Cine e Alexandru Bețivu, atacantul convocat în premieră la echipa națională

ADVERTISEMENT

Alexandru Bețivu este surpriza de la naționala Moldovei, tânărul fotbalist de 19 ani, fiind convocat, în premieră, la prima reprezentativă. Bețivu are un sezon excelent la Zimbru Chișinău, reușind să marcheze de opt ori, în 13 partide, fiind unul dintre golgheterii campionatului, alături de Jayder Asprilla, de la Sheriff Tiraspol.

Alexandru Bețivu a jucat și în România

Fotbalistul este un produs al clubului din capitala Moldovei și a jucat până acum la naționala U21 a țării sale. Vârful de 1,84 metri a fost adus la națională pentru a acoperi absențele din atac cauzate de accidentarea lui Ion Nicolăescu și lipsa lui Vitalie Damașcan.

ADVERTISEMENT

”Îl cunosc încă de când activam la U19, a crescut foarte mult, mă bucur pentru el. E clar că mai are de crescut, dar am văzut dăruire și disciplină. M-a făcut să-i dau o șansă și să îl chem la echipa mare”, a spus selecționerul Lilian Popescu, despre tânărul fotbalist.

“Presiunea va exista mereu, mai ales când ai obiective clare. Încerc să o gestionez cu calm și să o transform în motivație, știind că cerințele vor fi din ce în ce mai mari. Pe termen scurt, îmi doresc să marchez cât mai multe goluri și să devin mai bun în fiecare zi. Pe termen lung, vreau să ajung treptat la o echipă de top dintr-unul dintre cele mai puternice cinci campionate ale lumii”, a mărturisit Bețivu, într-un interviu pentru siteul Federației Moldovenești de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Trei fotbaliști din SuperLigă, convocați la națională

Bețivu va fi coleg la prima reprezentativă cu trei fotbaliști din SuperLiga României: Vadim Rață (FC Argeș), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari) și Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 15/1). Din lot lipsește Virgiliu Postolachi, care a evoluat în prima ligă din România la echipe precum UTA Arad, CFR Cluj și Universitatea Cluj.

ADVERTISEMENT

Naționala Moldovei va juca în luna noiembrie ultimele două meciuri din grupa C3 a Ligii Națiunilor, ediția 2026-2027. Pe 13 noiembrie, ora 19:00, este programat meciul Moldova – Kazahstan (Chișinău, stadionul Zimbru), iar pe 16 noiembrie, ora 17:00, Insulele Feroe – Moldova (Tórshavn, stadionul Tórsvøllur).

ADVERTISEMENT

Moldova are patru puncte în Liga Națiunilor, cu șase mai puțin decât Slovacia, liderul grupei. Moldovenii au înregistrat următoarele rezultate: Slovacia – Moldova 2-0, Moldova – Insulele Feroe 1-1, Kazahstan – Moldova 1-2, Moldova – Slovacia 0-4.

Lotul Moldovei:

Portari: Dumitru Celeadnic (Qyzyljar, Kazahstan, 17 meciuri), Andrei Cojuhar (Asia Talas, Kîrgîzstan, 6), Emil Tîmbur (Sheriff, 4).

Fundași: Oleg Reabciuk (RSC Anderlecht, Belgia, 66), Vladislav Baboglo (Karpaty Lviv, Ucraina, 32/3 goluri), Ioan-Călin Revenco (Petrocub, 32/1), Daniel Dumbrăvanu (FC Voluntari, România, 14), Denis Marandici (Turan Tovuz, Azerbaidjan, 14), Mihail Gherasimencov (Vancouver Whitecaps FC, Canada, 11), Mihail Ștefan (Dinamo Samarqand, Uzbekistan, 9), Iurie Iovu (Dundee United, Scoția, 8), Cătălin Cucoș (Petrocub, 4), Stephan Negru (Swindon Town, Anglia, 1).

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Vadim Rață (FC Argeș Pitești, România, 67/3), Nichita Moțpan (SKA Habarovsk, Rusia, 35/3), Victor Stînă (Kapaz, Azerbaidjan, 34/4), Victor Bogaciuc (Petrocub, 19/4), Ștefan Bodișteanu (FC Botoșani, România, 15/1), Sergiu Perciun (Ascoli Calcio 1898 FC, Italia, 14/1), Serafim Cojocari (Petrocub, 12), Danila Forov (Sheriff, 9), Vladimir Fratea (Sheriff, 8), Ovidiu David (Petrocub, 3).

Atacanți: Nicky Cleșcenco (Kilmarnock, Scoția, 12/1), Petru Popescu (Petrocub, 8/2), Alexandru Bețivu (Zimbru, 0)