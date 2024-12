Cine e Adelaida Zamfira din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN. Actrița se întoarce la TV după o pauză lungă

Multă lume se întreabă cine este Adelaida Zamfira, actrița din serialul , producție care se va difuza în curând la Antena 1. Revine pe sticlă după o pauză lungă, cu toate că nu a stat departe de domeniul artistic.

Adelaida Zamfira, rol semnificativ în Ana, mi-ai fost scrisă în ADN

Adelaida Zamfira, este una dintre vedetele care a luat castingul pentru telenovela originală Ana, mi-ai fost scrisă în ADN, produsă de celebra Ruxandra Ion, pentru postul de televiziune Antena 1. Va apărea curând pe sticlă.

După ce a avut mai multe prezențe episodice în Lecții de viață, a dat lovitura cu acest personaj. Va avea un rol semnificativ. Cu toate acestea puțini știu cine este, de fapt, artista care revine într-un serial românesc după o pauză lungă.

Este o prezență remarcabilă pe scena teatrului din România, putând fi urmărită în numeroase piese. De asemenea, a jucat împreună cu artiști consacrați, având o carieră longevivă. Printre serialele care au consacrat-o se numără Lacrimi de iubire, Iubire ca-n filme sau Inimă de ţigan.

În plus, a jucat în filme precum: Crucea de piatră (1994), Binecuvântată fii, închisoare (2002) sau Principii de viață (2010). Adelaida Zamfira este renumită și pentru rolul din Schimb valutar (2008) și Lunga călătorie cu trenul (1997).

„La mine a venit Moș Nicolae! De abia așteptam să anunț că voi face parte din distribuția noului serial Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN produs de Ruxandra Ion”, a scris actrița pe pagina de Facebook.

Adelaida Zamfira , o actriță cu o carieră îndelungată

Adelaida Zamfira nu este doar actriță, ci și regizor și pedagog. Vedeta din Ana, mi-ai fost scrisă în ADN a absolvit în anul 1996, Academia de Teatru şi film I.L.Caragiale din Bucureşti, la clasa profesorilor Florin Zamfirescu, Doru Ana şi Mirela Gorea.

Pe site-ul , artista susține că a mers pe acest drum în mod natural. Așa se face că a predat la UNATC Bucureşti până în anul 2022, la clase diferite, unde cooordonatori erau prof. Doru Ana, apoi prof. George Ivaşcu.

„De asemenea, am lucrat alături de conf. Andreea Vulpe. Timp de 7 ani, până în 2018, am predat în paralel la Facultatea de Teatru din cadrul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, având două generaţii unde am fost coordonatoare de grupă.

Experienţa acumulată în cei 14 ani de limbaj nonverbal la Compania Passe-Partout Dan Puric m-a ajutat atunci când am ţinut ateliere de teatru la Şcoala Specială nr. 1 pentru copii surdo-muţi din Dămăroaia sau la Centrele de zi Sf. Dumitru şi Pinocchio.

Am jucat în diferite seriale de televiziune, în film, dar teatrul pentru mine rămâne forma de artă care mă împlineşte. De fapt, părţile din mine se protejează între ele, continuându-se una pe alta”, se autocaracterizează Adelaida Zamfira, conform sursei citate anterior.

Printre piesele de teatru în care a jucat se află: Jurnalul unei iubiri, scenariul şi regia Andreea Tănăsescu, rol: Irene Blanc, ONB (2023), Weekend Comedy, de Jeanne şi Sam Bobrick, regia Dragoş Câmpan, rol:Peggy, Teatrul Metropolis (2022).

Mai mult, a urcat pe scenă în Exact, – monodramă, scenariu şi regie Theo Herghelegiu, Teatru la Cinema – online (2020) și Fuchsiada, după Urmuz, regia Anca Maria Colţeanu, rol: Mama lui Fuchs, TDR (2018).