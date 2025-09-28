Cine e alpinistul care a doborât un record mondial, deși are 86 de ani. E cel mai în vârstă om care a cucerit un vârf de peste 8.000 de metri

La vârsta la care foarte mulți oameni se bucură de plimbări în parc, un bărbat din Spania și-a îndeplinit un vis măreț. Cine este, de fapt, care a doborât un record mondial, deși are 86 de ani. Carlos Soria Fontan e cel mai în vârstă om care a cucerit un vârf de peste 8.000 de metri.

Cine e alpinistul care a doborât un record mondial, deși are 86 de ani

Carlos Soria Fontan a intrat în istorie datorită pasiunii sale pentru a escalada munții din lumea întreagă. Alpinistul a întrecut un record mondial, cu toate că a împlinit 86 de ani. E dovada vie că unii oameni nu se mulțumesc cu puțin.

Spaniolul este cel mai în vârstă om care a cucerit un vârf de peste 8.000 de metri. Ultimul mare vârf pe care l-a urcat este Manaslu din Nepal. Acesta are o altitudine de 8.163 de metri, stabilind astfel noua bornă mondială.

Așadar, a doborât precedentul record deținut de un alpinist japonez, pe nume Yuichiro Miura. Evenimentul trecut în Cartea Recordurilor a avut loc în anul 2013 când japonezul a escaladat Everestul la vârsta de 80 de ani.

„Munții te învață umilința. Îți arată că ești mic, dar și că ești capabil de lucruri incredibile dacă îi abordezi cu respect și pregătire”, spune Carlos Soria Fontan, în prelegerile sale din Spania, relatează .

Celebrul alpinist, în vârstă de 86 de ani, are o filozofie după care se ghidează atunci când escaladează munții. Se bazează pe prudență, pregătire și perseverență, subliniind că nu urcă pe munte pentru a demonstra ceva anume persoanelor din jur.

În schimb, bărbatul susține că munții îi trezesc ceva profund în interior. Astfel, de-a lungul timpului a reușit să atingă unele dintre cele mai înalte vârfuri din lume. Are un palmares impresionant în ceea ce privește alpinismul.

Ce vârfuri a cucerit Carlos Soria Fontan

Carlos Soria Fontan este unul dintre puținii alpiniști care au escaladat 12 dintre cele 14 vârfuri care au altitudinea de peste 8.000 de metri. Ibericul este celebru pentru faptul că a urcat pe Everest, fiind printre cei 6.000 de oameni care au făcut această drumeție.

Viața spaniolului se întinde dincolo de pasiunea pentru escaladare. Când avea 70 de ani a terminat provocarea , escaladând cel mai înalt vârf de pe fiecare continent de pe glob. Aventurile sale i-au purtat pașii în multe locuri.

Mai exact, l-au dus pe înălțimile înghețate ale Muntelui Vinson din Antarctica, dar și pe versanții tropicali ai Piramidei Carstensz din Noua Guinee. În prezent, Carlos Soria Fontan e un simbol al reușitelor excepționale.

E considerat de multă lume drept o persoană care nu refuză să accepte limitările. În ciuda faimei pe care o are datorită recordurilor pe care le-a atins, acesta se bucură de o viață simplă. Duce un trai extrem de modest.

Cine este Carlos Soria Fontan

Carlos Soria Fontan s-a născut în modestul oraș Ávila, la nord-vestul Madridului. A venit pe lume pe data de 5 februarie 1939. În adolescență a lucrat ca tapițer, însă a simțit chemarea munților pe când avea numai 14 ani.

Tânăr și entuziast, alpinistul spaniol a început să exploreze munții Sierra de Guadarrama, în apropiere de Madrid. Prima oară a plecat în drumeții alături de unul dintre prietenii săi, un bărbat pe nume Antonio Riaño.

Prima experiență pe munte l-a transformat radical și l-a făcut să meargă mai departe pentru a-și atinge obiectivele personale. Carlos Soria Fontan a început să viseze la locuri mai înalte, pante mai abrupte și aerul proaspăt de la altitudine.

Așa se face că la vârsta de numai 21 de ani avea deja planuri mărețe. În 1960, împreună cu un prieten, a mers cu motocicleta Vespa timp de trei zile fără oprire. A luat această decizie pentru a ajunge în Alpi, unde urma să se confrunte cu primele sale ascensiuni cu adevărat dificile.

Expedițiile efectuate de Carlos Soria Fontan

Între anii 1960 – 1970 Carlos Soria Fontan a continuat să-și urmeze visul măreț. În 1968, alpinistul spaniol s-a alăturat primei expediții în Uniunea Sovietică, unde avea să escaladeze Muntele Elbrus. Acesta este cel mai înalt vârf din Europa, cu o altitudine de 5.642 metri.

În 1971, bărbatul s-a aventurat în Alaska pentru a cuceri Denali (Muntele McKinley), cel mai înalt munte din America de Nord. Muntele are o înălțime de 6.194 metri. În 1973 și 1975 a participat la expedițiile pionierat ale Spaniei în Himalaya.

În 1975 a încercat să cucerească vârful Manaslu, alături de prima echipă care a cucerit acest munte. Făcea parte dintr-un grup alături de compatrioții săi Gerardo Blazquez Garcia și Jeronimo Lopez Martinez, ghidați de nepalezul Sonam Wolang Sherpa.

Din păcate, Carlos Soria Fontan a urcat în acea expediție istorică până la 7.000 de metri, însă a abandonat misiunea. Decizia de a se întoarce l-a urmărit pentru tot restul vieții, însă acum, la 86 de ani, a doborât recordul precedent.

Un alt moment remarcabil din viața alpinistului este faptul că a făcut prima sa ascensiune reușită pe un vârf de 8.000 de metri când avea 51 de ani. Evenimentul grandios a avut loc în 1990. A ajuns pe vârful Nanga Parbat. Acesta a fost doar începutul.