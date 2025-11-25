News

Cine e candidatul "inventiv", cel "crispat" şi cel "ultrapopulist" la alegerile pentru Primăria Capitalei. Cum îşi caracterizează Ciprian Ciucu rivalii, într-un singur cuvânt

Ciprian Ciucu i-a caracterizat la FANATIK EXCLUSIV, în câte un cuvânt, pe principalii săi rivali la Primăria Capitalei și a vorbit despre o cursă extrem de strânsă, dar și despre nevoia revenirii la votul în două tururi.
Daniel Spătaru
25.11.2025 | 18:56
Cum își caracterizează Ciprian Ciucu rivalii la funcția de primar al Capitalei
Prezent în studio la FANATIK EXCLUSIV, Ciprian Ciucu a răspuns provocării de a-i caracteriza într-un singur cuvânt pe principalii săi trei competitori în cursa electorală pentru Primăria Capitalei.

Cele două caracterizări făcute de Ciprian Ciucu lui Cătălin Drulă

Într-un sondaj de opinie publicat săptămâna trecută, primii patru clasaţi în lupta electorală erau despărţiţi de mai puţin de două procente, în 7 decembrie anunţându-se astfel una dintre cele mai strânse lupte electorale din ultimii ani. Ciprian Ciucu, clasat pe locul doi în acest sondaj, a fost întrebat de moderatorul Horia Ivanovici cum i-ar caracteriza pe ceilalţi trei rivali.

Lui Ciprian Ciucu nu i-a fost greu să-l caracterizeze pe Daniel Băluţă, ambii fiind primari de sector. „Mi-e foarte uşor să-l caracterizez pe domnul Băluţă, pentru că am colaborat cu dânsul. Este inventiv”, a spus Ciucu despre candidatul PSD.

Mai delicată a fost caracterizarea lui Cătălin Drulă, care în urmă cu câteva zile s-a lansat într-o serie de critici la adresa lui Ciprian Ciucu. „Domnul Drulă mi se pare crispat”, a fost prima caracterizare pe care i-a făcut-o candidatul liberal.

Ulterior, Ciucu a spus că aceasta este o stare de moment. „Staţi să mă gândesc mai bine. Că asta nu vreau să fie o reacţie de cum îl simt acum, ci vreau să fiu cât se poate de corect. Cât de corect mai pot să fiu eu acum cu domnul Cătălin Drulă. E foarte ambiţios”, a mai spus primarul Sectorului 6.

Cât de mult o ajută pe Anca Alexandrescu retragerea lui Makaveli

Tot într-un cuvânt a caracterizat-o pe Anca Alexandrescu: „Ultrapopulistă!”.

În ceea ce priveşte lupta electorală, Ciprian Ciucu admite că Anca Alexandrescu ar putea avea un avantaj ca urmare a retragerii din cursă a influencer-ului Makaveli. „Nici nu ştiu cum arată acest Makaveli, doar am auzit de el. Alea două procente se duc la dânsa, probabil că va conta. Când este atât de strânsă lupta, două procente contează”, a mai spus Ciucu, la FANATIK EXCLUSIV.

Ciprian Ciucu: „Trebuie să revenim la votul în două tururi”

Primarul Sectorului 6 crede că prezenţa la vot la alegerile din 7 decembrie va fi comparabilă cu cea de anul trecut, dar marea problemă ar fi legitimitatea viitorului edil. „Cred că prezenţa la vot va fi asemănătoare cu cea de anul trecut. În al doilea rând mai cred că primăria se va câştiga cu un procent de sub 30%. Iar asta este o problemă. Pentru că vei câştiga primăria cu sub 30% şi va trebui să munceşti foarte foarte mult ca să demonstrezi că meriţi încrederea şi celorlalţi care nu te-au votat, să recuperezi încrederea lor”, este părerea lui Ciucu.

Tocmai din acest motiv, el militează să se revină la votul în două tururi pentru alegerea primarilor. „În politicile publice e foarte important să ai autoritate. Este un nonsens să vrei să conduci fără autoritate. Să vrei să fii lider şi să faci politici publice fără autoritate. Nu merge, nu ţine, oamenii nu te cred. Şi atunci autoritatea îţi este dată de legitimitate. Dacă tu ai sub 30% ai o mare problemă de legitimitate şi, pe cale de consecinţă, de autoritate. De aceea trebuie să revenim la votul în două tururi. Pentru că în al doilea tur ceilalţi te adoptă. Chiar dacă nu te-au votat eşti a doua lor opţiune. De dragul democraţiei eu voi milita pentru a avea două tururi. Contează ca oamenii să se simtă reprezentaţi”, a explicat Ciucu.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
