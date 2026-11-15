Cine e antrenorul „bombardier”?! Caz șocant la FCSB: „Mi-a răspuns de pe mail-ul clubului”

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Problemele de la Academia FCSB par să nu se mai încheie! Gigi Mustață a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, o situație mai mult decât controversată care ar fi avut loc la o selecție de copii și juniori organizată de clubul roș-albastru. Liderul galeriei a prezentat mărturia unui părinte venit tocmai din Canada pentru a-și aduce fiul la probe, care susține că a fost tratat necorespunzător de un antrenor „bombardier“ al Academiei. Copilul respins de FCSB ar fi ajuns ulterior la Real Oviedo, în Spania.

Gigi Mustață dezvăluie un episod controversat de la Academia FCSB: „Antrenor bombardier”

Schimbările produse în ultima perioadă la FCSB au readus în atenție și . Gigi Mustață a povestit că, după plecarea mai multor persoane din cadrul grupării roș-albastre, a fost contactat de un părinte care susține că a trecut printr-o experiență neplăcută la o selecție de juniori.

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Bărbatul, stabilit în Canada, ar fi venit special în România în iunie 2025 pentru ca fiul său să susțină probe la FCSB. Potrivit mesajului transmis lui Mustață, acesta și copilul său erau suporteri ai echipei și își doreau ca adolescentul să joace pentru clubul favorit. Părintele l-a indicat pe antrenorul Ionuț Ilie drept persoana cu care ar fi avut un conflict și a folosit o expresie dură pentru a descrie comportamentul acestuia.

„Finul lui Edi Marin a încercat un pic, dar nu eu am sesizat asta. Singura chestie e că voi da niște documente de la un părinte celui care va veni la Academie, să știe cu cine are de-a face pe aici. Primesc un mesaj după ce toată lumea aude ce se întâmplă, cine a plecat etc. În urmă cu un an de zile, o persoană din Canada mi-a zis așa. Deci anul trecut a fost o selecție la copii și juniori, iar omul a adus copilul aici din Canada, că e stelist, își dorește, rămâne cu bunica lui aici, că e cetățean român.

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Iar mesajul sună așa, în momentul în care a aflat că au plecat Alin Stoica și restul: «Te salut, sunt Ionuț, băiatul din Canada. Am fost la FCSB în probe în iunie 2025 cu fiul. Frate, nu am vrut să-ți spun ție atunci, la masă, prin ce am trecut. Înainte de probe, cu un antrenor bombardier, Ionuț Ilie, frate, e strigător la cer prin ce am trecut. Venind din Canada la clubul pe care atât eu, cât și băiatul meu îl iubim, cu acest Ionuț Ilie, într-o zi, când ești liber, aș vrea să discutăm despre el»”, a declarat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dialog incredibil la selecția FCSB! Ce i-ar fi spus antrenorul părintelui venit din Canada

Gigi Mustață a continuat să relateze experiența descrisă de părintele juniorului. Potrivit acestuia, familia ar fi făcut deplasarea din Canada special pentru selecția organizată de FCSB, fiind pregătită să lase copilul în România dacă acesta .

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Ajunși la baza de pregătire, părintele și fiul său ar fi aflat că probele nu se mai țineau. În momentul în care bărbatul a încercat să explice situația, unul dintre cei prezenți i-ar fi răspuns într-un mod agresiv: „Revenind la selecția de la FCSB, îmi povestește: «Au ieșit cinci persoane, au stat 30 de minute pe terenuri și au venit înapoi. Noi am întrebat dacă se mai țin acele probe pentru copii, iar ei mi-au spus că nu, nu mai sunt, gata.

Îi spun că am venit direct din Canada special, stăm șase zile și, dacă se decide ceva, copilul rămâne aici. La care el: «Băi, dă-ți ochelarii jos când vorbești cu mine». Am rămas blocat. I-am spus că am venit aici să aduc copilul la fotbal, nu să mă cert cu dumneata. Copilul e fotbalist și iubește clubul, la care el: «Du-te, bă, cu copilul tău»»”, a povestit Gigi Mustață.

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Părintele a primit răspuns de la același antrenor și pe adresa oficială a clubului FCSB

Incidentul nu s-a încheiat la baza de pregătire. Potrivit mărturiei prezentate de Gigi Mustață, părintele a încercat ulterior să obțină explicații prin intermediul adresei de e-mail a clubului. Bărbatul ar fi crezut că mesajul său ajunge la Alin Stoica, însă răspunsul ar fi venit chiar de la Ionuț Ilie, antrenorul cu care susține că avusese conflictul. În cele din urmă, copilul a fost primit la probe, dar verdictul transmis familiei a fost unul negativ.

„Deci acest om trimisese și mail pe adresa clubului, iar pe mail-ul respectiv a crezut că este Alin Stoica, că așa scria pe mail. Când primește răspuns, cine să fie, tot acest Ionuț Ilie: «Tot eu sunt, cu mine ai vorbit ieri. Să nu mai fii obraznic». Omul iar îi răspunde: «Domnule, eu am vrut să aduc doar copilul acolo, spuneți-mi cum se procedează». A dus în cele din urmă copilul la probă, iar răspunsul a fost că nu e de noi, că are calități slăbuțe, nu e peste ce avem noi aici, ne pare rău”, a continuat liderul galeriei FCSB.

Copilul respins de FCSB ar fi ajuns la Real Oviedo! Gigi Mustață: „Mi-a demonstrat omul tot”

Un detaliu care i-a atras atenția lui Gigi Mustață este parcursul ulterior al juniorului. Potrivit părintelui, băiatul, în vârstă de 15 ani, a ajuns la Real Oviedo, în Spania, unde este apreciat de membrii staff-ului tehnic.

„Mi-a mai zis: «Să faci curățenie pe acolo, pentru că doar tu poți face. Băiatul meu, acum, e la Real Oviedo, în Spania. Nu a fost bun în România, dar e bun în Spania la 15 ani. Tot staff-ul de acolo îl vede super-bine. O să-ți povestesc mai multe la telefon». Iar copilul acum e la Oviedo. Mi-a demonstrat omul tot. Ăsta e un exemplu, dar mai sunt multe altele. Eu scot în evidență ce zic oamenii. Fără probe nu am cum să acuz”, a încheiat Gigi Mustață, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.