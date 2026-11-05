Cine e Alexandra Shubladze, viitoarea adversară a Soranei Cîrstea, la Hong Kong! A furnizat o mare surpriză

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Sorana Cîrstea a trecut și de Mary Stoiana, scor 7-5, 6-1, jucătoare din SUA cu tata român, Acolo ea va da peste rusoaica Alexandra Shubladze, numărul 136 mondial.

Sorana Cîrstea o va întâlni Alexandra Shubladze în sferturi la Hong Kong

Venită din calificări, Shubladze a produs marea surpriză a turneului în primul tur, unde a eliminat-o pe favorita numărul 7, Ludmilla Samsonova (jucătoare de top 50 WTA). Aceasta a fost una dintre cele mai mari victorii ale carierei sale.

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Apoi, în optimi, ea a învins-o pe compatrioata sa Elena Pridankina (6-7, 6-1, 6-3), demonstrând o rezistență fizică și mentală remarcabilă. Alexandra are un bilanț remarcabil în 2026: 56 de victorii și doar 16 înfrângeri.

Alexandra Shubladze s-a născut la Rostov-pe-Don, Rusia, pe 6 septembrie 2005. Ea locuiește în continuare în Rusia, dar, ca majoritatea jucătoarelor profesioniste de tenis, își petrece timpul călătorind constant la turnee, în special în Asia și Europa, și având baze temporare de antrenament în funcție de programul competițional.

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Rusoaica a câștigat doar 188.000 de dolari în carieră

Până în prezent, a strâns din premii peste 188.000 de dolari, dar nu are niciun turneu câștigat. Rusoaica este o jucătoare de mână dreaptă care execută reverul cu ambele mâini. Deși a avut rezultate bune și pe zgură, Shubladze excelează pe hard (suprafețe rapide), unde își pune în valoare agresivitatea de la linia de fund și serviciul puternic.

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Dacă va trece și de Shubladze, Sorana va juca în semifinale cu învingătoarea dintre Zeynep Sonmez (Turcia – 67 WTA) și Claire Liu (SUA – 102 WTA).

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Prin calificarea în sferturile de finală, Sorana Cîrstea și-a asigurat un premiu de 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA.