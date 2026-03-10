Cine e antrenorul român care a asistat la șocul serii din Liga Campionilor! Foto

ADVERTISEMENT

Tottenham parcurge un sezon extrem de slab. Londonezii au emoții în ceea ce privește salvarea de la retrogradare în Premier League și sunt ca și eliminați din Champions League. Ce antrenor român a asistat la partida lui Spurs cu Atletico Madrid.

Edi Iordănescu a asistat la scorul serii din Liga Campionilor

Atletico Madrid – Tottenham a avut loc în manșa tur a optimilor din UEFA Champions League. Londonezii confirmă forma slabă, iar elevii lui Diego Simeone au marcat nu mai puțin de patru goluri în prima repriză.

Llorente, Griezmann și Alvarez au punctat în primul sfert de oră al întâlnirii. În urma golurilor, .

Nici Vicario nu a scăpat fără gol primit, ibericii punctând în minutul 22 pentru a patra oară prin Le Normand. Tottenham a dat semne de revenire, Porro reducând diferența de pe tabelă în minutul 26 al întâlnirii. Repriza a doua a început la fel de slab pentru londonezi, Alvarez reușind „dubla” în minutul 55.

Edi Iordănescu s-a aflat la meciul desfășurat în Madrid și a postat o poză pe rețelele de socializare în care tabela de scor arăta 4-1 în favoarea lui Atletico. Totodată, Corina Caragea a asistat la partida în care Tottenham a primit patru goluri în prima repriză.

Umilință sub ochii lui Radu Drăgușin la Atletico Madrid – Tottenham

Radu Drăgușin nu a fost trimis de către Igor Tudor în partida din optimile UEFA Champions League. Rezervă fiind, .

Fundașul central nu a fost prezent nici în ultima partidă din Premier League, scor 1-3 cu Crystal Palace. Radu Drăgușin a avut un start bun de an, în care a acumulat 6 partide pentru londonezi, însă revenirile lui van de Ven și Romero l-au trimis pe banca de rezerve.

Toată suflarea fotbalistică din România speră ca Radu Drăgușin să revină în primul 11. Deși Tottenham nu o duce bine în Premier League, Mircea Lucescu are nevoie ca fundașul român să acumuleze cât mai multe minute, asta în perspectiva barajului cu Turcia.