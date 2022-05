Cine e bărbatul din Suceava care și-a călcat accidental copilul de trei ani cu tractorul. „E un băiat cuminte, gospodar”

Oamenii din satul Giulești, aflat la doar 40 de kilometri sud de Suceava, au rămas muți în fața tragediei ce a lovit o tânără familie din localitate, în timp ce întreaga comunitate se pregătește de înmormântarea băiețelului de trei ani, mort marți seară, după ce tatăl său l-a călcat cu tractorul într-un moment de neatenție.

„Un om gospodar, însă tragedia nu alege”

Tragedia s-a petrecut marți seară. În jurul orei 20.30, poliția din Fălticeni, orașul aflat cel mai aproape de satul Giulești, comuna Boroaia, a primit un apel la numărul 112: Ionuț, un tată în vârstă de doar 33 de ani, a anunțat că și-a călcat băiețelul de doar trei anișori cu tractorul și că acesta este mort.

Ionuț și Andreea sunt o familie tânără. El are doar 33 de ani, iar ea este cu câțiva ani mai tânără. Tragedia de marți riscă să pună la grea încercare această familie, care pe lângă băiețelul de trei anișori, mai are alți trei copii, trei fete mai mari. Acum întreaga comunitate a rămas mută în fața acestei cumplite tragedii. Ionuț este știut ca un om gospodar, un băiat cuminte, credincios și care stă departe de alcool.

„Familia are o situație foarte bună, el e fermier. Are poate cele mai multe pământuri din sat, în arendă, le lucrează cu tatăl său, cu un frate. E un om gospodar. Tragedia nu alege însă. A fost o clipă de neatenție…

Nu că nu a avut grijă de copiii. A fost o tragedie. Știind că cel mic e în casă, a venit s-a băgat sub tractor, nu l-a observat, tractorul mare, utilajul e mare. E un băiat foarte cuminte, nici cu băutura nu era. Nu știu dacă l-am văzut vreodată cu un pahar în mână”, a declarat pentru FANATIK un apropiat al familiei.

Acesta a adăugat că în acest moment părinții sunt internați la spital în urma tragediei întâmplate, susținând că întreaga comunitate este consternată de pe care nimeni nu și-l poate explica.

„Mai are încă trei copii. Locuiește chiar în curte cu tatăl lui, băiețelul era cel mai mic, și mai are trei fete. Am înțeles că el acum este la Iași internat la psihiatrie, a făcut o cădere nervoasă. Nevasta este și ea la Suceava, internată și ea. E normal.

Fetele vor rămâne cu bunicii, nu cred că se pune problema să-i ia la Protecția Copilului. Bunicii stau în aceeași curte. Au casă separată, însă e aceeași curte, unde au utilajele agricole, halele, animalele, ce au iei”, a mai spus acesta.

„Nădăjduim să treacă peste acest necaz”

Vineri, băiețelul de trei anișori urmează să fie înmormântat, iar preoții din comună susțin că vor participa toți și că vor încerca să fie alături de familie în acest moment dificil. Părintele Silviu, preot în unul din satele ce aparțin de comuna Boroaia și fost coleg de clasă cu Ionuț a spus că nu poate exista un moment, o încercare mai grea pentru un părinte decât ce s-a petrecut în comunitatea lor. Acesta a spus că speră ca, prin ajutorul lui Dumnezeu, dar și al întregii comunități, cei doi părinți să poate trece peste acest greu moment, mai ales că mai au trei fete pentru care trebuie să lupte.

„Ne gândim și noi foarte întristați la situația aceasta. Vom merge să fim alături de ei, și fizic, și cât putem, cu moralul cât de puțin așa încercând să-l ridicăm. Ei mai au trei copii, băiețelul era cel mai mic. E cumplit. O să fim alături cum putem, și cu rugăciune, și cu vorbă bună, cât mai mult timp posibil. Sunt niște oameni cu bun simț, și credincioși, și pentru biserică, și gospodari. Nădăjduim să treacă încetul cu încetul peste acest necaz. Dumnezeu nu rămâne niciodată insensibil la toate lucrările astea. Sperăm să se ridice așa câte puțin, poate o să mai aibă și alți copii să poată șterge puțin din această tragedie.

În seara asta am hotărât să mergem toți preoții din comună, suntem vreo șapte preoți, și mâine este slujba de înmormântare pentru bebeluș, o să fim acolo”, a declarat pentru FANATIK părintele Silviu.

Părintele spune că va încerca tot ceea ce este posibil să fie alături de cei doi tineri părinți, să-i ajute să depășească acest moment greu de încercare.

„A fost un băiat cu note foarte mari, care a iubit și cartea, și munca. Și se vede și familia și-a întemeiat-o destul de repede, și frumoasă, oameni pentru societate, pentru familie, pentru țară.

E un șoc pe care mult timp o să-l resimtă. Dar nădăjduim să se ridice, mai au ceilalți copii și sperăm să găsească forța să meargă înainte, chiar dacă nici nu ne putem imagina cât de greu trebuie să fie acest moment pentru ei. Va fi extrem de greu. O imagine cred că incredibilă. E greu până și să vorbești despre cele întâmplate, să încerci să-ți imaginezi ce trebuie să simtă. Un părinte, și cel mai mic copil… sperăm să nu se poticnească, să meargă înainte. Ei sunt tineri, el are doar 33 de ani, soția e mai tânără cu câțiva ani.. Noi ne-am hotărât să fim aproape, și prin rugăciune și alături de familie.

E greu, dar cred că nimic nu este imposibil. Dumnezeu orânduiește în toate și pentru toți, și poate că sufletul nevinovat al copilului va fi ca o comoară mai târziu descoperită”, a mai spus părintele Silviu.

Tragedie produsă în curtea familiei

După apelul la 112, la fața locului a fost trimis un echipaj de poliție din localitatea Vadu Moldovei. Înaintea poliției la locul tragediei a ajuns un echipaj de salvare, însă .

Din declarațiile autorităților sosite la fața locului, se pare că tatăl venise acasă cu tractorul și a intrat în curte, fiind convins că micuțul în vârstă de 3 ani este în casă. În timp ce efectua manevre pentru a parca tractorul, acesta nu l-ar fi observat pe micuț și a trecut peste el.