Cine e Carmen Andreea Herea, jucătoarea care a realizat performanța carierei la 19 ani. E noua stea de aur a tenisului românesc?

ADVERTISEMENT

E un nume care promite multe, după ce a făcut un salt uriaș în sport. Descoperă cine este, de fapt, Carmen Andreea Herea, jucătoarea care a realizat performanța carierei la numai 19 ani. Mulți se întreabă dacă este noua stea de aur a tenisului românesc.

Cine e jucătoarea de tenis Carmen Andreea Herea

Carmen Andreea Herea are doar 19 ani, însă a atins un succes impresionant. Tânăra născută pe 28 noiembrie 2005 este văzută de multe persoane drept urmașa Simonei Halep pe care o ia, cu siguranță, drept exemplu.

ADVERTISEMENT

Tânăra jucătoare de tenis, originară din Tulcea, a realizat un . A bifat această realizare după ce a primit un wild card la turneul WTA 125 din Austin, Statele Unite ale Americii. A ajuns până în semifinale în această competiție.

Astfel, a urcat 246 de poziții, de pe locul 775 ajungând până pe 529. Competiția i-a asigurat un cec în valoare de 5.800 de dolari și 49 de puncte WTA. Prin urmare, este vorba de cel mai bun rezultat din cariera sa.

ADVERTISEMENT

Tenismena promite să fie un nume important în sport și de care oamenii vor mai auzi. Aceasta este studentă la Universitatea din Texas. A luat decizia de a pleca peste hotare fiind influențată de starea financiară.

ADVERTISEMENT

Mai mult, Carmen Andreea Herea a făcut acest pas uriaș pentru că nu beneficia de un sponsor pentru a putea participa constant în circuitul profesionist. În plus, a dezvăluit la un moment dat că a luat această decizie și pentru că își dorește să se dezvolte.

În aceeași notă, sportiva este decisă să lupte pentru a urca cât mai sus în topul mondial WTA. De asemenea, vrea să calce pe urmele celebrei Simona Halep, care s-a retras din circuitul sportiv în februarie 2025.

ADVERTISEMENT

Legătura dintre Carmen Andreea Herea și Simona Halep

Carmen Andreea Herea a dezvăluit ce o leagă, de fapt, de Simona Halep. Tânăra de 19 ani a mărturisit că a urcat cursurile liceului pe care l-a absolvit fostul număr 1 mondial. În plus, este motivată să evolueze în cariera sportiva.

„Într-adevăr, am început liceul la LPS Constanța, unde a fost și Simona Halep, iar gimnaziul l-am absolvit în aceeași școală ca și Horia Tecău, deci pot spune că le-am urmat pașii amândurora.

Sper ca în viitorul apropiat și rezultatele mele să fie asemănătoare. Pentru asta mă pregătesc zilnic cu gândul de a mă autodepăși. Cât despre asemănări între mine și Simona, cred că ne asemănăm ca și parametri fizici.

Deplasarea în teren și fluiditatea în joc sunt două dintre atuurile mele. De asemenea, consider că dorința constantă de progres și voința sunt lucruri similare ce le împart cu Simona”, spus Carmen Andreea Herea, într-un interviu pentru .

În altă ordine de idei, jucătoarea de tenis este o prezență constantă pe social media. Tânăra nu are o comunitate foarte mare, însă îi ține la curent pe fanii săi cu rezultatele de pe teren, dar și cu activitățile personale.