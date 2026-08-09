Cine e Aura B, femeia care vrea să o distrugă pe soția lui Kamara de la „Alb Negru”: „O să o educ în cușcă”

Se anunță un main event incendiar la RXF Next Fighter 33, gală care va fi în direct pe VOYO, vineri, 14 august, de la ora 20:00. În main event, soția lui Ralflo, Aura B, se va înfrunta cu partenera de viață a lui Kamara, Gabriella Nastas. Cele două au un conflict mai vechi, iar Aura B a transmis un mesaj dur înaintea confruntării care va avea loc pe reguli de MMA.
De meserie cântăreață, Aura B (n.r. – Aurora Broscăreanu) este cunoscută în special prin prisma relației cu Ralflo, artistul alături de care formează un cuplu. Cei doi chiar au luptat împreună în cușca RXF, la RXF 48 – All Stars, când au pierdut în fața Valeriei și a Perversului de pe Tg. Ocna.
Aura B va lupta împotriva Gabriellei Nastas în main event-ul galei RXF Next Fighter 33, într-o confruntare care are și o puternică miză personală. Pentru Gabriella, care este soția lui Kamara din trupa „Alb Negru”, meciul din 14 august va marca debutul ei în cușca RXF.
Cele două nu sunt la primul conflict, iar Aura B susține că scandalul dintre ele a început în urmă cu mai mult timp, după o serie de declarații pe care Gabriella Nastas le-ar fi făcut la adresa sa. Înaintea luptei, care va putea fi urmărită în direct și în exclusivitate pe VOYO, Aura B a avut un discurs extrem de dur la adresa adversarei sale.
„Bună, dragii mei! Sunt Aura B! Voi lupta cu Gabriella Nastas, care vorbește mult și prost. Conflictul nostru a pornit cu mult timp în urmă, când a spus foarte multe lucruri urâte la adresa mea. Prin urmare, nu are educație, nu are cei 7 ani de acasă. Vreau să o educ eu aici, în cușca de la RXF. Sper că te-ai pregătit, deșteapta pământului. Cu tine am ceva personal de rezolvat. Tu, Gabriella Nastas, artista pământului. Sper că te-ai pregătit”, a declarat Aura B pentru canalul de YouTube al celor de la RXF.
Originară din Drobeta-Turnu Severin, Aura B și-a construit o parte importantă a carierei în Marea Britanie. Artista a absolvit un liceu de muzică, unde a studiat pianul, iar ulterior a urmat cursuri de canto clasic. Aura B a lansat mai multe piese de-a lungul anilor și a colaborat în repetate rânduri cu Ralflo, cel care îi este și soț. Printre melodiile lansate împreună se numără „Yele”, „Te strig”, „Moda” și „Ti amo”. Cântăreața a avut și o apariție la „Vocea României”, în sezonul 10 al emisiunii, unde a interpretat piesa „Price Tag”, și este soția artistului Ralflo.