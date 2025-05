Cine e bărbatul pe care Nicușor Dan l-a împrumutat cu o sumă consistentă. Se cunosc de când erau adolescenți

Nicușor Dan a devenit oficial președintele României pe 26 mai 2025, când a depus jurământul în fața Camerelor reunite ale Parlamentului. Ulterior, la Palatul Cotroceni a avut loc o ceremonie militară organizată cu prilejul preluării mandatului prezidențial, iar apoi s-a desfășurat ceremonia de predare-primire a mandatului de președinte al României.

Nicușor Dan l-a împrumutat cu 20.000 euro pe profesorul de informatică Gabriel Istrate

Nicușor Dan a depus mai multe declarații de avere în ultimul an, cu ocazia alegerilor locale, dar și a celor prezidențiale. În iunie 2024, Nicușor Dan a completat, la rubrica datoriilor, , Claudia Dan, câte 100.000 lei lui Cătălin Stancu și Cristian Stroe, dar și 27.000 euro Gențianei Dănilă, o fostă colegă de la Școala Normală Superioară de la Paris.

În declarația de avere consultată de FANATIK mai apare numele unei persoane fizice, la rubrica împrumuturilor acordate în nume personal de Nicușor Dan. Este vorba despre Gabriel Istrate, căruia actualul președinte al României i-a împrumutat 20.000 euro, fără să specifice data la care respectiva persoană îi va returna banii.

Gabriel Istrate este profesor de informatică la Facultatea de matematică și informatică a Universității din București și este pasionat de știința teoretică a computerelor, inteligența artificială, sistemele complexe și simulările sociale bazate pe matematică. Istrate și Nicușor Dan au fost colegi în 1987 și 1988 în lotul național pentru Olimpiada Internațională de Matematică.

Potrivit informațiilor de pe blogul lui Gabriel Istrate, acesta a ratat calificarea pentru Olimpiada din 1988, care a avut loc în Australia, la Canberra, din cauza unei greșeli minore. Lotul național, din care Nicușor Dan și Gabriel Istrate făceau parte, a avut parte de o pregătire centralizată la Craiova.

Gabriel Istrate a spus că documentul despre Nicușor Dan este un fals grosolan

Echipa trimisă în Australia a fost formată din Nicușor Dan, Adrian Vasiu, Octavian Fărcășanu, Andrei Rădulescu-Banu, Andrei Moroianu, Florin Belgun. Vara trecută, în campania electorală pentru alegerile locale, în spațiul public a apărut un presupus raport al unui ofițer al Securității care ar fi scris că , în 1988, anul în care Nicușor Dan a fost în Australia.

Foștii colegi de echipă ai lui Nicușor Dan au contestat veridicitatea documentului, care s-a dovedit a fi un fals. Același lucru a fost susținut și de Gabriel Istrate, care a relatat că în 1988 a ratat de puțin prezența în lotul pentru Australia, deoarece la baraj s-a situat pe locul 7 sau 8, primii șase mergând la Olimpiada de Matematică.

„Știți că nu doresc să comentez pe acest blog evenimente cu implicații politice, însă documentul pus în circulație zilele astea este o mizerie. I-am cunoscut (pe unii foarte bine) pe toți olimpicii menționați în „documentul” respectiv. Unele lucruri spuse sunt în mod atât de evident aberante, din perspectiva mea de insider, încât n-am cum să calific „documentul” decât un fals grosolan.”, a postat Gabriel Istrate pe blogul său, gabrielistrate.wordpress.com

Nicușor Dan și Gabriel Istrate au participat în 1988 la Olimpiada Națională de Matematică de la Cluj

Profesorul de informatică a reiterat afirmația pentru cei care îl urmăresc pe pagina sa personală, consultată de FANATIK: „N-am acum timpul necesar, așa că nu pot să vă explic pe larg de ce spun asta. Dar vă rog să mă credeți pe cuvânt, sunt lucruri atât de false în documentul respectiv (altele decât cele deja cunoscute public) că n-am cum să-l judec altfel.”

Gabriel Istrate a mai postat câteva fotografii realizate înainte de 1989, la un concurs de matematică. „Anul era 1988. Eram în ultimul an de liceu și am participat la Olimpiada Națională de Matematică de la Cluj. A fost cel mai bun rezultat din istoria participărilor mele la Olimpiadă: am luat premiul doi, clasificat primul (premiul întâi neacordându-se)”, a explicat Istrate.

Actualul profesor de informatică de la Universitatea din București a încheiat: “Cred că a fost una din puținele dăți în care mi-am „bătut” colegii/prietenii/competitorii, în primul rând pe cei care au avut în general mai mult succes ca mine: Adrian Vasiu (acasă la el, era clujean), Nicușor Dan, Cătălin Zara.”.