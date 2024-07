Cine e Anamaria Vaida, ispită la Insula Iubirii. Din ce face bani tânăra de la Antena 1

Cine e Anamaria Vaida, ispită la Insula Iubirii. Din ce face tânăra de la Antena 1, care nu este străină de lumina reflectoarelor. A mai făcut parte din acest reality show și în urmă cu ceva vreme, în sezonul 6.

Cine este Anamaria Vaida, una dintre ispitele de la Insula Iubirii. Care este meseria din care câștigă finanțe frumoasa roșcată. Femeia în vârstă de 36 de ani simte că este puternică și mai pregătită decât la ediția anterioară.

Tânăra are rolul de a testa relațiile concurenților care s-au înscris în emisiunea filmată în Thailanda. Știe cum trebuie să fie o relație normală și sănătoasă pentru că a trecut prin dezamăgiri în dragoste și experiențe negative.

În prezent, este dornică să împărtășească cu persoanele din show tot ce a învățat. În planul profesional, are o carieră înfloritoare în domeniul frumuseții. Din anul 2016 este tehnician de gene, lucru care îi aduce foarte mulți bani.

În urmă cu aproximativ 8 ani făcea primul curs de bază one by one. Anamaria Vaida s-a îndrăgostit pe loc pe meseria pe care o practică cu foarte mare plăcere, dovadă că în martie 2028 a mai făcut un curs de volum.

Un an mai târziu a primit o diplomă importantă după ce a urmat un curs de mega volum. nu s-a oprit din învățat și a investit sume importante de bani în numeroase webinarii pe diferite teme și tehnici.

Mai mult decât atât, frumoasa roșcată își ajustează veniturile lunare și datorită faptului că lucrează ca animatoare. De-a lungul timpului a dansat în mai multe cluburi din Mallorca și Ibiza, unde a fost apreciată pentru silueta trasă prin inel.

Anamaria Vaida, despre rolul de ispită de la Insula Iubirii

Anamaria Vaida a lucrat și ca ring girl, adică a prezentat rundele în luptele de K1 și MMA. Roșcata adoră să fie în centrul atenției. Cât despre rolul de ispită de la Insula Iubirii tânăra spune că a învățat din ultima colaborare cu Antena 1.

„Pentru mine a fost o experiență destul de unică, a venit într-un moment în care nu mă așteptam să îți zic sincer, dar a fost o experiență pe care aș repetat-o oricând”, a dezvăluit Anamaria Vaida despre participarea în sezonul 6 de la Insula Iubirii, pentru .

„M-a ajutat pe mine așa din foarte multe puncte de vedere, să descopăr anumite chestii la mine, să schimb anumite chestii la mine pe care le făceam involutar, o experiență mișto pe care aș recomandat-o”, a mai spus frumoasa roșcată, mai arată sursa citată.