Cine e afaceristul Fănel Bogos, vizat într-o anchetă DNA în care apare și un general apropiat de Georgescu. Averea uriașă a acestuia și scandalul ”Salmonella”

Fănel Bogos, unul din cei mai controversați antreprenori din România, ar fi vizat într-un dosar cu greutate al DNA Iași. Procurorii anticorupție zguduie lumea afacerilor de la noi, iar în anchetă ar apărea și o serie de alte nume interesante, printre care și un general apropiat de Călin Georgescu și Horațiu Potra.

Cine e Fănel Bogos, afaceristul care ar fi vizat într-o anchetă de proporții a procurorilor DNA Iași

Personajul principal al dosarului, cel puțin din primele informații apărute până acum, pare să fie Fănel Bogos, un afacerist vasluian și medic veterinar în același timp. Procurorii au efectuat 23 de percheziții în mai multe județe din țară, printre care Iași, Dolj, Vaslui, Hunedoara, Timiș, Ilfov și Prahova. Anchetatorii vorbesc despre fapte de corupție, șantaj și trafic de influență.

Fănel Bogos, patronul unei ferme de pui (cunoscut pentru afacerea sa, Vanbet), ar fi încercat să schimbe conducerea Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui. Bogos ar fi acționat astfel, supărat pentru că instituția l-a amendat pentru că a comercializat pui infectați cu salmonella. Bogos ar fi apelat, ca să își atingă scopul, la o adevărată rețea de influență din care ar face parte foști ofițeri de informații, dar și un fost procuror .

În dosarul de corupție și trafic de influență apar și apropiatul lui Georgescu plus un alt antreprenor cu probleme penale

Așa cum spuneam în rândurile de mai sus, Fănel Bogos nu e singurul personaj cu greutate. Ar fi vizat generalul SIE în rezervă Nicolae Iana, despre care s-a spus că ar avea relații apropiate cu și Horațiu Potra, dar și pentru legăturile sale cu mediul de afaceri arab. În trecut, Iana ar fi colaborat foarte bine și cu Sorin Ovidiu Vântu în cadrul Petromservice. Ceilalți doi implicați în dosarul DNA Iași ar fi Vasile Doană (fost procuror militar DNA) și afaceristul Cristinel Bălan, vizat într-o altă anchetă pentru business-urile dubioase cu magazinele duty-free, dosarul cunoscut în presă sub numele „Mită la Aeroportul Otopeni”. În cazul de față, Bălan ar fi fost intermediarul dintre veterinarul Bogos și zona politico-administrativă.

Fănel Bogos, acuzat că a ucis, în mod intenționat, un cal

Revenind, însă, la numele Fănel Bogos, controversatul medic veterinar din Vaslui nu e la prima dispută cu legea. În octombrie, anul acesta, patronul Vanbet a fost reținut de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor Vaslui, acuzat că a ucis un cal. Incidentul ar fi avut loc pe una din proprietățile sale, iar gestul brutal a fost motivat de un conflict cu unul dintre angajații săi. Omul de afaceri ar fi încercat să evite sancțiunile, invocând influențe la nivel local. Tocmai de asta, din acel moment, autoritățile l-au monitorizat mai atent, procurorii începând să aibă suspiciuni rezonabile că bărbatul s-ar folosi de relațiile sale pentru a nu suporta anumite consecințe legale.

Banii lui Bogos. Ce profit net produce cu ferma sa de pui

Fănel Bogos a făcut o adevărată avere din afacerea sa, ca producător în industria avicolă. Este, de altfel, recunoscut ca unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața din Moldova. Ferma sa de pui a fost fondată în anul 2000 și a crescut destul de repede, bucurându-se de contracte cu supermarketuri, sponsorizări locale și finanțare europeană. Chiar dacă a avut de suferit din cauza retragerii unor loturi de pui pe piață, Bogos a continuat să înregistreze creșteri spectaculoase de profit.

Potrivit datelor financiare declarate la ANAF, Vanbet SRL a raportat în 2024 un profit total net de 20 de milioane de lei, în creștere față de anul anterior, când avea 17,2 milioane. Vanbet, firmă care învârte o cifră de afaceri de 403,7 milioane lei, deține mai multe branduri cunoscute mai ales în zona de est și sud-est a României precum „Puiul Haiducesc”, „Găina Gospodină”, „Stolnic”, „Nobilis” sau „Gustolact”.

Afaceristul care azi trebuie să dea explicații pentru presupusele nerespectări ale legii jonglează, așadar, cu zeci de milioane de euro, dacă privim cu atenție spre cifra de afaceri pe care o declară Fiscului.