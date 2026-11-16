Cine e actrița din telenovelele turcești care se iubește cu un fotbalist celebru. A confirmat relația amoroasă. Galerie foto

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Cemre Baysel este una dintre cele mai apreciate actrițe din telenovelele turcești. Frumoasa șatenă a confirmat în urmă cu puțină vreme că se iubește cu un fotbalist celebru. Emirhan Topcu este cel care a cucerit-o.

Vedeta din Turcia care are o relație cu un sportiv renumit

I-a încântat pe români cu rolul pe care l-a interpretat în serialul „Pierduți în dragoste”, iar acum a decis să pună pe primul loc viața personală. Vedeta care i-a dat viață servitoarei İncila, Cemre Baysel (27 ani), este în culmea fericirii datorită poveștii de iubire discrete pe care o trăiește de ceva vreme. Abia acum a spus că nu mai este singură.

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Superba șatenă a fost surprinsă în ultimele săptămâni de mai multe ori în Turcia. Presa a început imediat să speculeze că există o apropiere între ea și Emirhan Topcu (26 ani), care este mai mic cu un an. Cunoscutul sportiv joacă pentru Beșiktaș, dar și pentru echipa națională. Ulterior, actrița a făcut declarația momentului.

Vedeta celebră pentru telenovelele „Păcate și trandafiri” și „Leyla: Dragoste și dreptate” a confirmat relația amoroasă. „Ți-am spus: «Dacă se întâmplă ceva, vei vedea, vei auzi». Deci ai auzit deja”, a transmis șatena, conform . Pe de altă parte, jucătorul nu a făcut nicio declarație pe marginea subiectului.

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Internauții au luat-o razna când au auzit cele spuse de Cemre Baysel. Admiratorii din lumea întreagă s-au bucurat pentru vedeta care trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața sa. Mai mult decât atât, unii dintre aceștia au transmis că artista și fotbalistul se încadrează de minune la „cuplul anului în Turcia”. Pe de altă parte, jucătorul convocat la reprezentativa Turciei pentru ultimele meciuri din grupele Ligii Națiunilor a preferat să fie discret și să se concentreze pe antrenamente. Cel mai probabil în perioada următoare își va expune propria versiune sau chiar vor ieși la iveală mai multe detalii despre legătura lor.

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Cine este, de fapt, actrița celebră în Turcia

Cemre Baysel se numără printre cele mai îndrăgite din Turcia. Filmările și aparițiile pe marile ecrane îi ocupă cea mai mare parte a timpului, însă în copilărie avea un alt vis. Își dorea să devină doctor sau chiar arhitect sau medic. Se vedea proiectând diferite clădiri, de la case de lux până la hoteluri, însă destinul a fost cu totul altul pentru ea. În cele din urmă a ajuns în fața camerelor de luat vederi, unde reușește să dea viață unor personaje profunde, sensibile și încărcate de contradicție. Rolurile pe care le interpretează au cucerit publicul din întreaga lume, inclusiv din România. Pe de altă parte, poveștile sale sunt transpuse și dincolo de seriale.

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Frumoasa șatenă adoră culorile și pictează în ulei de fiecare dată când vrea să se relaxeze. Pictura este o pasiune, dar și o formă de terapie prin care își eliberează gândurile și trăirile interioare. Acest hobby chiar i-a adus și expoziții, prima fiind în liceu. Apoi, a vrut să iasă în fața publicului ca și artist vizual, nu doar în calitate de actriță.