai Aurora Holding sunt Diana Popescu (1,33%) și Ergofund Investments Ltd.

Ergofund Investments Ltd. este o companie înregistrată în Cipru, încă din anul 2013, iar printre directorii acesteia figurează și Diana Popescu.

Legăturile cu Rusia

Potrivit datelor din Monitorul Oficial, compania D&M Perfect Real SA a fost înființată în anul 2004 de către Dan Claudiu Părău. Acesta este cunoscut în România pentru afacerile din energie, printre firmele în care este acționar fiind și grupul Bulrom, companie din Republica Moldova.

Anul trecut, presa a scris că această companie a apelat la serviciile de securitate oferite de firma Lukom-A, firmă condusă de foști ofițeri din serviciile de informații. În prezent TRAUN GUARD HMS SRL, firma este , ea ocupându-se de securitatea tuturor obiectivelor celor de la Lukoil în România.