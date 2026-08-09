Cine e Aura B, femeia care vrea să o distrugă pe soția lui Kamara de la „Alb Negru”: „O să o educ în cușcă”

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Se anunță un main event incendiar la . În main event, soția lui Ralflo, Aura B, se va înfrunta cu partenera de viață a lui Kamara, Gabriella Nastas. Cele două au un conflict mai vechi, iar Aura B a transmis un mesaj dur înaintea confruntării care va avea loc pe reguli de MMA.

Aura B vrea să o bată în RXF pe Gabriella Nastas, soția lui Kamara

De meserie cântăreață, Aura B (n.r. – Aurora Broscăreanu) este cunoscută în special prin prisma relației cu Ralflo, artistul alături de care formează un cuplu. Cei doi chiar au luptat împreună în cușca RXF, la RXF 48 – All Stars, când au pierdut în fața Valeriei și a Perversului de pe Tg. Ocna.

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Aura B va lupta împotriva Gabriellei Nastas în main event-ul galei RXF Next Fighter 33, într-o confruntare care are și o puternică miză personală. Pentru Gabriella, care este soția lui Kamara din trupa „Alb Negru”, meciul din 14 august va marca debutul ei în cușca RXF.

iar Aura B susține că scandalul dintre ele a început în urmă cu mai mult timp, după o serie de declarații pe care Gabriella Nastas le-ar fi făcut la adresa sa. Înaintea luptei, care va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO, Aura B a avut un discurs extrem de dur la adresa adversarei sale.

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„Bună, dragii mei! Sunt Aura B! Voi lupta cu Gabriella Nastas, care vorbește mult și prost. Conflictul nostru a pornit cu mult timp în urmă, când a spus foarte multe lucruri urâte la adresa mea. Prin urmare, nu are educație, nu are cei 7 ani de acasă. Vreau să o educ eu aici, în cușca de la RXF. Sper că te-ai pregătit, deșteapta pământului. Cu tine am ceva personal de rezolvat. Tu, Gabriella Nastas, artista pământului. Sper că te-ai pregătit”, a declarat Aura B pentru canalul de YouTube al celor de la RXF.

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Cine e Aura B, soția lui Ralflo

Originară din Drobeta-Turnu Severin, Aura B și-a construit o parte importantă a carierei în Marea Britanie. Artista a absolvit un liceu de muzică, unde a studiat pianul, iar ulterior a urmat cursuri de canto clasic. Aura B a lansat mai multe piese de-a lungul anilor și a colaborat în repetate rânduri cu Ralflo, cel care îi este și soț. Printre melodiile lansate împreună se numără „Yele”, „Te strig”, „Moda” și „Ti amo”. Cântăreața a avut și o apariție la „Vocea României”, în sezonul 10 al emisiunii, unde a interpretat piesa „Price Tag”, și este soția artistului Ralflo.

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