Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR! A fost acuzat că e pro-FCSB după un derby cu Dinamo

FCSB – Universitatea Craiova a fost un meci dominat, în primul rând, de deciziile de arbitraj întoarse în camera VAR. Istvan Kovacs a dat un penalty şi nu a văzut alte două, .

ADVERTISEMENT

Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR!

„Centralul” din Carei a dat penalty la intervenţia lui Romanchuk asupra lui Bîrligea, dar decizia a fost întoarsă la VAR. În schimb, arbitrul nu a acordat penalty la intervenţia lui Screciu la Stoian şi la henţul lui Florin Ştefan, decizii care din nou au fost corectate de arbitrajul video.

Unul dintre cele două penalty-uri a fost transformat de . În camera VAR la FCSB – Universitatea Craiova s-a aflat Sorin Costreie, arbitru care nu a fost ferit de controverse în trecut.

ADVERTISEMENT

Sorin Costreie, acuzat că e pro-FCSB după o decizie în derby-ul cu Dinamo

Iar în stagiunea precedentă, Sorin Costreie a fost implicat în două scandaluri uriaşe legate de arbitraj, fiind acuzat că e pro-FCSB. Primul a fost la derby-ul FCSB – Dinamo 2-1, din sezonul regulat al stagiunii precedente.

Atunci, Ngezana a lovit mingea cu mâna în careu, dar nu l-a chemat pe Istvan Kovacs la VAR, stârnind mari controverse. Sud-africanul avea deja cartonaş galben şi pe lângă penalty, ar fi fost şi eliminat în cazul în care Kovacs ar fi fost chemat să revadă faza la VAR.

ADVERTISEMENT

A doua fază controversată judecată în camera VAR de Sorin Costreie a fost în meciul din play-off dintre FCSB şi U Cluj. Atunci, roş-albaştrii au primit un penalty cu ajutorul arbitrajului video după un duel între Bîrligea şi Simion.

ADVERTISEMENT

Din lovitura de pedeapsă rezultată, FCSB s-a impus cu 1-0. Deşi oaspeţii au contestat dur decizia, Sorin Costreie a fost felicitat pentru decizie de preşedintele CCA, Kyros Vassaras.

Cât e baremul pentru un arbitru VAR

Sorin Costreie a arbitrat exclusiv doar în camera VAR în acest sezon. Pentru arbitrul VAR, baremul este de 3000 de lei pentru fiecare meci condus. Asistentul din camera VAR este plătit cu 2000 de lei.

ADVERTISEMENT

Cei mai mulţi bani sunt câştigaţi de arbitrul central, care are un barem de 6000 de lei pentru fiecare meci. Arbitrul de rezervă ia 2000 de lei, în timp ce asistenţii câştigă 3700 de lei.