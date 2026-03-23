Cine deține terenul controversat de la Cărturești, catalogat de Ciucu drept „al unui șmecher”. Primăria pregătea încă din 1997 un turn de 7 etaje chiar în acel loc

Alexandru Petru Cioponea este proprietarul spațiului verde din fața Librăriei Cărturești, de la intersecția Bulevardului Magheru cu strada Artur Verona, așa cum a aflat FANATIK după ce a consultat documentele de cadastru din Sectorul 1. Terenul a devenit ținta primarului Capitalei, Ciprian Ciucu, și a celui din Sectorul 1, George Tuță, care au acuzat o posibilă afacere imobiliară pe un spațiu verde. Ei au observat că suprafața înregistrată ca spațiu verde nu este îngrijită și nici împrejmuită, deși se află într-o zonă ultracentrală din București. Apropiații proprietarului au transmis pentru FANATIK că acesta este doar o victimă în acest conflict deschis de edilul Capitalei, în condițiile în care municipalitatea i-a respins toate cererile de împrejmuire a terenului. În plus, proprietarul nici nu poate construi un „bloculeț”, atât timp cât, din 2000, terenul este trecut ca zonă de spațiu verde.

Cine poate aproba tranzacția terenului

Terenul de la adresa Bulevardul Magheru nr. 16, la intersecția arterei cu strada Artur Verona, în fața librăriei Cărturești, a fost cumpărat încă din 2015 de Alexandru Petru Cioponea, așa cum reiese din documentele de cadastru consultate de FANATIK. Acesta constă într-un teren intravilan neîmprejmuit, având o suprafață de 465 mp conform actelor și 510 mp conform măsurătorilor cadastrale.

Însă beneficiul asupra terenului îl deține Mircea Dumitrescu. Asta pentru că, în ceea ce privește sarcinile, asupra imobilului este înscrisă o ipotecă legală în valoare de 135.000 de euro, constituită în favoarea lui Mircea Dumitrescu. Altfel spus, în cazul unei vânzări a terenului, Mircea Dumitrescu aprobă sau nu tranzacția, în funcție de primirea sumei de 135.000 de euro. Pe teren sunt edificate mai multe construcții cu destinație tehnică și edilitară, realizate în perioada 2018–2019. Acestea includ branșamente și elemente tehnice (subsol, BMPT și stâlp), fiecare având suprafețe construite reduse, specifice infrastructurii de utilități.

Dreptul de proprietate asupra imobilului aparține în integralitate lui Cioponea Petru-Alexandru, dobândit inițial prin convenție, conform unui act notarial din anul 2015. Ulterior, în anul 2019, au fost actualizate informațiile tehnice și au fost intabulate drepturile de proprietate și asupra construcțiilor aferente. În anul 2020, dreptul de proprietate a fost consolidat inclusiv pentru construcțiile realizate pe teren, dobândite prin edificare.

Primăria, ca proprietar, pregătea un tun imobiliar încă din 1997

Până să ajungă în posesia actualului proprietar, așa cum a reușit să afle FANATIK, terenurile de la adresele actuale Bulevardul Magheru nr. 16-18 au fost naționalizate în anii ’60 de regimul comunist. După Revoluția din 1989, proprietatea de la Bulevardul Magheru 16 nu a fost retrocedată până în 2001, după o bătălie câștigată în instanță de foștii proprietari și urmașii acestora.

Însă, prin Hotărârea nr. 11/1997 a Consiliului Municipiului București, pe teren se aproba un plan urbanistic pentru construirea unui imobil de 7 etaje de către firma Euro Company Ltd din Sectorul 4, societate deținută de Horațiu Cristian Stoica. SRL-ul a fost închis în 2012 și, în perioada de activitate, nu s-a remarcat decât prin administrarea a 12.000 de metri pătrați de plajă în zona Neptun-Olimp. Nici acționarul unic nu a mai avut alte afaceri în România. La acel moment, terenul era evaluat la peste 600.000 de dolari.

În 2001, terenul a fost retrocedat către foștii proprietari Mircea Dumitrescu, Florentina Augustina Mihăilescu, Diana Gabriela Vijulie, Irene Hristake și Reghina Iosefina Andriescu. Însă retrocedarea s-a făcut împreună cu dreptul de construcție acordat companiei Euro Company. În 2010, aceste autorizații oferite de primărie au fost anulate în instanță. Mircea Dumitrescu a renunțat la dreptul său de proprietate. Retrocedarea a fost contestată și de Librăria Cărturești (în dosarul nr. 2208/3/2023), dar judecătorii au respins această cerere.

Acuzațiile primarului Ciucu legate de „bloculețul” de lângă Cărturești

Pe acest teren, proprietarul ar dori să ridice un „bloculeț”, așa cum acuza primarul Ciprian Ciucu într-o postare pe Facebook: „Mereu m-am întrebat cum peticul acela de pământ din față de la Cărturești, de lângă Patria, este în halul acesta de ani de zile, în buricul târgului. Și am aflat: este teren privat! Un șmecher a pus, Dumnezeu știe cum, mâna pe el. Terenul a aparținut blocului de lângă. Directorul ALPAB mi-a spus că, la un moment dat, a intrat cu muncitorii și l-a curățat. Șmecherul i-a făcut plângeri penale pentru violare de proprietate. Iar arhitectul-șef mi-a spus că a depus de vreo 10 ori cerere să i se emită certificat de urbanism: vrea și el să construiască un bloculeț acolo, în fața clădirii-monument”.

Apropiații proprietarului ne-au transmis că acesta nu este un „șmecher” și nu înțelege , care ar fi putut foarte ușor să se informeze. „Încă din 2017 s-a depus o cerere de autorizare pentru împrejmuirea terenului, pentru că așa este normal. Nu s-a putut, deoarece exista o magistrală de gaze. S-a obținut în instanță obligarea Distrigaz să mute magistrala, lucru care s-a realizat în 2023. Apoi s-a refăcut cererea de autorizare de împrejmuire. Este zonă protejată, iar construirea fără autorizație este faptă penală. În martie 2025 s-a depus cerere la primărie pentru autorizarea împrejmuirii, care nu a fost acceptată”, ne-au explicat apropiații proprietarului.

Transformarea terenului într-unul bun pentru construcții

Prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (CGMB) nr. 279/2000, suprafața de la adresa B-dul Gheorghe Magheru nr. 16 a fost încadrată ca spațiu verde într-o zonă de protecție. După ce a cumpărat terenul în 2015, Cioponea a încercat, în anul următor, să schimbe încadrarea terenului într-unul bun pentru construcții. „Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului București sub nr. 1397800/18.02.2016, la Cabinetul Secretarului General sub nr. 652/6/19.02.2016 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică sub nr. 829/19.02.2016, domnul Cioponea Petru-Alexandru, prin avocat Holban Mihai-Vladimir, a formulat plângere prealabilă împotriva Hotărârii CGMB nr. 279/2000, în ceea ce privește imobilul situat în B-dul Gheorghe Magheru nr. 16, sector 1”.

Cioponea sesiza faptul că, până în 2015, suprafața era aptă pentru construcții încă din 2009. În motivarea plângerii, contestatarul consideră că terenul din B-dul Gheorghe Magheru nr. 16, sector 1, a fost încadrat în mod greșit în categoria „spațiu verde amenajat”, iar potrivit Hotărârii C.G.M.B. nr. 34/2009 privind definirea regimului juridic al construcțiilor supuse autorizării în zone protejate, terenul menționat a fost încadrat, conform planșei de decizie de la acea dată, la „clădiri nou construite, șantier în lucru”.

„În drept, contestatarii își întemeiază plângerea prealabilă pe prevederile art. 7 din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare”. Până în acest moment, terenul a rămas încadrat ca spațiu verde. „Este normal ca proprietarul să vrea să construiască acolo, este dreptul său. Însă terenul este, din 2020, declarat ca spațiu verde. Cum această decizie este valabilă pe o perioadă nelimitată, până la o altă decizie, este clar că acolo nu se poate construi atât timp cât rămâne spațiu verde”, ne-au mai transmis apropiații acestuia.

Ciucu vrea expropriere, proprietarul nu vede interesul municipalității

„O soluție pentru ca terenul să fie îngrijit și redat circuitului public este exproprierea. Altfel spus, autoritățile să stabilească valoarea terenului, iar proprietarul să primească suma rezultată din evaluare. Exproprierea ar urma să fie realizată de Primăria Sectorului 1, acolo unde se află terenul.

„O bună parte din mandatul meu va fi despre reparații. Trebuie să reparăm mizeriile trecutului. George Cristian Tuță mi-a promis că se ocupă să îl exproprieze, împreună cu restaurantul din incinta Cinema Patria. Blocul și cinematograful vor intra în programul de consolidare. Până atunci, am scos mașinile de acolo și de pe trotuar. Vor curge amenzile și pentru modul în care se prezintă terenul. Incredibil cum a fost orașul nostru prădat”, a mai scris edilul în postarea sa.

În replică, apropiații proprietarului ne-au explicat că nu văd care ar fi interesul municipalității pentru a justifica o expropriere. „Exproprierile se fac când se construiește o stradă, se fac utilități sau ceva de genul acesta. Care este interesul primăriei în acest caz? Noi nu îl vedem. Nu vedem cum ar putea fi motivată o expropriere. Este o situație a unui bun aflat în proprietate privată, care trebuie respectată. Proprietarul dorește să împrejmuiască terenul”, ne-au mai transmis aceștia.

Afaceristul care deține terenul

Alexandru Petru Cioponea apare, potrivit datelor disponibile în Monitorul Oficial și la Registrul Comerțului, ca asociat în mai multe societăți comerciale și exercitând funcția de administrator în unele dintre acestea. Printre principalele societăți în care apare se numără Old City Properties SRL, This Is It SRL și Robescu Rentals SRL, unde deține 100% din părțile sociale și exercită totodată funcția de administrator. În aceeași poziție de control total se regăsesc și Sky Group Investment SRL și Interauto Euroservice SRL, ceea ce indică o strategie antreprenorială bazată pe administrarea directă a afacerilor.

În alte companii, precum Company M D Prodcom Impex SRL și RPA Auto SRL, participarea este minoritară, de 50%, respectiv 47%, sugerând implicarea în parteneriate de afaceri. Pe lângă calitatea de asociat, Cioponea Petru Alexandru ocupă funcția de administrator în mai multe dintre firmele menționate, inclusiv în Complex Baicului SRL.

Per ansamblu, activitatea sa este concentrată în domenii precum tranzacțiile imobiliare, închirierile și serviciile conexe, iar structura participațiilor indică o prezență semnificativă în companii unde deține control operațional direct, completată de colaborări în societăți în care este cooptat ca asociat. La nivel financiar, pentru anul 2024, entitățile în care este implicat au înregistrat o cifră de afaceri totală de aproximativ 349.226 de lei.