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Cine e Brian Cipenga, fotbalistul cu preț accesibil si pentru FCSB sau Craiova, care a șocat Anglia la CM 2026

Brian Cipenga a redus Anglia la tăcere cu reușita din minutul 7 a meciului de la Atlanta. A fost primul gol al atacantului la prima reprezentativă din RD Congo
Cristian Măciucă
01.07.2026 | 20:18
Cine e Brian Cipenga fotbalistul cu pret accesibil si pentru FCSB sau Craiova care a socat Anglia la CM 2026
SPECIAL FANATIK
Cine e Brian Cipenga, fotbalistul cu preț accesibil si pentru FCSB sau Craiova, care a șocat Anglia la CM 2026. FOTO: @brfootball
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Brian Cipenga (28 de ani) nu va uita niciodată selecția cu numărul 10 la prima reprezentativă a RD Congo. Extrema stânga de la UD Almeria a marcat primul său gol, chiar în poarta lui Jordan Pickford, în meciul cu Anglia, din 16-imile CM 2026.

Golul cu Anglia, primul la națională pentru congolezul Brian Cipenga

Brian Cipenga a dat lovitura la Atlanta în meciul Anglia – RD Congo din 16-imile Cupei Mondiale. În minutul 7, extrema stângă a africanilor a deschis scorul cu un șut la colțul scurt, la care Jordan Pickford nu a putut interveni. A fost primul gol la prima reprezentativă pentru extrema stângă, care tocmai a semnat cu Almeria. Cipenga a semnat la 1 iulie cu echipa din Liga 2 spaniolă, după ce a fost pus pe liber de Castellon.

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Cipenga a crescut în Portugalia, dar reprezintă RD Congo

Născut pe 11 martie 1998, la Kinshasa, Brian Cipenga s-a mutat cu familia în Portugalia de la o vârstă fragedă. Chiar dacă nu a avut o carieră strălucită, el a evoluat numai la echipe lusitane înainte să ajungă în a doua ligă din Spania. A făcut junioratul la Boavista, după care și-a trecut în CV echipele Freamunde, Famalicao U23, Ineal, Anadia, Vilaverdense și Pacos Ferreira.

Până în prezent, Brian Cipenga a dat cel mai bun randament la Castellon, formație din a doua ligă spaniolă pentru care a jucat în ultimele două sezoane. Acolo, în 47 de partide a reușit să înscrie 9 goluri și să ofere 10 pase decisive. La echipa națională a debutat pe 14 octombrie 2025, iar 2 din cele 10 selecții au fost bifate la această ediție de Campionat Mondial.

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FCSB sau Craiova și-l permit pe Cipenga

În plin mercato, granzi precum FCSB sau Universitatea Craiova caută fotbaliști, inclusiv în străinătate, care să le ușureze drumul către grupele competițiilor europene. Chiar în ziua meciului Anglia – Congo, Gigi Becali a anunțat transferul unui fotbalist ofensiv, pe care va plăti 1.000.000 de euro, în timp ce campioana României a oficializat transferul lui Simon Elisor, atacant francez care a costat 1.500.000 de euro. Așadar, Brian Cipenga ar fi oricând un fotbalist accesibil pentru echipele importante din România, fiind cotat de transfermarkt.com la 2.000.000 euro.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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