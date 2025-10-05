Sport

Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR! A fost acuzat că e pro-FCSB după un derby cu Dinamo

Trei decizii ale lui Istvan Kovacs au fost întoarse cu arbitrajul video în FCSB - Universitatea Craiova. În camera VAR a fost Sorin Costreie, acuzat în trecut că e pro-FCSB.
Marian Popovici
05.10.2025 | 22:48
Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR A fost acuzat ca e proFCSB dupa un derby cu Dinamo
Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR! A fost acuzat că e pro-FCSB după un derby cu Dinamo.

FCSB – Universitatea Craiova a fost un meci dominat, în primul rând, de deciziile de arbitraj întoarse în camera VAR. Istvan Kovacs a dat un penalty şi nu a văzut alte două, dar toate cele trei decizii au fost întoarse în camera VAR.

Cine e arbitrul care a corectat 3 decizii ale lui Istvan Kovacs la VAR!

„Centralul” din Carei a dat penalty la intervenţia lui Romanchuk asupra lui Bîrligea, dar decizia a fost întoarsă la VAR. În schimb, arbitrul nu a acordat penalty la intervenţia lui Screciu la Stoian şi la henţul lui Florin Ştefan, decizii care din nou au fost corectate de arbitrajul video.

Unul dintre cele două penalty-uri a fost transformat de Florin Tănase, care a marcat unicul gol al derby-ului. În camera VAR la FCSB – Universitatea Craiova s-a aflat Sorin Costreie, arbitru care nu a fost ferit de controverse în trecut.

Sorin Costreie, acuzat că e pro-FCSB după o decizie în derby-ul cu Dinamo

Iar în stagiunea precedentă, Sorin Costreie a fost implicat în două scandaluri uriaşe legate de arbitraj, fiind acuzat că e pro-FCSB. Primul a fost la derby-ul FCSB – Dinamo 2-1, din sezonul regulat al stagiunii precedente.

Atunci, Ngezana a lovit mingea cu mâna în careu, dar nu l-a chemat pe Istvan Kovacs la VAR, stârnind mari controverse. Sud-africanul avea deja cartonaş galben şi pe lângă penalty, ar fi fost şi eliminat în cazul în care Kovacs ar fi fost chemat să revadă faza la VAR.

A doua fază controversată judecată în camera VAR de Sorin Costreie a fost în meciul din play-off dintre FCSB şi U Cluj. Atunci, roş-albaştrii au primit un penalty cu ajutorul arbitrajului video după un duel între Bîrligea şi Simion.

Din lovitura de pedeapsă rezultată, FCSB s-a impus cu 1-0. Deşi oaspeţii au contestat dur decizia, Sorin Costreie a fost felicitat pentru decizie de preşedintele CCA, Kyros Vassaras.

Cât e baremul pentru un arbitru VAR

Sorin Costreie a arbitrat exclusiv doar în camera VAR în acest sezon. Pentru arbitrul VAR, baremul este de 3000 de lei pentru fiecare meci condus. Asistentul din camera VAR este plătit cu 2000 de lei.

Cei mai mulţi bani sunt câştigaţi de arbitrul central, care are un barem de 6000 de lei pentru fiecare meci. Arbitrul de rezervă ia 2000 de lei, în timp ce asistenţii câştigă 3700 de lei.

  • 3 decizii a întors Sorin Costreie în camera VAR
  • 3000 de lei câştigă un arbitru VAR pe meci
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
