Cine e antrenorul român care a asistat la șocul serii din Liga Campionilor! Foto

Un antrenor român a asistat la scorul serii din UEFA Champions League. La ce meci a fost prezent cel care a fost și selecționer al naționalei României
Iulian Stoica
10.03.2026 | 23:23
Cine e antrenorul roman care a asistat la socul serii din Liga Campionilor Foto
Cine e antrenorul român care a asistat la scorul serii din Liga Campionilor. Foto: Colaj Fanatik
Tottenham parcurge un sezon extrem de slab. Londonezii au emoții în ceea ce privește salvarea de la retrogradare în Premier League și sunt ca și eliminați din Champions League. Ce antrenor român a asistat la partida lui Spurs cu Atletico Madrid.

Edi Iordănescu a asistat la scorul serii din Liga Campionilor

Atletico Madrid – Tottenham a avut loc în manșa tur a optimilor din UEFA Champions League. Londonezii confirmă forma slabă, iar elevii lui Diego Simeone au marcat nu mai puțin de patru goluri în prima repriză.

Llorente, Griezmann și Alvarez au punctat în primul sfert de oră al întâlnirii. În urma golurilor, Igor Tudor a decis să îl schimbe pe Kinsky cu Vicario, portarul ceh greșind la două din cele trei reușite.

Nici Vicario nu a scăpat fără gol primit, ibericii punctând în minutul 22 pentru a patra oară prin Le Normand. Tottenham a dat semne de revenire, Porro reducând diferența de pe tabelă în minutul 26 al întâlnirii. Repriza a doua a început la fel de slab pentru londonezi, Alvarez reușind „dubla” în minutul 55.

Edi Iordănescu s-a aflat la meciul desfășurat în Madrid și a postat o poză pe rețelele de socializare în care tabela de scor arăta 4-1 în favoarea lui Atletico. Totodată, Corina Caragea a asistat la partida în care Tottenham a primit patru goluri în prima repriză.

edi iordănescu
Edi Iordănescu, prezent la Atletico Madrid – Tottenham. Foto: captură Facebook

Umilință sub ochii lui Radu Drăgușin la Atletico Madrid – Tottenham

Radu Drăgușin nu a fost trimis de către Igor Tudor în partida din optimile UEFA Champions League. Rezervă fiind, fundașul român a fost martor la cele patru goluri încasate de colegii săi în primele 45 de minute.

Fundașul central nu a fost prezent nici în ultima partidă din Premier League, scor 1-3 cu Crystal Palace. Radu Drăgușin a avut un start bun de an, în care a acumulat 6 partide pentru londonezi, însă revenirile lui van de Ven și Romero l-au trimis pe banca de rezerve.

Toată suflarea fotbalistică din România speră ca Radu Drăgușin să revină în primul 11. Deși Tottenham nu o duce bine în Premier League, Mircea Lucescu are nevoie ca fundașul român să acumuleze cât mai multe minute, asta în perspectiva barajului cu Turcia.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
